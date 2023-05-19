https://ria.ru/20230519/ural-1872940410.html

Власти Башкирии передали 15 автомобилей "Урал" добровольцам в зону СВО

Власти Башкирии передали 15 автомобилей "Урал" добровольцам в зону СВО - РИА Новости, 19.05.2023

Власти Башкирии передали 15 автомобилей "Урал" добровольцам в зону СВО

Руководство Башкирии передало 15 автомобилей "Урал" бойцам добровольческого батальона имени Салавата Юлаева, сообщили в пресс-службе Росгвардии, из сотрудников... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T14:44

2023-05-19T14:44

2023-05-19T16:47

надежные люди

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

республика башкортостан

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УФА, 19 мая – РИА Новости. Руководство Башкирии передало 15 автомобилей "Урал" бойцам добровольческого батальона имени Салавата Юлаева, сообщили в пресс-службе Росгвардии, из сотрудников которой состоит батальон. "Руководитель администрации главы республики Максим Забелин передал росгвардейцам ключи от 15 автомобилей "Урал". Военнослужащие отправятся на них в зону проведения специальной военной операции, где и передадут технику батальону имени Салавата Юлаева", - говорится в сообщении. В пресс-службе сообщили, что добровольческий батальон Росгвардии носит имя Салавата Юлаева. В настоящее время в спецоперации участвуют три добровольческих батальона из Башкирии – имени генерала Минигали Шаймуратова, Героя России Александра Доставалова и имени национального героя Салавата Юлаева. Все они являются структурными подразделениями Минобороны РФ. На боевом слаживании в настоящее время находятся три добровольческих батальона из региона - имени генерала Даяна Мурзина, имени Тагира Кусимова, а также башкирский добровольческий отряд "Ватан" и артиллерийский дивизион имени Героя Советского союза Мугина Нагаева. Ранее глава республики заявлял о формировании Башкирского мотострелкового полка, куда войдут добровольческие батальоны из региона, чтобы все земляки были в одном подразделении, и командир этого полка был из Башкирии.

https://ria.ru/20230519/spetsoperatsiya-1872830364.html

республика башкортостан

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), республика башкортостан