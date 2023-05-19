https://ria.ru/20230519/vooruzheniya-1872888469.html
В Кремле назвали ситуацию с контролем над вооружениями очень печальной
В Кремле назвали ситуацию с контролем над вооружениями очень печальной - РИА Новости, 19.05.2023
В Кремле назвали ситуацию с контролем над вооружениями очень печальной
Серьезных контактов между Москвой и Вашингтоном по контролю над вооружениями не ведется, последние остатки правовой базы ускользают из-под ног, ситуация очень... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T12:47
2023-05-19T12:47
2023-05-19T12:57
сша
россия
в мире
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853407354_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_49d07208638aa0a786697cac715cfdb6.jpg
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Серьезных контактов между Москвой и Вашингтоном по контролю над вооружениями не ведется, последние остатки правовой базы ускользают из-под ног, ситуация очень печальная, и ответственность целиком и полностью лежит на США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Группа влиятельных сенаторов-республиканцев внесла на рассмотрение в конгресс проект закона о выходе США из Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) и укреплении ядерных сил страны."В целом тема контроля над вооружениями и стратстабильности - это чрезвычайно важная тема не только для России и США, но и для всего мира. И сейчас можно только с сожалением констатировать, что каких-либо серьезных субстантивных контактов по этим вопросам не ведется между Москвой и Вашингтоном", - сказал он журналистам.Песков отметил, что "последние остатки международной договорно-правовой базы в этой области ускользают из-под ног"."Время сокращается, как шагреневая кожа, поэтому здесь ситуация печальная. И ответственность за эту печальную ситуацию лежит целиком и полностью на Вашингтоне", - заключил он.
https://ria.ru/20230519/ukraina-1872844898.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853407354_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_8ed42196e9c69456df72072fa5384c9e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, в мире, дмитрий песков
США, Россия, В мире, Дмитрий Песков
В Кремле назвали ситуацию с контролем над вооружениями очень печальной
Песков: ситуация с контролем над вооружениями печальная, ответственность лежит на США
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Серьезных контактов между Москвой и Вашингтоном по контролю над вооружениями не ведется, последние остатки правовой базы ускользают из-под ног, ситуация очень печальная, и ответственность целиком и полностью лежит на США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Группа влиятельных сенаторов-республиканцев внесла на рассмотрение в конгресс проект закона о выходе США
из Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) и укреплении ядерных сил страны.
"В целом тема контроля над вооружениями и стратстабильности - это чрезвычайно важная тема не только для России и США, но и для всего мира. И сейчас можно только с сожалением констатировать, что каких-либо серьезных субстантивных контактов по этим вопросам не ведется между Москвой и Вашингтоном", - сказал он журналистам.
Песков отметил, что "последние остатки международной договорно-правовой базы в этой области ускользают из-под ног".
"Время сокращается, как шагреневая кожа, поэтому здесь ситуация печальная. И ответственность за эту печальную ситуацию лежит целиком и полностью на Вашингтоне", - заключил он.
СМИ: ЕС обеспокоился условием, при котором США ослабят поддержку Украины