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В Москве из трехметровой ямы спасли четырех утят
В Москве из трехметровой ямы спасли четырех утят - РИА Новости, 19.05.2023
В Москве из трехметровой ямы спасли четырех утят
Спасатели достали из трехметровой ямы четырех утят на юге Москвы, рассказали РИА Новости в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T14:08
2023-05-19T14:08
2023-05-19T16:32
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Спасатели достали из трехметровой ямы четырех утят на юге Москвы, рассказали РИА Новости в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности."В сквере напротив дома № 17 на улице Серпуховской Вал утята провалились в пробуренное отверстие глубиной около трех метров", — сказал собеседник агентства. При помощи проезжавшего мимо поливомоечного трактора спасатели наполнили яму водой, и утята благополучно всплыли на поверхность.Он добавил, что попавших в беду утят учуяли собаки кинологического отряда "СпасРезерв", с которыми добровольцы прогуливались в сквере.
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В Москве из трехметровой ямы спасли четырех утят
На юге Москвы из ямы глубиной около трех метров спасли четырех утят
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Спасатели достали из трехметровой ямы четырех утят на юге Москвы, рассказали РИА Новости в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.
"В сквере напротив дома № 17 на улице Серпуховской Вал утята провалились в пробуренное отверстие глубиной около трех метров", — сказал собеседник агентства.
При помощи проезжавшего мимо поливомоечного трактора спасатели наполнили яму водой, и утята благополучно всплыли на поверхность.
«
"Пожарные передали утят их родителям — взрослым уткам", — резюмировал представитель ведомства.
Он добавил, что попавших в беду утят учуяли собаки кинологического отряда "СпасРезерв", с которыми добровольцы прогуливались в сквере.
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