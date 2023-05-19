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"Википедия" получила новый протокол за запрещенный контент - РИА Новости, 19.05.2023
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17:42 19.05.2023
https://ria.ru/20230519/vikipediya-1872993378.html
"Википедия" получила новый протокол за запрещенный контент
"Википедия" получила новый протокол за запрещенный контент - РИА Новости, 19.05.2023
"Википедия" получила новый протокол за запрещенный контент
В отношении фонда Wikimedia мировом судебном участке Таганского района Москвы зарегистрирован очередной протокол за неудаление запрещенного контента из... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T17:42
2023-05-19T17:42
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. В отношении фонда Wikimedia мировом судебном участке Таганского района Москвы зарегистрирован очередной протокол за неудаление запрещенного контента из "Википедии", сообщили РИА Новости в суде. "В канцелярии суда 19 мая зарегистрирован протокол в отношении Wikimedia Foundation, Inc, составленный по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ", - сказала собеседница агентства. Ранее фонд - оператор онлайн-энциклопедии "Википедия" - был оштрафован семь раз за аналогичные правонарушения на 16,9 миллиона рублей.
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технологии, москва, wikipedia, россия, интернет
Технологии, Москва, Wikipedia, Россия, Интернет
"Википедия" получила новый протокол за запрещенный контент

Суд в Москве зарегистрировал протокол за неудаление запрещенного контента из "Википедии"

CC BY 2.0 / Echosciences Grenoble / WikipediaЛоготип онлайн-энциклопедии Wikipedia
Логотип онлайн-энциклопедии Wikipedia - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
CC BY 2.0 / Echosciences Grenoble / Wikipedia
Логотип онлайн-энциклопедии Wikipedia. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. В отношении фонда Wikimedia мировом судебном участке Таганского района Москвы зарегистрирован очередной протокол за неудаление запрещенного контента из "Википедии", сообщили РИА Новости в суде.
"В канцелярии суда 19 мая зарегистрирован протокол в отношении Wikimedia Foundation, Inc, составленный по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ", - сказала собеседница агентства.
Ранее фонд - оператор онлайн-энциклопедии "Википедия" - был оштрафован семь раз за аналогичные правонарушения на 16,9 миллиона рублей.
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