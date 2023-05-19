https://ria.ru/20230519/ugroza-1873008309.html
Гросси заявил о сохраняющейся угрозе ядерной безопасности на ЗАЭС
Гросси заявил о сохраняющейся угрозе ядерной безопасности на ЗАЭС - РИА Новости, 19.05.2023
Гросси заявил о сохраняющейся угрозе ядерной безопасности на ЗАЭС
Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил о сохраняющейся угрозе ядерной безопасности на Запорожской АЭС и призвал... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T18:37
2023-05-19T18:37
2023-05-19T18:37
энергодар
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ВЕНА, 19 мая - РИА Новости. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил о сохраняющейся угрозе ядерной безопасности на Запорожской АЭС и призвал стороны договориться о принципах безопасности на объекте, говорится в сообщении агентства. Отмечается, что Гросси подтвердил решимость обеспечить защиту ЗАЭС. Он вновь заявил, что "ведет интенсивные переговоры со всеми заинтересованными сторонами для достижения этой жизненно важной цели и предотвращения риска серьезной ядерной аварии на континенте". "Все очень просто: не стрелять по АЭС и не использовать АЭС в качестве военной базы. В интересах всех договориться о ряде принципов защиты АЭС во время конфликта", - приводятся в сообщении слова Гросси. По данным МАГАТЭ, в пятницу утром место близ Энергодара, где проживает большинство сотрудников ЗАЭС, подверглось артиллерийскому обстрелу. Как отметили в МАГАТЭ, это стало последним инцидентом, "свидетельствующим о все более напряженной военной ситуации в этом районе". "Эксперты МАГАТЭ, присутствующие на ЗАЭС, расположенной всего в нескольких километрах от Энергодара, сообщили в штаб-квартиру, что сама станция не пострадала, но близость обстрела еще раз подчеркнула сохраняющуюся угрозу ядерной безопасности в период усиления предположений о будущих военных операциях в регионе", - отметили в агентстве. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта 2022 года она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
https://ria.ru/20230512/zaes-1871185656.html
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энергодар, днепр (город), европа, рафаэль гросси, магатэ, запорожская аэс
Энергодар, Днепр (город), Европа, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Запорожская АЭС
Гросси заявил о сохраняющейся угрозе ядерной безопасности на ЗАЭС
Гендиректор МАГАТЭ Гросси заявил о сохраняющейся угрозе ядерной безопасности на ЗАЭС
ВЕНА, 19 мая - РИА Новости.
Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил о сохраняющейся угрозе ядерной безопасности на Запорожской АЭС и призвал стороны договориться о принципах безопасности на объекте, говорится в сообщении
агентства.
Отмечается, что Гросси подтвердил решимость обеспечить защиту ЗАЭС. Он вновь заявил, что "ведет интенсивные переговоры со всеми заинтересованными сторонами для достижения этой жизненно важной цели и предотвращения риска серьезной ядерной аварии на континенте".
Рогов сообщил о поступающих сотрудникам ЗАЭС угрозах
"Все очень просто: не стрелять по АЭС и не использовать АЭС в качестве военной базы. В интересах всех договориться о ряде принципов защиты АЭС во время конфликта", - приводятся в сообщении слова Гросси.
По данным МАГАТЭ, в пятницу утром место близ Энергодара
, где проживает большинство сотрудников ЗАЭС, подверглось артиллерийскому обстрелу. Как отметили в МАГАТЭ, это стало последним инцидентом, "свидетельствующим о все более напряженной военной ситуации в этом районе".
"Эксперты МАГАТЭ, присутствующие на ЗАЭС, расположенной всего в нескольких километрах от Энергодара, сообщили в штаб-квартиру, что сама станция не пострадала, но близость обстрела еще раз подчеркнула сохраняющуюся угрозу ядерной безопасности в период усиления предположений о будущих военных операциях в регионе", - отметили в агентстве.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе
– на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта 2022 года она находится под охраной российских военных. В МИД РФ
подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
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