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Россия сохраняет статус одного из лидеров рынка вооружений, заявил Путин - РИА Новости, 19.05.2023
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12:09 19.05.2023 (обновлено: 12:26 19.05.2023)
https://ria.ru/20230519/vooruzheniya-1872872903.html
Россия сохраняет статус одного из лидеров рынка вооружений, заявил Путин
Россия сохраняет статус одного из лидеров рынка вооружений, заявил Путин - РИА Новости, 19.05.2023
Россия сохраняет статус одного из лидеров рынка вооружений, заявил Путин
Президент России Вадимир Путин в поздравлении трудовым коллективам и ветеранам с 70-летием создания системы государственного управления военно-техническим... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T12:09
2023-05-19T12:26
россия
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Президент России Вадимир Путин в поздравлении трудовым коллективам и ветеранам с 70-летием создания системы государственного управления военно-техническим сотрудничеством с иностранными государствами заявил, что Россия уверенно сохраняет за собой статус одного из лидеров мирового рынка вооружений и военной техники, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Поздравляю вас с 70-летием создания системы государственного управления военно-техническим сотрудничеством с иностранными государствами... Сегодня благодаря компетентности и профессионализму работников Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, других федеральных органов исполнительной власти и организаций, действующих на этом значимом направлении, а также предприятий ОПК Россия уверенно сохраняет за собой статус одного из лидеров мирового рынка вооружений и военной техники", - говорится в телеграмме.Президент добавил, что за прошедшие десятилетия эта система внесла весомый вклад в обеспечение национальной безопасности и развитие отечественной оборонной промышленности, наукоёмких отраслей экономики, стала важным инструментом внешней политики. Путин отметил, что, несмотря на санкции и недобросовестную конкуренцию Запада, РФ экспортирует существенные объемы военной продукции, уделяет внимание модернизации."Несмотря на беспрецедентное санкционное давление и недобросовестную конкуренцию со стороны США и ряда западных стран, вы активно решаете поставленные задачи, экспортируете существенные объемы российской продукции военного назначения, уделяете неустанное внимание модернизации производств, наращиванию их научно-исследовательского и опытно-конструкторского потенциала", - говорится в телеграмме.Путин выразил уверенность, что деятельность сотрудников сферы военно-технического сотрудничества РФ будет способствовать укреплению международного авторитета и влияния России, формированию атмосферы дружбы и доверия в отношениях с союзниками и партнёрами, экономическому росту страны и повышению благосостояния наших граждан. Он пожелал им успехов и всего самого доброго.
https://ria.ru/20230515/oruzhie-1872007330.html
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россия, владимир путин, безопасность
Россия, Владимир Путин, Безопасность
Россия сохраняет статус одного из лидеров рынка вооружений, заявил Путин

Путин: Россия уверенно сохраняет статус одного из лидеров мирового рынка вооружений

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент Росси Владимир Путин
Президент Росси Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент Росси Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Президент России Вадимир Путин в поздравлении трудовым коллективам и ветеранам с 70-летием создания системы государственного управления военно-техническим сотрудничеством с иностранными государствами заявил, что Россия уверенно сохраняет за собой статус одного из лидеров мирового рынка вооружений и военной техники, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Поздравляю вас с 70-летием создания системы государственного управления военно-техническим сотрудничеством с иностранными государствами... Сегодня благодаря компетентности и профессионализму работников Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, других федеральных органов исполнительной власти и организаций, действующих на этом значимом направлении, а также предприятий ОПК Россия уверенно сохраняет за собой статус одного из лидеров мирового рынка вооружений и военной техники", - говорится в телеграмме.
Президент добавил, что за прошедшие десятилетия эта система внесла весомый вклад в обеспечение национальной безопасности и развитие отечественной оборонной промышленности, наукоёмких отраслей экономики, стала важным инструментом внешней политики.
Путин отметил, что, несмотря на санкции и недобросовестную конкуренцию Запада, РФ экспортирует существенные объемы военной продукции, уделяет внимание модернизации.
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"Несмотря на беспрецедентное санкционное давление и недобросовестную конкуренцию со стороны США и ряда западных стран, вы активно решаете поставленные задачи, экспортируете существенные объемы российской продукции военного назначения, уделяете неустанное внимание модернизации производств, наращиванию их научно-исследовательского и опытно-конструкторского потенциала", - говорится в телеграмме.
Путин выразил уверенность, что деятельность сотрудников сферы военно-технического сотрудничества РФ будет способствовать укреплению международного авторитета и влияния России, формированию атмосферы дружбы и доверия в отношениях с союзниками и партнёрами, экономическому росту страны и повышению благосостояния наших граждан. Он пожелал им успехов и всего самого доброго.
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