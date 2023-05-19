https://ria.ru/20230519/zasedanie-1872939695.html

Путин проводит заседание Совета по межнациональным отношениям

Путин проводит заседание Совета по межнациональным отношениям - РИА Новости, 19.05.2023

Путин проводит заседание Совета по межнациональным отношениям

Президент РФ Владимир Путин прилетел в Пятигорск, чтобы провести заседание Совета по межнациональным отношениям, также глава государства предложил перенести... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T14:43

2023-05-19T14:43

2023-05-19T14:53

владимир путин

россия

пятигорск

северо-кавказский федеральный округ

политика

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ПЯТИГОРСК, 19 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин прилетел в Пятигорск, чтобы провести заседание Совета по межнациональным отношениям, также глава государства предложил перенести часть рабочих встреч по вопросам ситуации в регионах на субботу."Я приветствую вас на заседании Совета по межнациональным отношениям. Мы с коллегами находимся в Северо-Кавказском федеральном округе - кстати говоря, можем потом с каждым поговорить, можем часть наших встреч на завтра перенести, спокойненько обсудить ситуацию в каждом субъекте федерации", - сказал Путин, открывая мероприятие.

https://ria.ru/20230519/putin-1872940817.html

россия

пятигорск

северо-кавказский федеральный округ

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владимир путин, россия, пятигорск, северо-кавказский федеральный округ, политика