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В США раскрыли критическую слабость Украины - РИА Новости, 19.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:09 19.05.2023 (обновлено: 19:19 19.05.2023)
https://ria.ru/20230519/vooruzheniya-1873018355.html
В США раскрыли критическую слабость Украины
В США раскрыли критическую слабость Украины - РИА Новости, 19.05.2023
В США раскрыли критическую слабость Украины
Украина рискует столкнуться с дефицитом поставок западного оружия к концу года, что помешает ей проводить какие-либо наступательные операции, пишет издание The... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T19:09
2023-05-19T19:19
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
владимир зеленский
евросоюз
россия
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Украина рискует столкнуться с дефицитом поставок западного оружия к концу года, что помешает ей проводить какие-либо наступательные операции, пишет издание The Washington Post."В преддверии визитов в Берлин, Париж и Лондон Зеленский ясно дал понять, что Киеву нужно больше оружия и боеприпасов для начала контрнаступления", — говорится в публикации.Военные эксперты допустили, что большая часть вооружений, обещанных европейскими лидерами, попадет на поле боя уже после начала наступления украинских войск. Кроме того, они поставили под сомнение способность Запада помогать Киеву в дальнейшем.Они напомнили, что устаревшая военная техника составила большую часть объявленной европейскими правительствами военной помощи Украине. "Однако сейчас сложилась ситуация, при которой ЕС вынужден выкладывать деньги для увеличения производственных мощностей", — продолжили исследователи.Ранее Европейская комиссия объявила о выделении 500 миллионов евро на увеличение производства артиллерийских снарядов, в которых нуждаются ВСУ. Эксперты издания раскритиковали эту инициативу: по их мнению, Москва обладает намного большими возможностями мобилизации собственной экономики для поддержки армии, чем Киев.
https://ria.ru/20230510/ukraina-1870749863.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, владимир зеленский, евросоюз, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский, Евросоюз, Россия
В США раскрыли критическую слабость Украины

WP: в США назвали зависимость от поставок западного вооружения критической слабостью Киева

© AP Photo / Alex BrandonСамолет, загруженный боеприпасами для Украины
Самолет, загруженный боеприпасами для Украины - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© AP Photo / Alex Brandon
Самолет, загруженный боеприпасами для Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Украина рискует столкнуться с дефицитом поставок западного оружия к концу года, что помешает ей проводить какие-либо наступательные операции, пишет издание The Washington Post.
"В преддверии визитов в Берлин, Париж и Лондон Зеленский ясно дал понять, что Киеву нужно больше оружия и боеприпасов для начала контрнаступления", — говорится в публикации.
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Военные эксперты допустили, что большая часть вооружений, обещанных европейскими лидерами, попадет на поле боя уже после начала наступления украинских войск. Кроме того, они поставили под сомнение способность Запада помогать Киеву в дальнейшем.
«

"Европа не сумела достаточно быстро перестроить свою военную промышленность в соответствии с растущими потребностями Киева в артиллерийских боеприпасах и бронетехнике. Запасы как украинских, так и западных вооружений могут истощиться уже к концу года", — констатировали аналитики.

Они напомнили, что устаревшая военная техника составила большую часть объявленной европейскими правительствами военной помощи Украине. "Однако сейчас сложилась ситуация, при которой ЕС вынужден выкладывать деньги для увеличения производственных мощностей", — продолжили исследователи.
Ранее Европейская комиссия объявила о выделении 500 миллионов евро на увеличение производства артиллерийских снарядов, в которых нуждаются ВСУ. Эксперты издания раскритиковали эту инициативу: по их мнению, Москва обладает намного большими возможностями мобилизации собственной экономики для поддержки армии, чем Киев.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныВладимир ЗеленскийЕвросоюзРоссия
 
 
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