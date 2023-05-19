https://ria.ru/20230519/vzryvchatka-1872908097.html

Симоньян прислали бандероль со следами взрывчатки

Симоньян прислали бандероль со следами взрывчатки - РИА Новости, 19.05.2023

Симоньян прислали бандероль со следами взрывчатки

Главному редактору медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарите Симоньян прислали бандероль со следами взрывчатки. РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T13:34

2023-05-19T13:34

2023-05-19T14:46

происшествия

маргарита симоньян

дмитрий киселев

ольга скабеева

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

министерство обороны украины

киев

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Главному редактору медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарите Симоньян прислали бандероль со следами взрывчатки.Вскоре журналистка уточнила, что в присланной из Гонконга бандероли взрывного устройства не оказалось.

https://ria.ru/20230414/rasplata-1865457912.html

киев

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, маргарита симоньян, дмитрий киселев, ольга скабеева, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство обороны украины, киев