https://ria.ru/20230519/vzyatki-1872892045.html

В Подмосковье задержали главу налоговой за многомиллионные взятки

В Подмосковье задержали главу налоговой за многомиллионные взятки - РИА Новости, 19.05.2023

В Подмосковье задержали главу налоговой за многомиллионные взятки

Главу межрайонной налоговой инспекции и его подчиненных, подозреваемых в многомиллионных взятках, задержали в подмосковном Серпухове, сообщает в пятницу ГСУСК... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T12:56

2023-05-19T12:56

2023-05-19T12:56

происшествия

россия

серпухов

московская область (подмосковье)

взятка

налоги

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152222/71/1522227149_0:0:1036:583_1920x0_80_0_0_a7d3bd9e5c317e64a1ae858579d6257b.jpg

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Главу межрайонной налоговой инспекции и его подчиненных, подозреваемых в многомиллионных взятках, задержали в подмосковном Серпухове, сообщает в пятницу ГСУСК по Московской области. "Задержан руководитель межрайонной федеральной налоговой инспекции, подозреваемый в получении взяток (часть 6 статьи 290 УК РФ – пять эпизодов). Ранее были задержаны трое его подчиненных, подозреваемых в совершении аналогичных преступлений, а также посредник (часть 6 статьи 290 УК РФ). Кроме этого, следственными органами возбуждены уголовные дела в отношении четырех взяткодателей (часть 5 статьи 291 УК РФ)", - говорится в релизе. По данным следствия, в 2022 году подозреваемые получали от бизнесменов взятки от 1,5 до 4,5 миллиона рублей за снижение суммы доначисленных в ходе проверок налогов, которые ранее не были уплачены. Как уточняется, следователи проводят допросы, очные ставки и другие действия для сбора доказательств. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения (какой именно, не раскрывается). Четыре другие фигуранта уже заключены в СИЗО, еще столько же отпущены под подписку о невыезде.

https://ria.ru/20230518/vzyatka-1872624467.html

https://ria.ru/20230517/korruptsiya-1872467157.html

россия

серпухов

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, россия, серпухов, московская область (подмосковье), взятка, налоги