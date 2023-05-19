https://ria.ru/20230519/vzyatki-1872892045.html
В Подмосковье задержали главу налоговой за многомиллионные взятки
В Подмосковье задержали главу налоговой за многомиллионные взятки - РИА Новости, 19.05.2023
В Подмосковье задержали главу налоговой за многомиллионные взятки
Главу межрайонной налоговой инспекции и его подчиненных, подозреваемых в многомиллионных взятках, задержали в подмосковном Серпухове, сообщает в пятницу ГСУСК... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T12:56
2023-05-19T12:56
2023-05-19T12:56
происшествия
россия
серпухов
московская область (подмосковье)
взятка
налоги
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Главу межрайонной налоговой инспекции и его подчиненных, подозреваемых в многомиллионных взятках, задержали в подмосковном Серпухове, сообщает в пятницу ГСУСК по Московской области. "Задержан руководитель межрайонной федеральной налоговой инспекции, подозреваемый в получении взяток (часть 6 статьи 290 УК РФ – пять эпизодов). Ранее были задержаны трое его подчиненных, подозреваемых в совершении аналогичных преступлений, а также посредник (часть 6 статьи 290 УК РФ). Кроме этого, следственными органами возбуждены уголовные дела в отношении четырех взяткодателей (часть 5 статьи 291 УК РФ)", - говорится в релизе. По данным следствия, в 2022 году подозреваемые получали от бизнесменов взятки от 1,5 до 4,5 миллиона рублей за снижение суммы доначисленных в ходе проверок налогов, которые ранее не были уплачены. Как уточняется, следователи проводят допросы, очные ставки и другие действия для сбора доказательств. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения (какой именно, не раскрывается). Четыре другие фигуранта уже заключены в СИЗО, еще столько же отпущены под подписку о невыезде.
https://ria.ru/20230518/vzyatka-1872624467.html
https://ria.ru/20230517/korruptsiya-1872467157.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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происшествия, россия, серпухов, московская область (подмосковье), взятка, налоги
Происшествия, Россия, Серпухов, Московская область (Подмосковье), Взятка, Налоги
В Подмосковье задержали главу налоговой за многомиллионные взятки
В подмосковном Серпухове задержали главу налоговой инспекции за многомиллионные взятки
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости.
Главу межрайонной налоговой инспекции и его подчиненных, подозреваемых в многомиллионных взятках, задержали в подмосковном Серпухове, сообщает в пятницу ГСУСК по Московской области
.
"Задержан руководитель межрайонной федеральной налоговой инспекции, подозреваемый в получении взяток (часть 6 статьи 290 УК РФ – пять эпизодов). Ранее были задержаны трое его подчиненных, подозреваемых в совершении аналогичных преступлений, а также посредник (часть 6 статьи 290 УК РФ). Кроме этого, следственными органами возбуждены уголовные дела в отношении четырех взяткодателей (часть 5 статьи 291 УК РФ)", - говорится в релизе.
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По данным следствия, в 2022 году подозреваемые получали от бизнесменов взятки от 1,5 до 4,5 миллиона рублей за снижение суммы доначисленных в ходе проверок налогов, которые ранее не были уплачены.
Как уточняется, следователи проводят допросы, очные ставки и другие действия для сбора доказательств. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения (какой именно, не раскрывается).
Четыре другие фигуранта уже заключены в СИЗО, еще столько же отпущены под подписку о невыезде.
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