https://ria.ru/20230519/vizy-1872828942.html
Россия рассчитывает до конца июня запустить систему электронных виз
Россия рассчитывает до конца июня запустить систему электронных виз - РИА Новости, 19.05.2023
Россия рассчитывает до конца июня запустить систему электронных виз
Минэкономразвития рассчитывает до конца июня запустить систему электронных виз для въезда в страну, в том числе туристам из Ирана, заявил журналистам в кулуарах РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T10:34
2023-05-19T10:34
2023-05-19T10:58
туризм
россия
иран
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
туризм
новости - туризм
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КАЗАНЬ, 19 мая - РИА Новости/Прайм. Минэкономразвития рассчитывает до конца июня запустить систему электронных виз для въезда в страну, в том числе туристам из Ирана, заявил журналистам в кулуарах международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum-2023" замглавы Минэкономразвития РФ Дмитрий Вахруков. "Мы рассчитываем до конца июня запустить электронную визу. Не секрет, что Иран входит в перечень стран, которым такая виза доступна по решению РФ. Поэтому еще одной доступной опцией для иранских туристов будет получение электронной визы. С июля мы надеемся, что такие визы мы начнем выдавать", - сказал Вахруков. Агентство РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, иран, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), туризм, новости - туризм
Туризм, Россия, Иран, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Туризм, Новости - Туризм
Россия рассчитывает до конца июня запустить систему электронных виз
Минэкономразвития: Россия рассчитывает до конца июня запустить систему электронных виз
КАЗАНЬ, 19 мая - РИА Новости/Прайм. Минэкономразвития рассчитывает до конца июня запустить систему электронных виз для въезда в страну, в том числе туристам из Ирана, заявил журналистам в кулуарах международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum-2023" замглавы Минэкономразвития РФ Дмитрий Вахруков.
"Мы рассчитываем до конца июня запустить электронную визу. Не секрет, что Иран входит в перечень стран, которым такая виза доступна по решению РФ. Поэтому еще одной доступной опцией для иранских туристов будет получение электронной визы. С июля мы надеемся, что такие визы мы начнем выдавать", - сказал Вахруков.
Агентство РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Россиянам по электронной визе стала доступна еще одна страна Африки