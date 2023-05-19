https://ria.ru/20230519/ukraina-1872876110.html

G7 заявила о желании совместно с Украиной достичь мира как можно скорее

G7 заявила о желании совместно с Украиной достичь мира как можно скорее - РИА Новости, 19.05.2023

G7 заявила о желании совместно с Украиной достичь мира как можно скорее

Лидеры G7 заявили, что вместе с Украиной намерены прилагать все возможные усилия, чтобы достичь "всеобъемлющего, справедливого и устойчивого" мира как можно... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T12:18

2023-05-19T12:18

2023-05-19T12:38

специальная военная операция на украине

в мире

украина

g7

владимир зеленский

ситуация в днр и лнр

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ХИРОСИМА, 19 мая - РИА Новости. Лидеры G7 заявили, что вместе с Украиной намерены прилагать все возможные усилия, чтобы достичь "всеобъемлющего, справедливого и устойчивого" мира как можно скорее, говорится в заявлении глав стран G7 на саммите в Японии. "Из Хиросимы, "символа мира", мы обязуемся, что члены G7 мобилизуют все наши политические инструменты и вместе с Украиной приложат все усилия для скорейшего установления всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира на Украине", - говорится в заявлении. Саммит "семерки" проходит в Хиросиме 19-21 мая. Владимир Зеленский в ноябре 2022 года заявил, что у Киева есть свой "план достижения мира", состоящий из 10 пунктов. Среди них - обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех", восстановление территориальной целостности Украины. Зеленский вновь напомнил, что Киев настаивает на предоставлении ему международных гарантий безопасности и разработал проект соответствующего документа. Он добавил, что Киев хочет добиться создания международного механизма для возмещения стране убытков от боевых действий за счет российских активов. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там добавили, что РФ высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля прошлого года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20230519/zelenskiy-1872770348.html

https://ria.ru/20230518/davlenie-1872781481.html

https://ria.ru/20230519/ukraina-1872844898.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, g7, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр