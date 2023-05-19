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Симоньян прислали бандероль со следами взрывчатки - РИА Новости, 19.05.2023
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13:34 19.05.2023 (обновлено: 14:46 19.05.2023)
https://ria.ru/20230519/vzryvchatka-1872908097.html
Симоньян прислали бандероль со следами взрывчатки
Симоньян прислали бандероль со следами взрывчатки - РИА Новости, 19.05.2023
Симоньян прислали бандероль со следами взрывчатки
Главному редактору медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарите Симоньян прислали бандероль со следами взрывчатки. РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T13:34
2023-05-19T14:46
происшествия
маргарита симоньян
дмитрий киселев
ольга скабеева
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
министерство обороны украины
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Главному редактору медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарите Симоньян прислали бандероль со следами взрывчатки.Вскоре журналистка уточнила, что в присланной из Гонконга бандероли взрывного устройства не оказалось.
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происшествия, маргарита симоньян, дмитрий киселев, ольга скабеева, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство обороны украины, киев
Происшествия, Маргарита Симоньян, Дмитрий Киселев, Ольга Скабеева, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Министерство обороны Украины, Киев
Симоньян прислали бандероль со следами взрывчатки

Главред RT Симоньян сообщила о пришедшей на ее имя бандероли со следами взрывчатки

© РИА Новости / RT | Перейти в медиабанкГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© РИА Новости / RT
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Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Главному редактору медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарите Симоньян прислали бандероль со следами взрывчатки.
«

"На мое имя на работу прислали бандероль со следами взрывчатки (безопасность обнаружила). Полиция разбирается", — написала она в Telegram-канале.

Вскоре журналистка уточнила, что в присланной из Гонконга бандероли взрывного устройства не оказалось.
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