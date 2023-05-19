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Яровая рассказала о решении проблем здравоохранения на Дальнем Востоке - РИА Новости, 19.05.2023
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16:19 19.05.2023
https://ria.ru/20230519/yarovaya-1872970543.html
Яровая рассказала о решении проблем здравоохранения на Дальнем Востоке
Яровая рассказала о решении проблем здравоохранения на Дальнем Востоке - РИА Новости, 19.05.2023
Яровая рассказала о решении проблем здравоохранения на Дальнем Востоке
Вопрос здоровья населения является одним из самых насущных для жителей Дальнего Востока, заявила на мероприятии в пресс-центре Международной медиагруппы "Россия РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T16:19
2023-05-19T16:19
ирина яровая
общество
дальний восток
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Вопрос здоровья населения является одним из самых насущных для жителей Дальнего Востока, заявила на мероприятии в пресс-центре Международной медиагруппы "Россия сегодня" вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. "Несомненно, мобильные комплексы и проведение диспансеризации на удаленных территориях – это вариант решения многих проблем", – считает Яровая.Также говоря о развитии регионов, вице- спикер подчеркнула, что государству уже "удалось кратно повысить расходы федерального бюджета и поддержку регионов по санавиации". Кроме того, в своем выступлении Яровая также отметила, что вопрос кадров является ключевым с точки зрения формата видения будущего.Для решения существующих проблем, по мнению вице-спикера, "в течение года профильным Министерствам надлежит разработать единую цифровую платформу, которая в рамках платформы "Работа в России" и "Поступи онлайн" должна обеспечить открытое предложение работодателей, конкурс на целевое образование".
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ирина яровая, общество, дальний восток
Ирина Яровая, Общество, Дальний Восток

Яровая рассказала о решении проблем здравоохранения на Дальнем Востоке

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Вопрос здоровья населения является одним из самых насущных для жителей Дальнего Востока, заявила на мероприятии в пресс-центре Международной медиагруппы "Россия сегодня" вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. "Несомненно, мобильные комплексы и проведение диспансеризации на удаленных территориях – это вариант решения многих проблем", – считает Яровая.
Также говоря о развитии регионов, вице- спикер подчеркнула, что государству уже "удалось кратно повысить расходы федерального бюджета и поддержку регионов по санавиации". Кроме того, в своем выступлении Яровая также отметила, что вопрос кадров является ключевым с точки зрения формата видения будущего.
Для решения существующих проблем, по мнению вице-спикера, "в течение года профильным Министерствам надлежит разработать единую цифровую платформу, которая в рамках платформы "Работа в России" и "Поступи онлайн" должна обеспечить открытое предложение работодателей, конкурс на целевое образование".
 
Ирина ЯроваяОбществоДальний Восток
 
 
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