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Власти продолжат содействовать занятости в России, пообещал Мишустин
Власти продолжат содействовать занятости в России, пообещал Мишустин - РИА Новости, 19.05.2023
Власти продолжат содействовать занятости в России, пообещал Мишустин
Власти РФ продолжат делать все необходимое для содействия занятости, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T10:26
2023-05-19T10:26
2023-05-19T10:26
михаил мишустин
россия
экономика
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Власти РФ продолжат делать все необходимое для содействия занятости, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. "Совместными усилиями удалось сохранить стабильной ситуацию на рынке труда. Уровень безработицы по итогам прошлого года снизился, достигнув в декабре исторического минимума – 3,7%. Для граждан под риском увольнения были организованы временные работы. Предоставили им и возможность пройти переобучение. Прежде всего – с учетом новых потребностей предприятий в условиях перестройки технологических процессов. Будем и дальше делать всё необходимое для содействия занятости", - сказал он в видеообращении к участникам расширенного заседания коллегии министерства труда и социальной защиты. Мишустин добавил, что в условиях санкций от каждого ведомства требовались четкие и слаженные действия, потому что нужно было максимально быстро принимать меры, чтобы поддержать людей и сохранить рабочие места. "По поручению президента правительство совместно с представителями региональных органов власти, бизнеса, профсоюзами, общественными организациями и волонтерами занималось решением столь значимых государственных задач. И социальные обязательства перед гражданами были выполнены. Каждый из вас внёс в это свой вклад", - добавил премьер.
https://ria.ru/20230517/bezrabotitsa-1872412236.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, россия, экономика
Михаил Мишустин, Россия, Экономика
Власти продолжат содействовать занятости в России, пообещал Мишустин
Мишустин: власти продолжат делать все необходимое для содействия занятости в России
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Власти РФ продолжат делать все необходимое для содействия занятости, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Совместными усилиями удалось сохранить стабильной ситуацию на рынке труда. Уровень безработицы по итогам прошлого года снизился, достигнув в декабре исторического минимума – 3,7%. Для граждан под риском увольнения были организованы временные работы. Предоставили им и возможность пройти переобучение. Прежде всего – с учетом новых потребностей предприятий в условиях перестройки технологических процессов. Будем и дальше делать всё необходимое для содействия занятости", - сказал он в видеообращении к участникам расширенного заседания коллегии министерства труда и социальной защиты.
Мишустин добавил, что в условиях санкций от каждого ведомства требовались четкие и слаженные действия, потому что нужно было максимально быстро принимать меры, чтобы поддержать людей и сохранить рабочие места.
"По поручению президента правительство совместно с представителями региональных органов власти, бизнеса, профсоюзами, общественными организациями и волонтерами занималось решением столь значимых государственных задач. И социальные обязательства перед гражданами были выполнены. Каждый из вас внёс в это свой вклад", - добавил премьер.
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