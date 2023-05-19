https://ria.ru/20230519/vuchich-1873034755.html
Вучич заявил об усилении давления Запада на Сербию по вопросу Косово
Вучич заявил об усилении давления Запада на Сербию по вопросу Косово - РИА Новости, 19.05.2023
Вучич заявил об усилении давления Запада на Сербию по вопросу Косово
Страны Запада усилили давление на Сербию по вопросу Косово и Метохии из-за принципиальной позиции Сербии по соблюдению международного права и Устава ООН, заявил РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T20:25
2023-05-19T20:25
2023-05-19T20:25
в мире
сербия
косово
белград (город)
александр вучич
слободан милошевич
оон
евросоюз
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БЕЛГРАД, 19 мая - РИА Новости. Страны Запада усилили давление на Сербию по вопросу Косово и Метохии из-за принципиальной позиции Сербии по соблюдению международного права и Устава ООН, заявил сербский президент Александр Вучич. Глава сербского государства вечером в пятницу выступает перед гражданам на площади города-спутника Белграда Панчево на многотысячном митинге. В то же время в 18.00 (19.00 мск) начался очередной массовый протест оппозиции в Белграде перед зданием Скупщины (парламента) страны. Демонстранты планируют пройти по центральным улицам города и снова блокировать движение на оживленных транспортных артериях. По его словам, Белград не отступается от поддержки международного права и Устава ООН, не отказывается от конституции Сербии, территориальной целостности Сербии, "поэтому они начали создавать проблемы". Албанец Эрден Атич, избранный 23 апреля при бойкоте сербского большинства на севере Косово и Метохии главой муниципалитета Северная Косовска-Митровица, принес в пятницу присягу и вступил в должность, несмотря на несогласие Белграда. Президент Сербии Александр Вучич ранее призвал сербов сохранять мир в связи с избранием албанских глав муниципалитетов на севере края, "которых сербы никогда не признают". Вучич 12 мая обвинил власти самопровозглашенной республики Косово в разжигании вооруженного конфликта в крае, а страны Запада в попустительстве и двойных стандартах в отношении Приштины. Посольство США в Приштине заявило ранее, что выборы в органы местного самоуправления в четырех муниципалитетах на севере Косово и Метохии 23 апреля при бойкоте преимущественно проживающих в этих районах сербов прошли в соответствии с законами самопровозглашенной республики Косово, явка составила лишь 3,47%, из числа проголосовавших всего 13 - сербы. В итоге в населенных преимущественно сербами Северной Косовска-Митровице, Звечане, Зубин-Потоке и Лепосавиче "победили" кандидаты от албанских партий. Сербский президент указал тогда, что в бойкоте голосования со стороны косовских сербов виновата не только Приштина, но и ЕС, который является гарантом выполнения Брюссельского соглашения от 2013 года о формировании из 10 населенных сербами муниципалитетов Сообщества сербских общин справами автономии. В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (СРЮ) (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН и на основе утверждения западных стран, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года.
https://ria.ru/20230515/nato-1872028324.html
https://ria.ru/20230512/tselostnost-1871270821.html
https://ria.ru/20230202/kosovo-1849235021.html
https://ria.ru/20230517/serbiya-1872246252.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сербия, косово, белград (город), александр вучич, слободан милошевич, оон, евросоюз, нато
В мире, Сербия, Косово, Белград (город), Александр Вучич, Слободан Милошевич, ООН, Евросоюз, НАТО
Вучич заявил об усилении давления Запада на Сербию по вопросу Косово
Вучич заявил об усилении давления стран Запада на Сербию по вопросу Косово и Метохии
БЕЛГРАД, 19 мая - РИА Новости. Страны Запада усилили давление на Сербию по вопросу Косово и Метохии из-за принципиальной позиции Сербии по соблюдению международного права и Устава ООН, заявил сербский президент Александр Вучич.
Глава сербского государства вечером в пятницу выступает перед гражданам на площади города-спутника Белграда
Панчево на многотысячном митинге. В то же время в 18.00 (19.00 мск) начался очередной массовый протест оппозиции в Белграде перед зданием Скупщины (парламента) страны. Демонстранты планируют пройти по центральным улицам города и снова блокировать движение на оживленных транспортных артериях.
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«
"Сегодня наша страна сталкивается с бесчисленными трудностями и эти трудности иногда вызваны извне, иногда изнутри. Все, кто думают, что Сербия - малая горстка и легко с ней разберутся, как в 2000 году (свержение Слободана Милошевича
- ред.), жестоко ошибаются. Сегодня не случайно албанцы в Косовска-Митровице
представили своего мэра, который при явке в 3% на выборах и с несколькими сотнями голосов стал градоначальником для десятков тысяч сербов и говорят: "можно, нормально", - заявил Вучич собравшимся гражданам.
«
"Самые сильные страны Запада - Квинта (США
, Великобритания
, Германия
, Франция
, Италия
- ред.) говорят, что эти выборы легитимны... Говорю это потому, что ничего из того, что происходит сейчас, не случайно. Они думали и ожидали от нас, что отдадим им Косово и Метохию на блюдечке. Что скажем: "мы примирились, вы были правы, когда нас бомбили, убивали наших детей, разрушали наши фабрики и здесь в Панчево", - указал сербский лидер.
По его словам, Белград не отступается от поддержки международного права и Устава ООН, не отказывается от конституции Сербии, территориальной целостности Сербии, "поэтому они начали создавать проблемы".
Запад соблюдает территориальную целостность стран как хочет, заявил Вучич
Албанец Эрден Атич, избранный 23 апреля при бойкоте сербского большинства на севере Косово и Метохии главой муниципалитета Северная Косовска-Митровица, принес в пятницу присягу и вступил в должность, несмотря на несогласие Белграда. Президент Сербии Александр Вучич ранее призвал сербов сохранять мир в связи с избранием албанских глав муниципалитетов на севере края, "которых сербы никогда не признают".
Вучич 12 мая обвинил власти самопровозглашенной республики Косово в разжигании вооруженного конфликта в крае, а страны Запада в попустительстве и двойных стандартах в отношении Приштины
.
Посольство США в Приштине заявило ранее, что выборы в органы местного самоуправления в четырех муниципалитетах на севере Косово и Метохии 23 апреля при бойкоте преимущественно проживающих в этих районах сербов прошли в соответствии с законами самопровозглашенной республики Косово, явка составила лишь 3,47%, из числа проголосовавших всего 13 - сербы. В итоге в населенных преимущественно сербами Северной Косовска-Митровице, Звечане, Зубин-Потоке и Лепосавиче "победили" кандидаты от албанских партий.
Вучич сравнил "власти" Косово с украинскими
Сербский президент указал тогда, что в бойкоте голосования со стороны косовских сербов виновата не только Приштина, но и ЕС
, который является гарантом выполнения Брюссельского соглашения от 2013 года о формировании из 10 населенных сербами муниципалитетов Сообщества сербских общин справами автономии.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (СРЮ) (в то время состоявшей из Сербии и Черногории
) силами НАТО
. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН и на основе утверждения западных стран, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года.
Сербия разоружается с далекоидущими целями