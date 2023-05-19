https://ria.ru/20230519/vzryvchatka-1872908097.html
Симоньян прислали бандероль со следами взрывчатки
Симоньян прислали бандероль со следами взрывчатки - РИА Новости, 19.05.2023
Симоньян прислали бандероль со следами взрывчатки
Главному редактору медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарите Симоньян прислали бандероль со следами взрывчатки. РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T13:34
2023-05-19T13:34
2023-05-19T14:46
происшествия
маргарита симоньян
дмитрий киселев
ольга скабеева
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
министерство обороны украины
киев
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Главному редактору медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарите Симоньян прислали бандероль со следами взрывчатки.Вскоре журналистка уточнила, что в присланной из Гонконга бандероли взрывного устройства не оказалось.
https://ria.ru/20230414/rasplata-1865457912.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, маргарита симоньян, дмитрий киселев, ольга скабеева, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство обороны украины, киев
Происшествия, Маргарита Симоньян, Дмитрий Киселев, Ольга Скабеева, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Министерство обороны Украины, Киев
Симоньян прислали бандероль со следами взрывчатки
Главред RT Симоньян сообщила о пришедшей на ее имя бандероли со следами взрывчатки