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Украинские войска выпустили по Волновахе в ДНР три ракеты из РСЗО - РИА Новости, 19.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
20:52 19.05.2023 (обновлено: 20:58 19.05.2023)
https://ria.ru/20230519/volnovakha-1873040977.html
Украинские войска выпустили по Волновахе в ДНР три ракеты из РСЗО
Украинские войска выпустили по Волновахе в ДНР три ракеты из РСЗО - РИА Новости, 19.05.2023
Украинские войска выпустили по Волновахе в ДНР три ракеты из РСЗО
Украинские войска в 20.05 выпустили три ракеты из РСЗО по Волновахе, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов,... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T20:52
2023-05-19T20:58
специальная военная операция на украине
в мире
волноваха
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
украина
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ДОНЕЦК, 19 мая - РИА Новости. Украинские войска в 20.05 выпустили три ракеты из РСЗО по Волновахе, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 20.05 (совпадает с мск) – населенный пункт Богатырь – населенный пункт Волноваха: выпущено три ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.Тип РСЗО не уточняется.СЦКК также сообщил, что с 19.00 по 19.25 украинские войска выпустили 10 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Черногвардейскому району Макеевки и Киевскому району Донецка.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков.Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230516/ukraina-1872265484.html
https://ria.ru/20230519/spetsoperatsiya-1872577838.html
волноваха
донецкая народная республика
украина
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в мире, волноваха, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Волноваха, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Украина
Украинские войска выпустили по Волновахе в ДНР три ракеты из РСЗО

В ДНР сообщили, что украинские войска выпустили по Волновахе три ракеты из РСЗО

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколок снаряда, обнаруженный после украинского обстрела в Волновахе
Осколок снаряда, обнаруженный после украинского обстрела в Волновахе - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколок снаряда, обнаруженный после украинского обстрела в Волновахе. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 19 мая - РИА Новости. Украинские войска в 20.05 выпустили три ракеты из РСЗО по Волновахе, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 20.05 (совпадает с мск) – населенный пункт Богатырь – населенный пункт Волноваха: выпущено три ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
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Тип РСЗО не уточняется.
СЦКК также сообщил, что с 19.00 по 19.25 украинские войска выпустили 10 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Черногвардейскому району Макеевки и Киевскому району Донецка.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 19.05.2023
Вчера, 17:24
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВолновахаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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