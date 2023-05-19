https://ria.ru/20230519/voennye-1872912271.html

Мишустин поручил регионам организовать соцподдержку военным и их семьям

Мишустин поручил регионам организовать соцподдержку военным и их семьям - РИА Новости, 19.05.2023

Мишустин поручил регионам организовать соцподдержку военным и их семьям

Российские регионы должны организовать лечение и социальной поддержку тех солдат и офицеров, которые переводятся из военных госпиталей в гражданские учреждения, РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T13:41

2023-05-19T13:41

2023-05-19T14:15

специальная военная операция на украине

михаил мишустин

здоровье - общество

россия

общество

вооруженные силы рф

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Российские регионы должны организовать лечение и социальной поддержку тех солдат и офицеров, которые переводятся из военных госпиталей в гражданские учреждения, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.По его словам, эта работа должны быть проведена вместе с Минздравом и Минтрудом."В рамках координационного совета важно продолжить мониторинг качества и полноты оказания всех надлежащих медицинских услуг", – сказал Мишустин в ходе заседания Координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов.

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

михаил мишустин, здоровье - общество, россия, общество, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр