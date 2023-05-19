https://ria.ru/20230519/zelenskiy-1873026698.html

Зеленский встретится с Байденом на саммите G7 в Японии

Зеленский встретится с Байденом на саммите G7 в Японии - РИА Новости, 19.05.2023

Зеленский встретится с Байденом на саммите G7 в Японии

Владимир Зеленский после Саудовской Аравии направится в Японию, где проходит саммит G7, у него запланирована встреча с американским президентом Джо Байденом,... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T19:49

2023-05-19T19:49

2023-05-19T20:19

япония

в мире

g7

саудовская аравия

владимир зеленский

джо байден

лига арабских государств

сша

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский после Саудовской Аравии направится в Японию, где проходит саммит G7, у него запланирована встреча с американским президентом Джо Байденом, сообщил руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак в эфире национального телемарафона.Ведущие попросили Ермака расшифровать сообщение в его телеграм-канале, где он разместил эмодзи в виде самолета, военной каски, флага США и больших глаз. На что Ермак ответил, что "то событие, над которым работала команда Зеленского, наконец-то случилось".Он добавил, что Зеленский встретится с Байденом "в ближайшие дни и будет в деталях обсуждать многие вопросы".На уточняющий вопрос ведущего, может ли он подтвердить, что после Саудовской Аравии Зеленский направится в Японию, Ермак ответил утвердительно.Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов подтвердил, что Зеленский посетит саммит "Группы семи" в Японии. Агентство Блумберг в пятницу писало со ссылкой на источники, что Зеленский прилетит в Саудовскую Аравию на саммит Лиги арабских государств (ЛАГ), а затем – в Японию на саммит G7. Позднее МИД Японии на фоне сообщений о личном участии Владимира Зеленского в саммите G7 ответил, что Зеленский будет участвовать в сессии "семерки" 21 мая в Хиросиме в режиме онлайн.

https://ria.ru/20230519/zelenskiy-1872995845.html

https://ria.ru/20230519/zelenskiy-1872770348.html

япония

саудовская аравия

сша

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япония, в мире, g7, саудовская аравия, владимир зеленский, джо байден, лига арабских государств, сша, андрей ермак