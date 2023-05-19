https://ria.ru/20230519/zanyatost-1872827463.html

Власти продолжат содействовать занятости в России, пообещал Мишустин

Власти продолжат содействовать занятости в России, пообещал Мишустин - РИА Новости, 19.05.2023

Власти продолжат содействовать занятости в России, пообещал Мишустин

Власти РФ продолжат делать все необходимое для содействия занятости, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T10:26

2023-05-19T10:26

2023-05-19T10:26

михаил мишустин

россия

экономика

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Власти РФ продолжат делать все необходимое для содействия занятости, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. "Совместными усилиями удалось сохранить стабильной ситуацию на рынке труда. Уровень безработицы по итогам прошлого года снизился, достигнув в декабре исторического минимума – 3,7%. Для граждан под риском увольнения были организованы временные работы. Предоставили им и возможность пройти переобучение. Прежде всего – с учетом новых потребностей предприятий в условиях перестройки технологических процессов. Будем и дальше делать всё необходимое для содействия занятости", - сказал он в видеообращении к участникам расширенного заседания коллегии министерства труда и социальной защиты. Мишустин добавил, что в условиях санкций от каждого ведомства требовались четкие и слаженные действия, потому что нужно было максимально быстро принимать меры, чтобы поддержать людей и сохранить рабочие места. "По поручению президента правительство совместно с представителями региональных органов власти, бизнеса, профсоюзами, общественными организациями и волонтерами занималось решением столь значимых государственных задач. И социальные обязательства перед гражданами были выполнены. Каждый из вас внёс в это свой вклад", - добавил премьер.

https://ria.ru/20230517/bezrabotitsa-1872412236.html

россия

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

михаил мишустин, россия, экономика