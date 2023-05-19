В США раскрыли критическую слабость Украины
WP: в США назвали зависимость от поставок западного вооружения критической слабостью Киева
© AP Photo / Alex BrandonСамолет, загруженный боеприпасами для Украины
© AP Photo / Alex Brandon
Самолет, загруженный боеприпасами для Украины. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Украина рискует столкнуться с дефицитом поставок западного оружия к концу года, что помешает ей проводить какие-либо наступательные операции, пишет издание The Washington Post.
Военные эксперты допустили, что большая часть вооружений, обещанных европейскими лидерами, попадет на поле боя уже после начала наступления украинских войск. Кроме того, они поставили под сомнение способность Запада помогать Киеву в дальнейшем.
«
"Европа не сумела достаточно быстро перестроить свою военную промышленность в соответствии с растущими потребностями Киева в артиллерийских боеприпасах и бронетехнике. Запасы как украинских, так и западных вооружений могут истощиться уже к концу года", — констатировали аналитики.
Они напомнили, что устаревшая военная техника составила большую часть объявленной европейскими правительствами военной помощи Украине. "Однако сейчас сложилась ситуация, при которой ЕС вынужден выкладывать деньги для увеличения производственных мощностей", — продолжили исследователи.
Ранее Европейская комиссия объявила о выделении 500 миллионов евро на увеличение производства артиллерийских снарядов, в которых нуждаются ВСУ. Эксперты издания раскритиковали эту инициативу: по их мнению, Москва обладает намного большими возможностями мобилизации собственной экономики для поддержки армии, чем Киев.