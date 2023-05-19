https://ria.ru/20230519/vizy-1872828942.html

Россия рассчитывает до конца июня запустить систему электронных виз

Россия рассчитывает до конца июня запустить систему электронных виз - РИА Новости, 19.05.2023

Россия рассчитывает до конца июня запустить систему электронных виз

Минэкономразвития рассчитывает до конца июня запустить систему электронных виз для въезда в страну, в том числе туристам из Ирана, заявил журналистам в кулуарах РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T10:34

2023-05-19T10:34

2023-05-19T10:58

туризм

россия

иран

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

туризм

новости - туризм

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КАЗАНЬ, 19 мая - РИА Новости/Прайм. Минэкономразвития рассчитывает до конца июня запустить систему электронных виз для въезда в страну, в том числе туристам из Ирана, заявил журналистам в кулуарах международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum-2023" замглавы Минэкономразвития РФ Дмитрий Вахруков. "Мы рассчитываем до конца июня запустить электронную визу. Не секрет, что Иран входит в перечень стран, которым такая виза доступна по решению РФ. Поэтому еще одной доступной опцией для иранских туристов будет получение электронной визы. С июля мы надеемся, что такие визы мы начнем выдавать", - сказал Вахруков. Агентство РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

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россия

иран

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, иран, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), туризм, новости - туризм