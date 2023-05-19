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Зеленский встретится с Байденом на саммите G7 в Японии - РИА Новости, 19.05.2023
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19:49 19.05.2023 (обновлено: 20:19 19.05.2023)
https://ria.ru/20230519/zelenskiy-1873026698.html
Зеленский встретится с Байденом на саммите G7 в Японии
Зеленский встретится с Байденом на саммите G7 в Японии - РИА Новости, 19.05.2023
Зеленский встретится с Байденом на саммите G7 в Японии
Владимир Зеленский после Саудовской Аравии направится в Японию, где проходит саммит G7, у него запланирована встреча с американским президентом Джо Байденом,... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T19:49
2023-05-19T20:19
япония
в мире
g7
саудовская аравия
владимир зеленский
джо байден
лига арабских государств
сша
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский после Саудовской Аравии направится в Японию, где проходит саммит G7, у него запланирована встреча с американским президентом Джо Байденом, сообщил руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак в эфире национального телемарафона.Ведущие попросили Ермака расшифровать сообщение в его телеграм-канале, где он разместил эмодзи в виде самолета, военной каски, флага США и больших глаз. На что Ермак ответил, что "то событие, над которым работала команда Зеленского, наконец-то случилось".Он добавил, что Зеленский встретится с Байденом "в ближайшие дни и будет в деталях обсуждать многие вопросы".На уточняющий вопрос ведущего, может ли он подтвердить, что после Саудовской Аравии Зеленский направится в Японию, Ермак ответил утвердительно.Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов подтвердил, что Зеленский посетит саммит "Группы семи" в Японии. Агентство Блумберг в пятницу писало со ссылкой на источники, что Зеленский прилетит в Саудовскую Аравию на саммит Лиги арабских государств (ЛАГ), а затем – в Японию на саммит G7. Позднее МИД Японии на фоне сообщений о личном участии Владимира Зеленского в саммите G7 ответил, что Зеленский будет участвовать в сессии "семерки" 21 мая в Хиросиме в режиме онлайн.
https://ria.ru/20230519/zelenskiy-1872995845.html
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япония, в мире, g7, саудовская аравия, владимир зеленский, джо байден, лига арабских государств, сша, андрей ермак
Япония, В мире, G7, Саудовская Аравия, Владимир Зеленский, Джо Байден, Лига арабских государств, США, Андрей Ермак
Зеленский встретится с Байденом на саммите G7 в Японии

Ермак сообщил, что Зеленский встретится с Байденом на саммите G7 в Японии

© Фото : Офис Президента УкраиныВладимир Зеленский и Джо Байден
Владимир Зеленский и Джо Байден - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© Фото : Офис Президента Украины
Владимир Зеленский и Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский после Саудовской Аравии направится в Японию, где проходит саммит G7, у него запланирована встреча с американским президентом Джо Байденом, сообщил руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак в эфире национального телемарафона.
Ведущие попросили Ермака расшифровать сообщение в его телеграм-канале, где он разместил эмодзи в виде самолета, военной каски, флага США и больших глаз. На что Ермак ответил, что "то событие, над которым работала команда Зеленского, наконец-то случилось".
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Он добавил, что Зеленский встретится с Байденом "в ближайшие дни и будет в деталях обсуждать многие вопросы".
На уточняющий вопрос ведущего, может ли он подтвердить, что после Саудовской Аравии Зеленский направится в Японию, Ермак ответил утвердительно.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов подтвердил, что Зеленский посетит саммит "Группы семи" в Японии. Агентство Блумберг в пятницу писало со ссылкой на источники, что Зеленский прилетит в Саудовскую Аравию на саммит Лиги арабских государств (ЛАГ), а затем – в Японию на саммит G7. Позднее МИД Японии на фоне сообщений о личном участии Владимира Зеленского в саммите G7 ответил, что Зеленский будет участвовать в сессии "семерки" 21 мая в Хиросиме в режиме онлайн.
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ЯпонияВ миреG7Саудовская АравияВладимир ЗеленскийДжо БайденЛига арабских государствСШААндрей Ермак
 
 
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