https://ria.ru/20230519/ushinskiy-1872930636.html

Аллею Ушинского высадили в Туле

Аллею Ушинского высадили в Туле - РИА Новости, 19.05.2023

Аллею Ушинского высадили в Туле

Торжественная акция по высадке аллеи, посвящённой российскому педагогу Константину Дмитриевичу Ушинскому, состоялась на территории исторического корпуса... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T14:28

2023-05-19T14:28

2023-05-19T15:00

год педагога и наставника

общество

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Торжественная акция по высадке аллеи, посвящённой российскому педагогу Константину Дмитриевичу Ушинскому, состоялась на территории исторического корпуса Тульского государственного педагогического университета им. Л.Н. Толстого 19 мая."В Год педагога и наставника мы проводим мероприятия, посвященные нашим выдающимся учителям, ученым, продвигающим отечественную педагогическую науку. В этом году мы отмечаем 200 лет со дня рождения основоположника научной педагогики в России Константина Дмитриевича Ушинского. Педагогическое наследие этого выдающегося ученого и сегодня не теряет актуальности, его труды остаются настольной книгой российских учителей и воспитателей. Крайне значимо, что возле ряда наших педвузов, в том числе у Тульского государственного педагогического университета, появятся аллеи в память об этом великом ученом. Здесь будущие педагоги смогут проводить свободное время, готовиться к занятиям", – сказал Министр просвещения России Серей Кравцов.Акция вошла в перечень федеральных мероприятий празднования Года педагога и наставника и призвана сохранить традиции отечественной педагогики."Акция проводится по всей стране, но ключевыми являются четыре точки на карте России – Тула, где Константин Дмитриевич родился, Москва, где получал высшее образование, Ярославль и Санкт-Петербург – где работал", – отметила в приветственном слове к участникам акции заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова.Она отметила, что место для аллеи в Туле выбрано не случайно – буквально в 200 метрах от него находился дом, в котором родился Константин Ушинский.Принять участие в закладке новой аллеи пришли студенты и преподаватели университета и Тульского педагогического колледжа, ученики психолого-педагогических классов города. К акции также присоединились директора школ, представители администрации города и региона и представители педагогических династий, несколько поколений которых связаны с Тульским педагогическим университетом.Проректор по научно-исследовательской работе ТГПУ им. Л.Н. Толстого Екатерина Ромашина рассказала о личности педагога, его научных трудах и вкладе в развитие в отечественную педагогику. Творческие коллективы педвуза представили свои номера, и после этого все участники акции приступили к закладке аллеи. Теперь 14 кустов сирени и 2 куста жасмина украшают территорию корпуса №1, расположенного в центре Тулы. А памятная табличка рядом указывает на причастность университета к такой важной федеральной акции.

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество