https://ria.ru/20230519/vvp-1872977465.html

Белоусов предположил, что рост ВВП России может достигнуть двух процентов

Белоусов предположил, что рост ВВП России может достигнуть двух процентов - РИА Новости, 19.05.2023

Белоусов предположил, что рост ВВП России может достигнуть двух процентов

Рост ВВП РФ в 2023 году может достичь 2%, что соответствует верхней границе прогноза ЦБ, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на пресс-конференции в... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T16:42

2023-05-19T16:42

2023-05-19T16:58

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

xiv международный экономический форум "россия — исламский мир: kazanforum"

андрей белоусов

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КАЗАНЬ, 19 мая - РИА Новости. Рост ВВП РФ в 2023 году может достичь 2%, что соответствует верхней границе прогноза ЦБ, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на пресс-конференции в рамках Международного экономического форума "Россия - исламский мир: KazanForum"."Первый квартал показал, что уменьшены риски, наверное, в самом ключевом моменте. У нас началось оживление потребительского спроса", - объяснил Белоусов."У нас есть все шансы не просто войти в положительную область роста, но где-то вырасти на 1-2%, в этом смысле это все вполне достижимо", - добавил он.

https://ria.ru/20230519/stsenariy-1872846081.html

россия

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2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), андрей белоусов