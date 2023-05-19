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Яровая рассказала о решении проблем здравоохранения на Дальнем Востоке

Яровая рассказала о решении проблем здравоохранения на Дальнем Востоке - РИА Новости, 19.05.2023

Яровая рассказала о решении проблем здравоохранения на Дальнем Востоке

Вопрос здоровья населения является одним из самых насущных для жителей Дальнего Востока, заявила на мероприятии в пресс-центре Международной медиагруппы "Россия РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T16:19

2023-05-19T16:19

2023-05-19T16:19

ирина яровая

общество

дальний восток

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Вопрос здоровья населения является одним из самых насущных для жителей Дальнего Востока, заявила на мероприятии в пресс-центре Международной медиагруппы "Россия сегодня" вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. "Несомненно, мобильные комплексы и проведение диспансеризации на удаленных территориях – это вариант решения многих проблем", – считает Яровая.Также говоря о развитии регионов, вице- спикер подчеркнула, что государству уже "удалось кратно повысить расходы федерального бюджета и поддержку регионов по санавиации". Кроме того, в своем выступлении Яровая также отметила, что вопрос кадров является ключевым с точки зрения формата видения будущего.Для решения существующих проблем, по мнению вице-спикера, "в течение года профильным Министерствам надлежит разработать единую цифровую платформу, которая в рамках платформы "Работа в России" и "Поступи онлайн" должна обеспечить открытое предложение работодателей, конкурс на целевое образование".

дальний восток

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2023

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ирина яровая, общество, дальний восток