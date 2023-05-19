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Мишустин поручил регионам организовать соцподдержку военным и их семьям - РИА Новости, 19.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:41 19.05.2023 (обновлено: 14:15 19.05.2023)
https://ria.ru/20230519/voennye-1872912271.html
Мишустин поручил регионам организовать соцподдержку военным и их семьям
Мишустин поручил регионам организовать соцподдержку военным и их семьям - РИА Новости, 19.05.2023
Мишустин поручил регионам организовать соцподдержку военным и их семьям
Российские регионы должны организовать лечение и социальной поддержку тех солдат и офицеров, которые переводятся из военных госпиталей в гражданские учреждения, РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T13:41
2023-05-19T14:15
специальная военная операция на украине
михаил мишустин
здоровье - общество
россия
общество
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Российские регионы должны организовать лечение и социальной поддержку тех солдат и офицеров, которые переводятся из военных госпиталей в гражданские учреждения, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.По его словам, эта работа должны быть проведена вместе с Минздравом и Минтрудом."В рамках координационного совета важно продолжить мониторинг качества и полноты оказания всех надлежащих медицинских услуг", – сказал Мишустин в ходе заседания Координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов.
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михаил мишустин, здоровье - общество, россия, общество, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Михаил Мишустин, Здоровье - Общество, Россия, Общество, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
Мишустин поручил регионам организовать соцподдержку военным и их семьям

Мишустин: регионы должны сделать все, чтобы организовать соцподдержку военным и их семьям

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Российские регионы должны организовать лечение и социальной поддержку тех солдат и офицеров, которые переводятся из военных госпиталей в гражданские учреждения, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
По его словам, эта работа должны быть проведена вместе с Минздравом и Минтрудом.
"В рамках координационного совета важно продолжить мониторинг качества и полноты оказания всех надлежащих медицинских услуг", – сказал Мишустин в ходе заседания Координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов.
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Специальная военная операция на УкраинеМихаил МишустинЗдоровье - ОбществоРоссияОбществоВооруженные силы РФСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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