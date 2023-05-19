СМИ: Зеленский посетит саммит G7 в Хиросиме
Bloomberg: Владимир Зеленский приедет на саммит G7 в Хиросиму
© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Агентство Блумберг пишет со ссылкой на источники, что Владимир Зеленский прилетит в Саудовскую Аравию на саммит Лиги арабских государств, а затем – в Японию на саммит "группы семи".
Саммит G7 (участвуют лидеры Японии, США, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Канады, а также главы Евросовета и Еврокомиссии) открылся в пятницу в Хиросиме. Саммит ЛАГ начнется также в пятницу в Джидде, в нем впервые за много лет примет участие президент Сирии Башар Асад.
"Владимир Зеленский отправится в Хиросиму, Япония, чтобы лично присоединиться к лидерам Большой семерки", - передает агентство.
По заявлению источников, Зеленский вылетит в Японию на военном самолете США после остановки в Саудовской Аравии для участия в саммите Лиги арабских государств.
Блумберг отмечает, что ранее японские официальные лица заявляли, что Зеленский присоединится ко встрече дистанционно.
Ранее замглавы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква в интервью японскому агентству Киодо не исключил визита Зеленского в Японию и личного участия в саммите G7.
В 2023 году председательство в "группе семи" перешло Японии. Саммит проходит в Хиросиме 19-21 мая. Помимо стран "семерки" приглашение на него получили Индия, Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам, а также председательствующая в АСЕАН Индонезия, председательствующие в Форуме тихоокеанских островов Острова Кука и председательствующие в Африканском союзе Коморские Острова.
Приглашение получили главы семи организаций: ООН, Международного энергетического агентства, Международного валютного фонда, Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), Всемирного банка, Всемирной организации здравоохранения и Всемирной торговой организации.