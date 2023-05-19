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Россия сохраняет статус одного из лидеров рынка вооружений, заявил Путин
Россия сохраняет статус одного из лидеров рынка вооружений, заявил Путин - РИА Новости, 19.05.2023
Россия сохраняет статус одного из лидеров рынка вооружений, заявил Путин
Президент России Вадимир Путин в поздравлении трудовым коллективам и ветеранам с 70-летием создания системы государственного управления военно-техническим... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T12:09
2023-05-19T12:09
2023-05-19T12:26
россия
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Президент России Вадимир Путин в поздравлении трудовым коллективам и ветеранам с 70-летием создания системы государственного управления военно-техническим сотрудничеством с иностранными государствами заявил, что Россия уверенно сохраняет за собой статус одного из лидеров мирового рынка вооружений и военной техники, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Поздравляю вас с 70-летием создания системы государственного управления военно-техническим сотрудничеством с иностранными государствами... Сегодня благодаря компетентности и профессионализму работников Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, других федеральных органов исполнительной власти и организаций, действующих на этом значимом направлении, а также предприятий ОПК Россия уверенно сохраняет за собой статус одного из лидеров мирового рынка вооружений и военной техники", - говорится в телеграмме.Президент добавил, что за прошедшие десятилетия эта система внесла весомый вклад в обеспечение национальной безопасности и развитие отечественной оборонной промышленности, наукоёмких отраслей экономики, стала важным инструментом внешней политики. Путин отметил, что, несмотря на санкции и недобросовестную конкуренцию Запада, РФ экспортирует существенные объемы военной продукции, уделяет внимание модернизации."Несмотря на беспрецедентное санкционное давление и недобросовестную конкуренцию со стороны США и ряда западных стран, вы активно решаете поставленные задачи, экспортируете существенные объемы российской продукции военного назначения, уделяете неустанное внимание модернизации производств, наращиванию их научно-исследовательского и опытно-конструкторского потенциала", - говорится в телеграмме.Путин выразил уверенность, что деятельность сотрудников сферы военно-технического сотрудничества РФ будет способствовать укреплению международного авторитета и влияния России, формированию атмосферы дружбы и доверия в отношениях с союзниками и партнёрами, экономическому росту страны и повышению благосостояния наших граждан. Он пожелал им успехов и всего самого доброго.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, владимир путин, безопасность
Россия, Владимир Путин, Безопасность
Россия сохраняет статус одного из лидеров рынка вооружений, заявил Путин
Путин: Россия уверенно сохраняет статус одного из лидеров мирового рынка вооружений
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Президент России Вадимир Путин в поздравлении трудовым коллективам и ветеранам с 70-летием создания системы государственного управления военно-техническим сотрудничеством с иностранными государствами заявил, что Россия уверенно сохраняет за собой статус одного из лидеров мирового рынка вооружений и военной техники, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Поздравляю вас с 70-летием создания системы государственного управления военно-техническим сотрудничеством с иностранными государствами... Сегодня благодаря компетентности и профессионализму работников Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, других федеральных органов исполнительной власти и организаций, действующих на этом значимом направлении, а также предприятий ОПК Россия уверенно сохраняет за собой статус одного из лидеров мирового рынка вооружений и военной техники", - говорится в телеграмме.
Президент добавил, что за прошедшие десятилетия эта система внесла весомый вклад в обеспечение национальной безопасности и развитие отечественной оборонной промышленности, наукоёмких отраслей экономики, стала важным инструментом внешней политики.
Путин отметил, что, несмотря на санкции и недобросовестную конкуренцию Запада, РФ экспортирует существенные объемы военной продукции, уделяет внимание модернизации.
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"Несмотря на беспрецедентное санкционное давление и недобросовестную конкуренцию со стороны США
и ряда западных стран, вы активно решаете поставленные задачи, экспортируете существенные объемы российской продукции военного назначения, уделяете неустанное внимание модернизации производств, наращиванию их научно-исследовательского и опытно-конструкторского потенциала", - говорится в телеграмме.
Путин выразил уверенность, что деятельность сотрудников сферы военно-технического сотрудничества РФ будет способствовать укреплению международного авторитета и влияния России, формированию атмосферы дружбы и доверия в отношениях с союзниками и партнёрами, экономическому росту страны и повышению благосостояния наших граждан. Он пожелал им успехов и всего самого доброго.
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