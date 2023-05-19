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G7 заявила о желании совместно с Украиной достичь мира как можно скорее - РИА Новости, 19.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:18 19.05.2023 (обновлено: 12:38 19.05.2023)
https://ria.ru/20230519/ukraina-1872876110.html
G7 заявила о желании совместно с Украиной достичь мира как можно скорее
G7 заявила о желании совместно с Украиной достичь мира как можно скорее - РИА Новости, 19.05.2023
G7 заявила о желании совместно с Украиной достичь мира как можно скорее
Лидеры G7 заявили, что вместе с Украиной намерены прилагать все возможные усилия, чтобы достичь "всеобъемлющего, справедливого и устойчивого" мира как можно... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T12:18
2023-05-19T12:38
специальная военная операция на украине
в мире
украина
g7
владимир зеленский
ситуация в днр и лнр
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ХИРОСИМА, 19 мая - РИА Новости. Лидеры G7 заявили, что вместе с Украиной намерены прилагать все возможные усилия, чтобы достичь "всеобъемлющего, справедливого и устойчивого" мира как можно скорее, говорится в заявлении глав стран G7 на саммите в Японии. "Из Хиросимы, "символа мира", мы обязуемся, что члены G7 мобилизуют все наши политические инструменты и вместе с Украиной приложат все усилия для скорейшего установления всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира на Украине", - говорится в заявлении. Саммит "семерки" проходит в Хиросиме 19-21 мая. Владимир Зеленский в ноябре 2022 года заявил, что у Киева есть свой "план достижения мира", состоящий из 10 пунктов. Среди них - обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех", восстановление территориальной целостности Украины. Зеленский вновь напомнил, что Киев настаивает на предоставлении ему международных гарантий безопасности и разработал проект соответствующего документа. Он добавил, что Киев хочет добиться создания международного механизма для возмещения стране убытков от боевых действий за счет российских активов. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там добавили, что РФ высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля прошлого года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20230519/zelenskiy-1872770348.html
https://ria.ru/20230518/davlenie-1872781481.html
https://ria.ru/20230519/ukraina-1872844898.html
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в мире, украина, g7, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, G7, Владимир Зеленский, Ситуация в ДНР и ЛНР
G7 заявила о желании совместно с Украиной достичь мира как можно скорее

Лидеры G7 заявили, что вместе с Украиной приложат усилия для скорейшего достижения мира

© AFP 2023 / JAPAN POOLЛидеры G7 во время рабочего обеда перед началом саммита в Хиросиме
Лидеры G7 во время рабочего обеда перед началом саммита в Хиросиме - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© AFP 2023 / JAPAN POOL
Лидеры G7 во время рабочего обеда перед началом саммита в Хиросиме
Читать ria.ru в
ХИРОСИМА, 19 мая - РИА Новости. Лидеры G7 заявили, что вместе с Украиной намерены прилагать все возможные усилия, чтобы достичь "всеобъемлющего, справедливого и устойчивого" мира как можно скорее, говорится в заявлении глав стран G7 на саммите в Японии.
"Из Хиросимы, "символа мира", мы обязуемся, что члены G7 мобилизуют все наши политические инструменты и вместе с Украиной приложат все усилия для скорейшего установления всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира на Украине", - говорится в заявлении.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
Зеленский запросил мира — без России
Вчера, 08:00
Саммит "семерки" проходит в Хиросиме 19-21 мая.
Владимир Зеленский в ноябре 2022 года заявил, что у Киева есть свой "план достижения мира", состоящий из 10 пунктов. Среди них - обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех", восстановление территориальной целостности Украины. Зеленский вновь напомнил, что Киев настаивает на предоставлении ему международных гарантий безопасности и разработал проект соответствующего документа. Он добавил, что Киев хочет добиться создания международного механизма для возмещения стране убытков от боевых действий за счет российских активов.
Кадр из ролика-презентации саммита G7 в Японии
Страны G7 продолжат решительно давить на Россию, заявил Белый дом
18 мая, 23:21
Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там добавили, что РФ высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля прошлого года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Украинские военные на дороге в районе Угледара - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
СМИ: ЕС обеспокоился условием, при котором США ослабят поддержку Украины
Вчера, 11:12
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаG7Владимир ЗеленскийСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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