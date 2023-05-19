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Россия рассчитывает до конца июня запустить систему электронных виз - РИА Новости, 19.05.2023
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Туризм
 
10:34 19.05.2023 (обновлено: 10:58 19.05.2023)
https://ria.ru/20230519/vizy-1872828942.html
Россия рассчитывает до конца июня запустить систему электронных виз
Россия рассчитывает до конца июня запустить систему электронных виз - РИА Новости, 19.05.2023
Россия рассчитывает до конца июня запустить систему электронных виз
Минэкономразвития рассчитывает до конца июня запустить систему электронных виз для въезда в страну, в том числе туристам из Ирана, заявил журналистам в кулуарах РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T10:34
2023-05-19T10:58
туризм
россия
иран
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
туризм
новости - туризм
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КАЗАНЬ, 19 мая - РИА Новости/Прайм. Минэкономразвития рассчитывает до конца июня запустить систему электронных виз для въезда в страну, в том числе туристам из Ирана, заявил журналистам в кулуарах международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum-2023" замглавы Минэкономразвития РФ Дмитрий Вахруков. "Мы рассчитываем до конца июня запустить электронную визу. Не секрет, что Иран входит в перечень стран, которым такая виза доступна по решению РФ. Поэтому еще одной доступной опцией для иранских туристов будет получение электронной визы. С июля мы надеемся, что такие визы мы начнем выдавать", - сказал Вахруков. Агентство РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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Дарья Буймова
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россия, иран, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), туризм, новости - туризм
Туризм, Россия, Иран, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Туризм, Новости - Туризм
Россия рассчитывает до конца июня запустить систему электронных виз

Минэкономразвития: Россия рассчитывает до конца июня запустить систему электронных виз

© РИА Новости / Герман ШелевойВиза
Виза - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© РИА Новости / Герман Шелевой
Виза. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 19 мая - РИА Новости/Прайм. Минэкономразвития рассчитывает до конца июня запустить систему электронных виз для въезда в страну, в том числе туристам из Ирана, заявил журналистам в кулуарах международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum-2023" замглавы Минэкономразвития РФ Дмитрий Вахруков.
"Мы рассчитываем до конца июня запустить электронную визу. Не секрет, что Иран входит в перечень стран, которым такая виза доступна по решению РФ. Поэтому еще одной доступной опцией для иранских туристов будет получение электронной визы. С июля мы надеемся, что такие визы мы начнем выдавать", - сказал Вахруков.
Агентство РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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ТуризмРоссияИранМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)ТуризмНовости - Туризм
 
 
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