https://ria.ru/20230519/volkswagen-1872880476.html
Volkswagen завершил сделку по продаже российских активов
Volkswagen завершил сделку по продаже российских активов - РИА Новости, 19.05.2023
Volkswagen завершил сделку по продаже российских активов
Немецкий автоконцерн Volkswagen завершил продажу своих российских активов, включая автозавод в Калуге, структуре дилера "Авилон" - "Арт-Финансу", говорится в... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T12:28
2023-05-19T12:28
2023-05-19T14:19
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Немецкий автоконцерн Volkswagen завершил продажу своих российских активов, включая автозавод в Калуге, структуре дилера "Авилон" - "Арт-Финансу", говорится в сообщении автопроизводителя."Volkswagen Group завершила продажу своих долей в ООО "Фольксваген Груп Рус", включая дочерние компании (ООО "Фольксваген Компоненты и услуги", ООО "Скания Лизинг", ООО "Скания Финанс", ООО "Скания Страхование") структуре российского дилера "Авилон" - ООО "Арт-Финанс", - отмечается в сообщении."Сделка была одобрена российскими властями, она включает в себя производственные мощности в Калуге, инфраструктуру импортера (дистрибьюторский бизнес и послепродажное обслуживание), а также складскую деятельность и финансовые услуги со всеми связанными с ней сотрудниками", - добавили в автоконцерне.Гендиректор Volkswagen в РФ Геррит Шпенглер в свою очередь поблагодарил сотрудников и деловых партнеров за поддержку и лояльность за время работы автоконцерна в стране. "Во время финального согласования и одобрения условий сделки в центре нашего внимания была наша ответственность перед клиентами, сотрудниками и деловыми партнерами", – подчеркнул он.По данным ЕГРЮЛ, компания "Арт-Финанс" была зарегистрирована в феврале этого года, её абсолютным владельцем является президент "Авилона" Андрей Павлович. Как в апреле отмечала газета "Ведомости" со ссылкой на источники, "Авилон" ведет переговоры китайским автоконцерном Chery, который может выступить новым производственным партнером.Volkswagen приостановил производство в России в марте 2022 года. В Калуге собирали такие машины автоконцерна, как Volkswagen Tiguan, Volkswagen Polo и Skoda Rapid.
https://ria.ru/20230413/avtomobili-1864968231.html
https://ria.ru/20230413/jeacoo-1865081838.html
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экономика, авто, калуга, volkswagen group, авилон , volkswagen touareg, россия, skoda octavia
Экономика, Авто, Калуга, Volkswagen Group, Авилон , Volkswagen Touareg, Россия, Skoda Octavia
Volkswagen завершил сделку по продаже российских активов
Volkswagen завершил сделку по продаже российских активов, включая автозавод в Калуге
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Немецкий автоконцерн Volkswagen завершил продажу своих российских активов, включая автозавод в Калуге, структуре дилера "Авилон" - "Арт-Финансу", говорится в сообщении автопроизводителя.
"Volkswagen Group завершила продажу своих долей в ООО "Фольксваген Груп Рус", включая дочерние компании (ООО "Фольксваген Компоненты и услуги", ООО "Скания Лизинг", ООО "Скания Финанс", ООО "Скания Страхование") структуре российского дилера "Авилон" - ООО "Арт-Финанс", - отмечается в сообщении.
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"Сделка была одобрена российскими властями, она включает в себя производственные мощности в Калуге, инфраструктуру импортера (дистрибьюторский бизнес и послепродажное обслуживание), а также складскую деятельность и финансовые услуги со всеми связанными с ней сотрудниками", - добавили в автоконцерне.
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Геррит Шпенглер в свою очередь поблагодарил сотрудников и деловых партнеров за поддержку и лояльность за время работы автоконцерна в стране. "Во время финального согласования и одобрения условий сделки в центре нашего внимания была наша ответственность перед клиентами, сотрудниками и деловыми партнерами", – подчеркнул он.
По данным ЕГРЮЛ, компания "Арт-Финанс" была зарегистрирована в феврале этого года, её абсолютным владельцем является президент "Авилона" Андрей Павлович. Как в апреле отмечала газета "Ведомости" со ссылкой на источники, "Авилон" ведет переговоры китайским автоконцерном Chery, который может выступить новым производственным партнером.
Volkswagen приостановил производство в России в марте 2022 года. В Калуге собирали такие машины автоконцерна, как Volkswagen Tiguan, Volkswagen Polo и Skoda
Rapid.
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