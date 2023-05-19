https://ria.ru/20230519/zelenskiy-1872802531.html

СМИ: Зеленский посетит саммит G7 в Хиросиме

СМИ: Зеленский посетит саммит G7 в Хиросиме - РИА Новости, 19.05.2023

СМИ: Зеленский посетит саммит G7 в Хиросиме

Агентство Блумберг пишет со ссылкой на источники, что Владимир Зеленский прилетит в Саудовскую Аравию на саммит Лиги арабских государств, а затем – в Японию на... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T06:58

2023-05-19T06:58

2023-05-19T07:57

в мире

хиросима (префектура)

g7

япония

владимир зеленский

лига арабских государств

евросовет

башар асад

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Агентство Блумберг пишет со ссылкой на источники, что Владимир Зеленский прилетит в Саудовскую Аравию на саммит Лиги арабских государств, а затем – в Японию на саммит "группы семи".Саммит G7 (участвуют лидеры Японии, США, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Канады, а также главы Евросовета и Еврокомиссии) открылся в пятницу в Хиросиме. Саммит ЛАГ начнется также в пятницу в Джидде, в нем впервые за много лет примет участие президент Сирии Башар Асад."Владимир Зеленский отправится в Хиросиму, Япония, чтобы лично присоединиться к лидерам Большой семерки", - передает агентство.По заявлению источников, Зеленский вылетит в Японию на военном самолете США после остановки в Саудовской Аравии для участия в саммите Лиги арабских государств.Блумберг отмечает, что ранее японские официальные лица заявляли, что Зеленский присоединится ко встрече дистанционно.Ранее замглавы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква в интервью японскому агентству Киодо не исключил визита Зеленского в Японию и личного участия в саммите G7.В 2023 году председательство в "группе семи" перешло Японии. Саммит проходит в Хиросиме 19-21 мая. Помимо стран "семерки" приглашение на него получили Индия, Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам, а также председательствующая в АСЕАН Индонезия, председательствующие в Форуме тихоокеанских островов Острова Кука и председательствующие в Африканском союзе Коморские Острова.Приглашение получили главы семи организаций: ООН, Международного энергетического агентства, Международного валютного фонда, Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), Всемирного банка, Всемирной организации здравоохранения и Всемирной торговой организации.

https://ria.ru/20230518/davlenie-1872781481.html

https://ria.ru/20230519/g7-1872802822.html

хиросима (префектура)

япония

саудовская аравия

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в мире, хиросима (префектура), g7, япония, владимир зеленский, лига арабских государств, евросовет, башар асад, саудовская аравия