https://ria.ru/20230519/zelenskiy-1872832588.html
Зеленский прибудет на саммит G7 в Японии в субботу вечером, пишут СМИ
Зеленский прибудет на саммит G7 в Японии в субботу вечером, пишут СМИ - РИА Новости, 19.05.2023
Зеленский прибудет на саммит G7 в Японии в субботу вечером, пишут СМИ
Владимир Зеленский прибудет в Японию для участия в саммите G7 в субботу вечером, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник. РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T10:42
2023-05-19T10:42
2023-05-19T10:42
в мире
япония
хиросима (префектура)
владимир зеленский
украина
g7
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский прибудет в Японию для участия в саммите G7 в субботу вечером, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник. "(Зеленский), как ожидается, прибудет в Японию в субботу вечером", - приводит агентство слова источника. Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов подтвердил, что Зеленский посетит саммит "группы семи" в Японии. Агентство Блумберг в пятницу писало со ссылкой на источники, что Зеленский прилетит в Саудовскую Аравию на саммит Лиги арабских государств (ЛАГ), а затем – в Японию на саммит "группы семи". Позднее МИД Японии на фоне сообщений о личном участии Владимира Зеленского в саммите G7 ответил на запрос РИА Новости, что Зеленский будет участвовать в сессии "семерки" 21 мая в Хиросиме в режиме онлайн. Саммит G7 (участвуют лидеры Японии, США, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Канады, а также главы Евросовета и Еврокомиссии) открылся в пятницу в Хиросиме. Саммит ЛАГ начнется также в пятницу в Джидде, в нем впервые за много лет примет участие президент Сирии Башар Асад.
https://ria.ru/20230519/zelenskiy-1872770348.html
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РИА Новости
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в мире, япония, хиросима (префектура), владимир зеленский, украина, g7
В мире, Япония, Хиросима (префектура), Владимир Зеленский, Украина, G7
Зеленский прибудет на саммит G7 в Японии в субботу вечером, пишут СМИ
Рейтер: президент Украины Зеленский прибудет на саммит G7 в Японии в субботу вечером