https://ria.ru/20230519/ukraina-1872844898.html

СМИ: ЕС обеспокоился условием, при котором США ослабят поддержку Украины

СМИ: ЕС обеспокоился условием, при котором США ослабят поддержку Украины - РИА Новости, 19.05.2023

СМИ: ЕС обеспокоился условием, при котором США ослабят поддержку Украины

Европейский союз обеспокоен тем, что поддержка Украины со стороны США начнет ослабевать, если контрнаступление украинских военных не будет успешным, сообщила в... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T11:12

2023-05-19T11:12

2023-05-19T11:12

специальная военная операция на украине

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сша

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ситуация в днр и лнр

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Европейский союз обеспокоен тем, что поддержка Украины со стороны США начнет ослабевать, если контрнаступление украинских военных не будет успешным, сообщила в пятницу газета Pais. "ЕС обеспокоен тем, что если контрнаступление не будет столь победоносным - по крайней мере, видимым - поддержка США <...> начнет ослабевать", - отмечает газета. Как отмечает издание со ссылкой на неназванные дипломатические источники, если украинские войска продолжат наступление, то США могут согласиться выдать лицензии на реэкспорт истребителей F-16, которые они продали Нидерландам, уже заверивших, что те вместе с Данией и Бельгией "могут предоставить Украине сотню самолетов". "Несколько недель назад на встрече европейских и американских дипломатов <...> Вашингтон дал понять, что поддержка Киева не является бездонным мешком и что как результаты в борьбе с Россией, так и дальнейший рост поддержки со стороны ЕС имеют решающее значение для сохранения единства и продолжения американской поддержки", - подчеркнула Pais со ссылкой на дипломата, участвовавшего в подготовке встречи. Премьер Украины Денис Шмыгаль в начале апреля заявлял, что украинское контрнаступление может начаться летом. Позже он говорил, что оно начнется "в ближайшее время". Американские СМИ сообщали, что контрнаступление Украины якобы было назначено на 30 апреля. Владимир Зеленский заявлял, что Украине "нужно больше времени", чтобы начать контрнаступление. По его словам, Украина может перейти к наступлению уже сейчас, но "потеряет много людей". Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что верить противоречивым заявлениям Киева и Вашингтона нельзя: это может быть частью кампании по дезинформации. МИД РФ заявлял, что западные страны требуют от Киева продолжения наступательных действий и оккупации территории новых российских регионов, хотя и понимают, что такие планы обречены на провал. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что возможная атака на Крым будет означать эскалацию конфликта, и призвал украинские власти понять, что такие атаки встретят "неизбежное возмездие" с использованием любых видов оружия.

https://ria.ru/20230519/razocharovanie-1872788695.html

https://ria.ru/20230519/zelenskiy-1872770348.html

https://ria.ru/20230518/donbass-1872393315.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, сша, евросоюз, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины