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Зеленский пригласил премьера Ирака посетить Украину - РИА Новости, 19.05.2023
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18:40 19.05.2023 (обновлено: 19:10 19.05.2023)
https://ria.ru/20230519/zelenskiy-1873009095.html
Зеленский пригласил премьера Ирака посетить Украину
Зеленский пригласил премьера Ирака посетить Украину - РИА Новости, 19.05.2023
Зеленский пригласил премьера Ирака посетить Украину
Владимир Зеленский пригласил премьер-министра Ирака Мухаммеда Шиа ас-Судани посетить Украину с визитом. РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T18:40
2023-05-19T19:10
в мире
украина
владимир зеленский
ирак
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский пригласил премьер-министра Ирака Мухаммеда Шиа ас-Судани посетить Украину с визитом. В пятницу Зеленский сообщил, что прибыл в Саудовскую Аравию для участия в саммите Лиги арабских государств (ЛАГ). Ранее он встретился с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, а также представителями ОАЭ, Омана и Кувейта. "Пригласил премьер-министра Ирака посетить Украину с визитом с целью обсуждения важных направлений межгосударственного сотрудничества", - написал Зеленский в своем телеграм-канале. Он также заявил, что поблагодарил иракского премьера за солидарность с Украиной, а также обсудил с ним возможные пути участия Багдада в реализации украинской "формулы мира". Зеленский в ноябре 2022 года заявил, что у Киева есть свой "план достижения мира", состоящий из 10 пунктов. Среди них - обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех", восстановление территориальной целостности Украины. Зеленский вновь напомнил, что Киев настаивает на предоставлении ему международных гарантий безопасности и разработал проект соответствующего документа. Он добавил, что Киев хочет добиться создания международного механизма для возмещения стране убытков от боевых действий за счет российских активов. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Зеленский ранее на G20 заявил, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года.
https://ria.ru/20230519/zelenskiy-1872995845.html
https://ria.ru/20230519/sammit-1872857656.html
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в мире, украина, владимир зеленский, ирак
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Ирак
Зеленский пригласил премьера Ирака посетить Украину

Президент Украины Зеленский пригласил премьер-министра Ирака Шиа ас-Судани посетить страну

© AP Photo / Saudi Press AgencyПрезидент Украины Владимир Зеленский выступает во время саммита Лиги арабских государств (ЛАГ) в Джидде
Президент Украины Владимир Зеленский выступает во время саммита Лиги арабских государств (ЛАГ) в Джидде - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© AP Photo / Saudi Press Agency
Президент Украины Владимир Зеленский выступает во время саммита Лиги арабских государств (ЛАГ) в Джидде
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский пригласил премьер-министра Ирака Мухаммеда Шиа ас-Судани посетить Украину с визитом.
В пятницу Зеленский сообщил, что прибыл в Саудовскую Аравию для участия в саммите Лиги арабских государств (ЛАГ). Ранее он встретился с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, а также представителями ОАЭ, Омана и Кувейта.
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"Пригласил премьер-министра Ирака посетить Украину с визитом с целью обсуждения важных направлений межгосударственного сотрудничества", - написал Зеленский в своем телеграм-канале.
Он также заявил, что поблагодарил иракского премьера за солидарность с Украиной, а также обсудил с ним возможные пути участия Багдада в реализации украинской "формулы мира".
Зеленский в ноябре 2022 года заявил, что у Киева есть свой "план достижения мира", состоящий из 10 пунктов. Среди них - обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех", восстановление территориальной целостности Украины. Зеленский вновь напомнил, что Киев настаивает на предоставлении ему международных гарантий безопасности и разработал проект соответствующего документа. Он добавил, что Киев хочет добиться создания международного механизма для возмещения стране убытков от боевых действий за счет российских активов.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Зеленский ранее на G20 заявил, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года.
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