https://ria.ru/20230519/vikipediya-1872993378.html

"Википедия" получила новый протокол за запрещенный контент

"Википедия" получила новый протокол за запрещенный контент - РИА Новости, 19.05.2023

"Википедия" получила новый протокол за запрещенный контент

В отношении фонда Wikimedia мировом судебном участке Таганского района Москвы зарегистрирован очередной протокол за неудаление запрещенного контента из... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T17:42

2023-05-19T17:42

2023-05-19T17:42

технологии

москва

wikipedia

россия

интернет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152393/94/1523939488_0:306:3264:2142_1920x0_80_0_0_a386ebfd9568b47b9f3128105fd72d90.jpg

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. В отношении фонда Wikimedia мировом судебном участке Таганского района Москвы зарегистрирован очередной протокол за неудаление запрещенного контента из "Википедии", сообщили РИА Новости в суде. "В канцелярии суда 19 мая зарегистрирован протокол в отношении Wikimedia Foundation, Inc, составленный по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ", - сказала собеседница агентства. Ранее фонд - оператор онлайн-энциклопедии "Википедия" - был оштрафован семь раз за аналогичные правонарушения на 16,9 миллиона рублей.

https://ria.ru/20230519/shtraf-1872987734.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

технологии, москва, wikipedia, россия, интернет