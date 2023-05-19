Рейтинг@Mail.ru
В Москве из трехметровой ямы спасли четырех утят - РИА Новости, 19.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
14:08 19.05.2023 (обновлено: 16:32 19.05.2023)
https://ria.ru/20230519/utyata-1872923467.html
В Москве из трехметровой ямы спасли четырех утят
В Москве из трехметровой ямы спасли четырех утят - РИА Новости, 19.05.2023
В Москве из трехметровой ямы спасли четырех утят
Спасатели достали из трехметровой ямы четырех утят на юге Москвы, рассказали РИА Новости в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T14:08
2023-05-19T16:32
хорошие новости
москва
россия
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/13/1872923778_0:402:960:942_1920x0_80_0_0_5fe42d4ab2dda13ce6de3649b60e6ce4.jpg
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Спасатели достали из трехметровой ямы четырех утят на юге Москвы, рассказали РИА Новости в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности."В сквере напротив дома № 17 на улице Серпуховской Вал утята провалились в пробуренное отверстие глубиной около трех метров", — сказал собеседник агентства. При помощи проезжавшего мимо поливомоечного трактора спасатели наполнили яму водой, и утята благополучно всплыли на поверхность.Он добавил, что попавших в беду утят учуяли собаки кинологического отряда "СпасРезерв", с которыми добровольцы прогуливались в сквере.
https://ria.ru/20230517/aist-1872311104.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/13/1872923778_0:358:960:1078_1920x0_80_0_0_8180804043ca5c2cb5a98b88377d8a43.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия, происшествия
Хорошие новости, Москва, Россия, Происшествия
В Москве из трехметровой ямы спасли четырех утят

На юге Москвы из ямы глубиной около трех метров спасли четырех утят

© Фото : ЧСтные новости Москвы / TelegramЧетырех утят достали спасатели из ямы глубиной около трех метров на юге Москвы
Четырех утят достали спасатели из ямы глубиной около трех метров на юге Москвы - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© Фото : ЧСтные новости Москвы / Telegram
Четырех утят достали спасатели из ямы глубиной около трех метров на юге Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Спасатели достали из трехметровой ямы четырех утят на юге Москвы, рассказали РИА Новости в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.
"В сквере напротив дома № 17 на улице Серпуховской Вал утята провалились в пробуренное отверстие глубиной около трех метров", — сказал собеседник агентства.
При помощи проезжавшего мимо поливомоечного трактора спасатели наполнили яму водой, и утята благополучно всплыли на поверхность.
«
"Пожарные передали утят их родителям — взрослым уткам", — резюмировал представитель ведомства.
Он добавил, что попавших в беду утят учуяли собаки кинологического отряда "СпасРезерв", с которыми добровольцы прогуливались в сквере.
Сотрудник МЧС России по Калининградской области держит спасенного аиста - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
В Калининграде спасли аиста, застрявшего в опоре освещения
17 мая, 09:59
 
Хорошие новостиМоскваРоссияПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала