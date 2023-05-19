https://ria.ru/20230519/volnovakha-1873040977.html

Украинские войска выпустили по Волновахе в ДНР три ракеты из РСЗО

Украинские войска выпустили по Волновахе в ДНР три ракеты из РСЗО - РИА Новости, 19.05.2023

Украинские войска выпустили по Волновахе в ДНР три ракеты из РСЗО

Украинские войска в 20.05 выпустили три ракеты из РСЗО по Волновахе, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов,... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T20:52

2023-05-19T20:52

2023-05-19T20:58

специальная военная операция на украине

в мире

волноваха

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

украина

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ДОНЕЦК, 19 мая - РИА Новости. Украинские войска в 20.05 выпустили три ракеты из РСЗО по Волновахе, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 20.05 (совпадает с мск) – населенный пункт Богатырь – населенный пункт Волноваха: выпущено три ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.Тип РСЗО не уточняется.СЦКК также сообщил, что с 19.00 по 19.25 украинские войска выпустили 10 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Черногвардейскому району Макеевки и Киевскому району Донецка.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков.Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230516/ukraina-1872265484.html

https://ria.ru/20230519/spetsoperatsiya-1872577838.html

волноваха

донецкая народная республика

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в мире, волноваха, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина