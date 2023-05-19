https://ria.ru/20230519/vooruzheniya-1872888469.html

В Кремле назвали ситуацию с контролем над вооружениями очень печальной

В Кремле назвали ситуацию с контролем над вооружениями очень печальной - РИА Новости, 19.05.2023

В Кремле назвали ситуацию с контролем над вооружениями очень печальной

Серьезных контактов между Москвой и Вашингтоном по контролю над вооружениями не ведется, последние остатки правовой базы ускользают из-под ног, ситуация очень... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T12:47

2023-05-19T12:47

2023-05-19T12:57

сша

россия

в мире

дмитрий песков

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Серьезных контактов между Москвой и Вашингтоном по контролю над вооружениями не ведется, последние остатки правовой базы ускользают из-под ног, ситуация очень печальная, и ответственность целиком и полностью лежит на США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Группа влиятельных сенаторов-республиканцев внесла на рассмотрение в конгресс проект закона о выходе США из Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) и укреплении ядерных сил страны."В целом тема контроля над вооружениями и стратстабильности - это чрезвычайно важная тема не только для России и США, но и для всего мира. И сейчас можно только с сожалением констатировать, что каких-либо серьезных субстантивных контактов по этим вопросам не ведется между Москвой и Вашингтоном", - сказал он журналистам.Песков отметил, что "последние остатки международной договорно-правовой базы в этой области ускользают из-под ног"."Время сокращается, как шагреневая кожа, поэтому здесь ситуация печальная. И ответственность за эту печальную ситуацию лежит целиком и полностью на Вашингтоне", - заключил он.

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сша

россия

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Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

сша, россия, в мире, дмитрий песков