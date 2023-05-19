https://ria.ru/20230519/zemletryasenie-1872801466.html

В США объявили угрозу цунами после сильного землетрясения у Новой Каледонии

В США объявили угрозу цунами после сильного землетрясения у Новой Каледонии - РИА Новости, 19.05.2023

В США объявили угрозу цунами после сильного землетрясения у Новой Каледонии

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло у берегов Новой Каледонии, сообщает Геологическая служба США. РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T06:35

2023-05-19T06:35

2023-05-19T06:59

новая каледония

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вануату

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло у берегов Новой Каледонии, сообщает Геологическая служба США.По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения находился в 448 километрах от новокаледонской столицы Нумеа. Очаг залегал на глубине 37 километров."На основе предварительных параметров, на побережьях, расположенных в пределах 1000 километров от эпицентра землетрясения, возможны цунами", - сообщила американская система предупреждения о цунами.Согласно ее данным, в ряде прибрежных районов Вануату ожидается цунами высотой от одного до трех метров над уровнем прилива. На побережьях Фиджи, Кирибати и Новой Зеландии эта высота составит от 0,3 до 1 метра. На остальных территориях высота цунами не превысит 0,3 метра.

https://ria.ru/20230516/flag-1872271200.html

новая каледония

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вануату

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новая каледония, в мире, сша, вануату