https://ria.ru/20230519/upreki-1873053228.html
Друзья Киева упрекали Россию в дезинформации, сообщило постпредство в ОЗХО
Друзья Киева упрекали Россию в дезинформации, сообщило постпредство в ОЗХО - РИА Новости, 19.05.2023
Друзья Киева упрекали Россию в дезинформации, сообщило постпредство в ОЗХО
На обзорной конференции по Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО) звучали упреки "от друзей Киева" в адрес России в дезинформации об Украине, что... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T23:28
2023-05-19T23:28
2023-05-19T23:28
в мире
россия
александр шульгин
организация по запрещению химического оружия
украина
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ПАРИЖ, 19 мая - РИА Новости. На обзорной конференции по Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО) звучали упреки "от друзей Киева" в адрес России в дезинформации об Украине, что является частью информационной кампании по покрывательству преступлений киевского режима, заявил РИА Новости постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин. Пятая сессия конференции по рассмотрению действия Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО) прошла в Гааге 15-19 мая. "На 5-й Обзорной конференции КЗХО, как и на проходивших ранее мероприятиях по линии организации, в наш адрес звучали упрёки в дезинформационной кампании против "Украины и других". Их делали в основном те, кто принадлежит или ассоциирует себя с евро-атлантическим блоком стран", - сообщил постоянный представитель РФ при ОЗХО. По его словам, эти "друзья Украины" заявляли о том, что предупреждения Минобороны России о химических диверсиях являются ложью, при этом даже не утруждая себя тем, чтобы эти сообщения доказательно опровергнуть. Тем не менее, как отметил дипломат, российская сторона продолжит и дальше информировать государства-участники КЗХО и Технического секретариата ОЗХО "о человеконенавистнических планах украинских националистов и их покровителей".
https://ria.ru/20230518/nebenzya-1872779145.html
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в мире, россия, александр шульгин, организация по запрещению химического оружия, украина
В мире, Россия, Александр Шульгин, Организация по запрещению химического оружия, Украина
Друзья Киева упрекали Россию в дезинформации, сообщило постпредство в ОЗХО
Постпредство России при ОЗХО заявило об упреках от друзей Киева в дезинформации по Украине
ПАРИЖ, 19 мая - РИА Новости. На обзорной конференции по Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО) звучали упреки "от друзей Киева" в адрес России в дезинформации об Украине, что является частью информационной кампании по покрывательству преступлений киевского режима, заявил РИА Новости постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин.
Пятая сессия конференции по рассмотрению действия Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО) прошла в Гааге
15-19 мая.
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"На 5-й Обзорной конференции КЗХО, как и на проходивших ранее мероприятиях по линии организации, в наш адрес звучали упрёки в дезинформационной кампании против "Украины и других". Их делали в основном те, кто принадлежит или ассоциирует себя с евро-атлантическим блоком стран", - сообщил постоянный представитель РФ при ОЗХО.
По его словам, эти "друзья Украины" заявляли о том, что предупреждения Минобороны России о химических диверсиях являются ложью, при этом даже не утруждая себя тем, чтобы эти сообщения доказательно опровергнуть.
«
"Все это является частью целенаправленной информационной кампании с целью, в том числе, покрывательства преступлений киевского режима", - подчеркнул Шульгин.
Тем не менее, как отметил дипломат, российская сторона продолжит и дальше информировать государства-участники КЗХО и Технического секретариата ОЗХО "о человеконенавистнических планах украинских националистов и их покровителей".
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