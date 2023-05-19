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В США объявили угрозу цунами после сильного землетрясения у Новой Каледонии
В США объявили угрозу цунами после сильного землетрясения у Новой Каледонии - РИА Новости, 19.05.2023
В США объявили угрозу цунами после сильного землетрясения у Новой Каледонии
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло у берегов Новой Каледонии, сообщает Геологическая служба США. РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T06:35
2023-05-19T06:35
2023-05-19T06:59
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло у берегов Новой Каледонии, сообщает Геологическая служба США.По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения находился в 448 километрах от новокаледонской столицы Нумеа. Очаг залегал на глубине 37 километров."На основе предварительных параметров, на побережьях, расположенных в пределах 1000 километров от эпицентра землетрясения, возможны цунами", - сообщила американская система предупреждения о цунами.Согласно ее данным, в ряде прибрежных районов Вануату ожидается цунами высотой от одного до трех метров над уровнем прилива. На побережьях Фиджи, Кирибати и Новой Зеландии эта высота составит от 0,3 до 1 метра. На остальных территориях высота цунами не превысит 0,3 метра.
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новая каледония, в мире, сша, вануату
Новая Каледония, В мире, США, Вануату
В США объявили угрозу цунами после сильного землетрясения у Новой Каледонии
В США объявили угрозу цунами после землетрясения магнитудой 7,7 у Новой Каледонии