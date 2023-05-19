https://ria.ru/20230519/zdanie-1872921784.html

Власти Адыгеи рассказали о здании, где разместят фонд "Защитники Отечества"

Власти Адыгеи рассказали о здании, где разместят фонд "Защитники Отечества" - РИА Новости, 19.05.2023

Власти Адыгеи рассказали о здании, где разместят фонд "Защитники Отечества"

Адыгейский филиала госфонда "Защитники Отечества", который будет оказывать помощь участникам СВО и их семьям, разместится в Майкопе на улице Пролетарской,... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T14:04

2023-05-19T14:04

2023-05-19T14:05

республика адыгея

майкоп

мурат кумпилов

фонд поддержки участников спецоперации "защитники отечества"

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МАЙКОП, 19 мая – РИА Новости. Адыгейский филиала госфонда "Защитники Отечества", который будет оказывать помощь участникам СВО и их семьям, разместится в Майкопе на улице Пролетарской, сообщает пресс-служба республиканского правительства."По поручению главы республики в центре Майкопа было выбрано удобное место, где разместится филиал Госфонда. Для этого решено выделить помещение бывшей детской поликлиники по улице Пролетарской. Там уже начался капитальный ремонт, также планируется благоустроить прилегающую территорию", - отмечается в релизе.В здании площадью 472 квадратных метра предусмотрены помещения для зоны приема и ожидания, группового общения, детский уголок, оборудованы кабинеты юридической, психологической, социально-медицинской помощи, услуг адаптации и реабилитации. Работа филиала будет строиться по принципу одного окна, каждое обращение до его выполнения будет сопровождать социальный координатор."Необходимо качественно провести все работы. Используйте современные и практичные стройматериалы, предусмотрите создание доступной среды. Сделайте все необходимое для удобства граждан и предоставления им востребованных услуг в полном объеме", – цитирует пресс-служба главу Адыгеи Мурата Кумпилова, который поставил задачи по подготовке здания филиала фонда к работе.В новом здании филиал разместится после завершения там капремонта. Пока же временно он будет работать в Комплексном центре социального обслуживания населения в Майкопе. Прием посетителей там начнется уже в июле.

https://ria.ru/20230410/mobilizovannye-1864261163.html

майкоп

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

майкоп, мурат кумпилов, фонд поддержки участников спецоперации "защитники отечества"