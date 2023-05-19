Власти Башкирии передали 15 автомобилей "Урал" добровольцам в зону СВО
Власти Башкирии передали 15 автомобилей "Урал" добровольцам в зону спецоперации
© Фото пресс-службы Росгвардии по БашкирииВласти Башкирии передали 15 машин "Урал" добровольцам в спецоперацию
© Фото пресс-службы Росгвардии по Башкирии
УФА, 19 мая – РИА Новости. Руководство Башкирии передало 15 автомобилей "Урал" бойцам добровольческого батальона имени Салавата Юлаева, сообщили в пресс-службе Росгвардии, из сотрудников которой состоит батальон.
"Руководитель администрации главы республики Максим Забелин передал росгвардейцам ключи от 15 автомобилей "Урал". Военнослужащие отправятся на них в зону проведения специальной военной операции, где и передадут технику батальону имени Салавата Юлаева", - говорится в сообщении.
© Фото пресс-службы Росгвардии по БашкирииВласти Башкирии передали 15 машин "Урал" добровольцам в спецоперацию
Власти Башкирии передали 15 машин "Урал" добровольцам в спецоперацию
© Фото пресс-службы Росгвардии по Башкирии
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© Фото пресс-службы Росгвардии по БашкирииВласти Башкирии передали 15 машин "Урал" добровольцам в спецоперацию
Власти Башкирии передали 15 машин "Урал" добровольцам в спецоперацию
© Фото пресс-службы Росгвардии по Башкирии
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© Фото пресс-службы Росгвардии по БашкирииВласти Башкирии передали 15 машин "Урал" добровольцам в спецоперацию
Власти Башкирии передали 15 машин "Урал" добровольцам в спецоперацию
© Фото пресс-службы Росгвардии по Башкирии
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© Фото пресс-службы Росгвардии по БашкирииВласти Башкирии передали 15 машин "Урал" добровольцам в спецоперацию
Власти Башкирии передали 15 машин "Урал" добровольцам в спецоперацию
© Фото пресс-службы Росгвардии по Башкирии
4 из 4
Власти Башкирии передали 15 машин "Урал" добровольцам в спецоперацию
© Фото пресс-службы Росгвардии по Башкирии
1 из 4
Власти Башкирии передали 15 машин "Урал" добровольцам в спецоперацию
© Фото пресс-службы Росгвардии по Башкирии
2 из 4
Власти Башкирии передали 15 машин "Урал" добровольцам в спецоперацию
© Фото пресс-службы Росгвардии по Башкирии
3 из 4
Власти Башкирии передали 15 машин "Урал" добровольцам в спецоперацию
© Фото пресс-службы Росгвардии по Башкирии
4 из 4
В пресс-службе сообщили, что добровольческий батальон Росгвардии носит имя Салавата Юлаева.
В настоящее время в спецоперации участвуют три добровольческих батальона из Башкирии – имени генерала Минигали Шаймуратова, Героя России Александра Доставалова и имени национального героя Салавата Юлаева. Все они являются структурными подразделениями Минобороны РФ.
На боевом слаживании в настоящее время находятся три добровольческих батальона из региона - имени генерала Даяна Мурзина, имени Тагира Кусимова, а также башкирский добровольческий отряд "Ватан" и артиллерийский дивизион имени Героя Советского союза Мугина Нагаева.
Ранее глава республики заявлял о формировании Башкирского мотострелкового полка, куда войдут добровольческие батальоны из региона, чтобы все земляки были в одном подразделении, и командир этого полка был из Башкирии.