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В Кремле назвали ситуацию с контролем над вооружениями очень печальной - РИА Новости, 19.05.2023
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12:47 19.05.2023 (обновлено: 12:57 19.05.2023)
https://ria.ru/20230519/vooruzheniya-1872888469.html
В Кремле назвали ситуацию с контролем над вооружениями очень печальной
В Кремле назвали ситуацию с контролем над вооружениями очень печальной - РИА Новости, 19.05.2023
В Кремле назвали ситуацию с контролем над вооружениями очень печальной
Серьезных контактов между Москвой и Вашингтоном по контролю над вооружениями не ведется, последние остатки правовой базы ускользают из-под ног, ситуация очень... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T12:47
2023-05-19T12:57
сша
россия
в мире
дмитрий песков
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Серьезных контактов между Москвой и Вашингтоном по контролю над вооружениями не ведется, последние остатки правовой базы ускользают из-под ног, ситуация очень печальная, и ответственность целиком и полностью лежит на США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Группа влиятельных сенаторов-республиканцев внесла на рассмотрение в конгресс проект закона о выходе США из Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) и укреплении ядерных сил страны."В целом тема контроля над вооружениями и стратстабильности - это чрезвычайно важная тема не только для России и США, но и для всего мира. И сейчас можно только с сожалением констатировать, что каких-либо серьезных субстантивных контактов по этим вопросам не ведется между Москвой и Вашингтоном", - сказал он журналистам.Песков отметил, что "последние остатки международной договорно-правовой базы в этой области ускользают из-под ног"."Время сокращается, как шагреневая кожа, поэтому здесь ситуация печальная. И ответственность за эту печальную ситуацию лежит целиком и полностью на Вашингтоне", - заключил он.
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сша, россия, в мире, дмитрий песков
США, Россия, В мире, Дмитрий Песков
В Кремле назвали ситуацию с контролем над вооружениями очень печальной

Песков: ситуация с контролем над вооружениями печальная, ответственность лежит на США

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Серьезных контактов между Москвой и Вашингтоном по контролю над вооружениями не ведется, последние остатки правовой базы ускользают из-под ног, ситуация очень печальная, и ответственность целиком и полностью лежит на США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Группа влиятельных сенаторов-республиканцев внесла на рассмотрение в конгресс проект закона о выходе США из Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) и укреплении ядерных сил страны.
"В целом тема контроля над вооружениями и стратстабильности - это чрезвычайно важная тема не только для России и США, но и для всего мира. И сейчас можно только с сожалением констатировать, что каких-либо серьезных субстантивных контактов по этим вопросам не ведется между Москвой и Вашингтоном", - сказал он журналистам.
Песков отметил, что "последние остатки международной договорно-правовой базы в этой области ускользают из-под ног".
"Время сокращается, как шагреневая кожа, поэтому здесь ситуация печальная. И ответственность за эту печальную ситуацию лежит целиком и полностью на Вашингтоне", - заключил он.
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