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В США объявили угрозу цунами после сильного землетрясения у Новой Каледонии - РИА Новости, 19.05.2023
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06:35 19.05.2023 (обновлено: 06:59 19.05.2023)
https://ria.ru/20230519/zemletryasenie-1872801466.html
В США объявили угрозу цунами после сильного землетрясения у Новой Каледонии
В США объявили угрозу цунами после сильного землетрясения у Новой Каледонии - РИА Новости, 19.05.2023
В США объявили угрозу цунами после сильного землетрясения у Новой Каледонии
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло у берегов Новой Каледонии, сообщает Геологическая служба США. РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T06:35
2023-05-19T06:59
новая каледония
в мире
сша
вануату
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло у берегов Новой Каледонии, сообщает Геологическая служба США.По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения находился в 448 километрах от новокаледонской столицы Нумеа. Очаг залегал на глубине 37 километров."На основе предварительных параметров, на побережьях, расположенных в пределах 1000 километров от эпицентра землетрясения, возможны цунами", - сообщила американская система предупреждения о цунами.Согласно ее данным, в ряде прибрежных районов Вануату ожидается цунами высотой от одного до трех метров над уровнем прилива. На побережьях Фиджи, Кирибати и Новой Зеландии эта высота составит от 0,3 до 1 метра. На остальных территориях высота цунами не превысит 0,3 метра.
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новая каледония, в мире, сша, вануату
Новая Каледония, В мире, США, Вануату
В США объявили угрозу цунами после сильного землетрясения у Новой Каледонии

В США объявили угрозу цунами после землетрясения магнитудой 7,7 у Новой Каледонии

© Depositphotos.com / Konstantin SutyaginСейсмическая диаграмма с пиковыми значениями
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© Depositphotos.com / Konstantin Sutyagin
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло у берегов Новой Каледонии, сообщает Геологическая служба США.
По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения находился в 448 километрах от новокаледонской столицы Нумеа. Очаг залегал на глубине 37 километров.
"На основе предварительных параметров, на побережьях, расположенных в пределах 1000 километров от эпицентра землетрясения, возможны цунами", - сообщила американская система предупреждения о цунами.
Согласно ее данным, в ряде прибрежных районов Вануату ожидается цунами высотой от одного до трех метров над уровнем прилива. На побережьях Фиджи, Кирибати и Новой Зеландии эта высота составит от 0,3 до 1 метра. На остальных территориях высота цунами не превысит 0,3 метра.
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Новая КаледонияВ миреСШАВануату
 
 
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