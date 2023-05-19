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Белоусов предположил, что рост ВВП России может достигнуть двух процентов
Белоусов предположил, что рост ВВП России может достигнуть двух процентов - РИА Новости, 19.05.2023
Белоусов предположил, что рост ВВП России может достигнуть двух процентов
Рост ВВП РФ в 2023 году может достичь 2%, что соответствует верхней границе прогноза ЦБ, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на пресс-конференции в... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T16:42
2023-05-19T16:42
2023-05-19T16:58
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
xiv международный экономический форум "россия — исламский мир: kazanforum"
андрей белоусов
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КАЗАНЬ, 19 мая - РИА Новости. Рост ВВП РФ в 2023 году может достичь 2%, что соответствует верхней границе прогноза ЦБ, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на пресс-конференции в рамках Международного экономического форума "Россия - исламский мир: KazanForum"."Первый квартал показал, что уменьшены риски, наверное, в самом ключевом моменте. У нас началось оживление потребительского спроса", - объяснил Белоусов."У нас есть все шансы не просто войти в положительную область роста, но где-то вырасти на 1-2%, в этом смысле это все вполне достижимо", - добавил он.
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россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), андрей белоусов
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), XIV Международный экономический форум "Россия — Исламский мир: KazanForum", Андрей Белоусов
Белоусов предположил, что рост ВВП России может достигнуть двух процентов
Вице-премьер Белоусов: рост российского ВВП в 2023 году может достигнуть двух процентов
КАЗАНЬ, 19 мая - РИА Новости. Рост ВВП РФ в 2023 году может достичь 2%, что соответствует верхней границе прогноза ЦБ, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на пресс-конференции в рамках Международного экономического форума "Россия - исламский мир: KazanForum".
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"Знаете, могут быть достигнуты", - ответил он на вопрос, могут ли показатели роста ВВП в 2023 году достигнуть верхней границы прогноза ЦБ в 0,5-2%.
"Первый квартал показал, что уменьшены риски, наверное, в самом ключевом моменте. У нас началось оживление потребительского спроса", - объяснил Белоусов.
"У нас есть все шансы не просто войти в положительную область роста, но где-то вырасти на 1-2%, в этом смысле это все вполне достижимо", - добавил он.
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