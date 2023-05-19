https://ria.ru/20230519/vooruzheniya-1873018355.html

В США раскрыли критическую слабость Украины

В США раскрыли критическую слабость Украины - РИА Новости, 19.05.2023

В США раскрыли критическую слабость Украины

Украина рискует столкнуться с дефицитом поставок западного оружия к концу года, что помешает ей проводить какие-либо наступательные операции, пишет издание The... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T19:09

2023-05-19T19:09

2023-05-19T19:19

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

владимир зеленский

евросоюз

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Украина рискует столкнуться с дефицитом поставок западного оружия к концу года, что помешает ей проводить какие-либо наступательные операции, пишет издание The Washington Post."В преддверии визитов в Берлин, Париж и Лондон Зеленский ясно дал понять, что Киеву нужно больше оружия и боеприпасов для начала контрнаступления", — говорится в публикации.Военные эксперты допустили, что большая часть вооружений, обещанных европейскими лидерами, попадет на поле боя уже после начала наступления украинских войск. Кроме того, они поставили под сомнение способность Запада помогать Киеву в дальнейшем.Они напомнили, что устаревшая военная техника составила большую часть объявленной европейскими правительствами военной помощи Украине. "Однако сейчас сложилась ситуация, при которой ЕС вынужден выкладывать деньги для увеличения производственных мощностей", — продолжили исследователи.Ранее Европейская комиссия объявила о выделении 500 миллионов евро на увеличение производства артиллерийских снарядов, в которых нуждаются ВСУ. Эксперты издания раскритиковали эту инициативу: по их мнению, Москва обладает намного большими возможностями мобилизации собственной экономики для поддержки армии, чем Киев.

https://ria.ru/20230510/ukraina-1870749863.html

https://ria.ru/20230519/razocharovanie-1872788695.html

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в мире, украина, вооруженные силы украины, владимир зеленский, евросоюз, россия