Рейтинг@Mail.ru
Мошенники нашли новый способ обмана россиян - РИА Новости, 19.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:46 19.05.2023 (обновлено: 10:30 19.05.2023)
https://ria.ru/20230519/videosvyaz-1872819009.html
Мошенники нашли новый способ обмана россиян
Мошенники нашли новый способ обмана россиян - РИА Новости, 19.05.2023
Мошенники нашли новый способ обмана россиян
Телефонные мошенники стали звонить россиянам по видеосвязи, представляясь сотрудниками банков и имитируя работу в офисе, предупредил ВТБ. РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T09:46
2023-05-19T10:30
общество
втб
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/16/1760211075_0:11:3074:1740_1920x0_80_0_0_051ff1f599b4638e67f8e95c5f598ce4.jpg
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Телефонные мошенники стали звонить россиянам по видеосвязи, представляясь сотрудниками банков и имитируя работу в офисе, предупредил ВТБ. Первый звонок злоумышленники совершают, как правило, через мессенджер или по обычной телефонной связи. Если собеседник не верит, что с ним общается сотрудник банка, то ему перезванивают по видеосвязи, изображая обслуживание из банковского офиса, рассказали в ВТБ. "Затем мошенники используют уже стандартные схемы, чтобы получить доступ к деньгам клиента банка — убеждают оформить кредитную заявку, сменить доверенный номер телефона, перевести деньги на "безопасный счет", обновить банковское приложение или скачать средства удаленного доступа, чтобы проверить его работу, или просто начинают запрашивать СМС-коды под разными предлогами для получения доступа в личный кабинет клиента банка", — говорится в сообщении.Сегодня мессенджеры стали основным каналом для активности мошенников. Доля звонков в них выросла почти на 15 процентных пунктов с начала года, и сейчас достигает 64 процентов, существенно обогнав телефонные атаки, рассказал старший вице-президент, руководитель департамента цифрового бизнеса ВТБ Никита Чугунов. По данным банка, за январь-апрель на клиентов банка совершили более 2,7 миллиона мошеннических атак — на 70 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Банку удалось спасти более 6,3 миллиарда рублей на счетах клиентов — также на 70 процентов больше, чем за аналогичный период 2022 года.
https://ria.ru/20230405/moshenniki-1863205753.html
https://ria.ru/20230516/telegram-1872265132.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/16/1760211075_343:0:3074:2048_1920x0_80_0_0_720bd137cca6865ccba57db850d9cb35.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, втб, россия
Общество, ВТБ, Россия
Мошенники нашли новый способ обмана россиян

ВТБ: мошенники стали звонить россиянам по видеосвязи, имитируя работу в офисе

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСмартфон в руках
Смартфон в руках - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Смартфон в руках. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Телефонные мошенники стали звонить россиянам по видеосвязи, представляясь сотрудниками банков и имитируя работу в офисе, предупредил ВТБ.
Первый звонок злоумышленники совершают, как правило, через мессенджер или по обычной телефонной связи. Если собеседник не верит, что с ним общается сотрудник банка, то ему перезванивают по видеосвязи, изображая обслуживание из банковского офиса, рассказали в ВТБ.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
Сибиряк за сутки перевел телефонным мошенникам 43 миллиона рублей
5 апреля, 14:17
"Затем мошенники используют уже стандартные схемы, чтобы получить доступ к деньгам клиента банка — убеждают оформить кредитную заявку, сменить доверенный номер телефона, перевести деньги на "безопасный счет", обновить банковское приложение или скачать средства удаленного доступа, чтобы проверить его работу, или просто начинают запрашивать СМС-коды под разными предлогами для получения доступа в личный кабинет клиента банка", — говорится в сообщении.
Сегодня мессенджеры стали основным каналом для активности мошенников. Доля звонков в них выросла почти на 15 процентных пунктов с начала года, и сейчас достигает 64 процентов, существенно обогнав телефонные атаки, рассказал старший вице-президент, руководитель департамента цифрового бизнеса ВТБ Никита Чугунов.
По данным банка, за январь-апрель на клиентов банка совершили более 2,7 миллиона мошеннических атак — на 70 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Банку удалось спасти более 6,3 миллиарда рублей на счетах клиентов — также на 70 процентов больше, чем за аналогичный период 2022 года.
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
Telegram признал, что мошенники могут получить через него доступ к камере
16 мая, 21:35
 
ОбществоВТБРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала