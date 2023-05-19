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Кубань откроет 90 кемпингов и 400 турмаршрутов в летний сезон-2023 - РИА Новости, 19.05.2023
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Краснодарский край
 
23:06 19.05.2023
https://ria.ru/20230519/turmarshruty-1873052183.html
Кубань откроет 90 кемпингов и 400 турмаршрутов в летний сезон-2023
Кубань откроет 90 кемпингов и 400 турмаршрутов в летний сезон-2023 - РИА Новости, 19.05.2023
Кубань откроет 90 кемпингов и 400 турмаршрутов в летний сезон-2023
Туристов Краснодарского края в летний курортный сезон будут ждать 400 маршрутов на территории заповедников, парков и горных курортов, а также в регионе... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T23:06
2023-05-19T23:06
краснодарский край
новости - туризм
краснодарский край
мостовский район
геленджик
вениамин кондратьев
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КРАСНОДАР, 19 мая - РИА Новости. Туристов Краснодарского края в летний курортный сезон будут ждать 400 маршрутов на территории заповедников, парков и горных курортов, а также в регионе откроются 90 кемпингов, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. "Летом откроются 90 кемпингов и глэмпингов на 4 тысячи мест. Если раньше они воспринимались как возможность размещения "пляжных" туристов, то сейчас это такой же комфортный вид отдыха вдали от шума и суеты, - передает краевая администрация слова Кондратьева. Он отметил, что в 2023 году в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" создали еще 13 подобных объектов. Они расположены в предгорье Абинского, Северского, Мостовского районов, а также на побережье Геленджика, Ейского и Туапсинского районов. Гости кемпингов могут разместиться в палатках, тент-хаусах, шатрах и домах на колесах. "В новом курортном сезоне будут доступны более 400 экскурсионных и туристских маршрутов. Некоторые уникальны и находятся на территории заповедников, национальных парков и горных курортов. В прошлом году мы внесли в реестр 43 новых маршрута, в этом – еще 23. К каждому дадут рекомендации по прохождению, квалификации инструкторов, количеству человек в группе и предпоходной подготовке участников", - добавил глава региона. По данным пресс-службы, на курортах края в этом году будут функционировать более 700 точек притяжения и объектов туристского показа. Это парки аттракционов, винодельни, контактные зоопарки, водопады, смотровые площадки, дольмены и археологические раскопки. Ранее Кондратьев говорил, что летом 2023 года Кубань планирует принять не менее 9 миллионов туристов. При этом детские здравницы региона ожидают около 300 тысяч детей.
https://ria.ru/20230417/turmarshruty-1865927162.html
https://ria.ru/20230417/trassy-1865934764.html
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новости - туризм, краснодарский край, мостовский район, геленджик, вениамин кондратьев
Краснодарский край, Новости - Туризм, Краснодарский край, Мостовский район, Геленджик, Вениамин Кондратьев

Кубань откроет 90 кемпингов и 400 турмаршрутов в летний сезон-2023

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкТуристы в Краснодарском крае
Туристы в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 19 мая - РИА Новости. Туристов Краснодарского края в летний курортный сезон будут ждать 400 маршрутов на территории заповедников, парков и горных курортов, а также в регионе откроются 90 кемпингов, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
"Летом откроются 90 кемпингов и глэмпингов на 4 тысячи мест. Если раньше они воспринимались как возможность размещения "пляжных" туристов, то сейчас это такой же комфортный вид отдыха вдали от шума и суеты, - передает краевая администрация слова Кондратьева.
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Он отметил, что в 2023 году в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" создали еще 13 подобных объектов. Они расположены в предгорье Абинского, Северского, Мостовского районов, а также на побережье Геленджика, Ейского и Туапсинского районов. Гости кемпингов могут разместиться в палатках, тент-хаусах, шатрах и домах на колесах.
"В новом курортном сезоне будут доступны более 400 экскурсионных и туристских маршрутов. Некоторые уникальны и находятся на территории заповедников, национальных парков и горных курортов. В прошлом году мы внесли в реестр 43 новых маршрута, в этом – еще 23. К каждому дадут рекомендации по прохождению, квалификации инструкторов, количеству человек в группе и предпоходной подготовке участников", - добавил глава региона.
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По данным пресс-службы, на курортах края в этом году будут функционировать более 700 точек притяжения и объектов туристского показа. Это парки аттракционов, винодельни, контактные зоопарки, водопады, смотровые площадки, дольмены и археологические раскопки.
Ранее Кондратьев говорил, что летом 2023 года Кубань планирует принять не менее 9 миллионов туристов. При этом детские здравницы региона ожидают около 300 тысяч детей.

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