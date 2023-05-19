https://ria.ru/20230519/vuchich-1873034755.html

Вучич заявил об усилении давления Запада на Сербию по вопросу Косово

Вучич заявил об усилении давления Запада на Сербию по вопросу Косово - РИА Новости, 19.05.2023

Вучич заявил об усилении давления Запада на Сербию по вопросу Косово

Страны Запада усилили давление на Сербию по вопросу Косово и Метохии из-за принципиальной позиции Сербии по соблюдению международного права и Устава ООН, заявил РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T20:25

2023-05-19T20:25

2023-05-19T20:25

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сербия

косово

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БЕЛГРАД, 19 мая - РИА Новости. Страны Запада усилили давление на Сербию по вопросу Косово и Метохии из-за принципиальной позиции Сербии по соблюдению международного права и Устава ООН, заявил сербский президент Александр Вучич. Глава сербского государства вечером в пятницу выступает перед гражданам на площади города-спутника Белграда Панчево на многотысячном митинге. В то же время в 18.00 (19.00 мск) начался очередной массовый протест оппозиции в Белграде перед зданием Скупщины (парламента) страны. Демонстранты планируют пройти по центральным улицам города и снова блокировать движение на оживленных транспортных артериях. По его словам, Белград не отступается от поддержки международного права и Устава ООН, не отказывается от конституции Сербии, территориальной целостности Сербии, "поэтому они начали создавать проблемы". Албанец Эрден Атич, избранный 23 апреля при бойкоте сербского большинства на севере Косово и Метохии главой муниципалитета Северная Косовска-Митровица, принес в пятницу присягу и вступил в должность, несмотря на несогласие Белграда. Президент Сербии Александр Вучич ранее призвал сербов сохранять мир в связи с избранием албанских глав муниципалитетов на севере края, "которых сербы никогда не признают". Вучич 12 мая обвинил власти самопровозглашенной республики Косово в разжигании вооруженного конфликта в крае, а страны Запада в попустительстве и двойных стандартах в отношении Приштины. Посольство США в Приштине заявило ранее, что выборы в органы местного самоуправления в четырех муниципалитетах на севере Косово и Метохии 23 апреля при бойкоте преимущественно проживающих в этих районах сербов прошли в соответствии с законами самопровозглашенной республики Косово, явка составила лишь 3,47%, из числа проголосовавших всего 13 - сербы. В итоге в населенных преимущественно сербами Северной Косовска-Митровице, Звечане, Зубин-Потоке и Лепосавиче "победили" кандидаты от албанских партий. Сербский президент указал тогда, что в бойкоте голосования со стороны косовских сербов виновата не только Приштина, но и ЕС, который является гарантом выполнения Брюссельского соглашения от 2013 года о формировании из 10 населенных сербами муниципалитетов Сообщества сербских общин справами автономии. В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (СРЮ) (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН и на основе утверждения западных стран, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года.

https://ria.ru/20230515/nato-1872028324.html

https://ria.ru/20230512/tselostnost-1871270821.html

https://ria.ru/20230202/kosovo-1849235021.html

https://ria.ru/20230517/serbiya-1872246252.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сербия, косово, белград (город), александр вучич, слободан милошевич, оон, евросоюз, нато