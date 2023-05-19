https://ria.ru/20230519/videosvyaz-1872819009.html

Мошенники нашли новый способ обмана россиян

Мошенники нашли новый способ обмана россиян - РИА Новости, 19.05.2023

Мошенники нашли новый способ обмана россиян

Телефонные мошенники стали звонить россиянам по видеосвязи, представляясь сотрудниками банков и имитируя работу в офисе, предупредил ВТБ. РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T09:46

2023-05-19T09:46

2023-05-19T10:30

общество

втб

россия

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Телефонные мошенники стали звонить россиянам по видеосвязи, представляясь сотрудниками банков и имитируя работу в офисе, предупредил ВТБ. Первый звонок злоумышленники совершают, как правило, через мессенджер или по обычной телефонной связи. Если собеседник не верит, что с ним общается сотрудник банка, то ему перезванивают по видеосвязи, изображая обслуживание из банковского офиса, рассказали в ВТБ. "Затем мошенники используют уже стандартные схемы, чтобы получить доступ к деньгам клиента банка — убеждают оформить кредитную заявку, сменить доверенный номер телефона, перевести деньги на "безопасный счет", обновить банковское приложение или скачать средства удаленного доступа, чтобы проверить его работу, или просто начинают запрашивать СМС-коды под разными предлогами для получения доступа в личный кабинет клиента банка", — говорится в сообщении.Сегодня мессенджеры стали основным каналом для активности мошенников. Доля звонков в них выросла почти на 15 процентных пунктов с начала года, и сейчас достигает 64 процентов, существенно обогнав телефонные атаки, рассказал старший вице-президент, руководитель департамента цифрового бизнеса ВТБ Никита Чугунов. По данным банка, за январь-апрель на клиентов банка совершили более 2,7 миллиона мошеннических атак — на 70 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Банку удалось спасти более 6,3 миллиарда рублей на счетах клиентов — также на 70 процентов больше, чем за аналогичный период 2022 года.

https://ria.ru/20230405/moshenniki-1863205753.html

https://ria.ru/20230516/telegram-1872265132.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, втб, россия