https://ria.ru/20230519/turmarshruty-1873052183.html

Кубань откроет 90 кемпингов и 400 турмаршрутов в летний сезон-2023

Кубань откроет 90 кемпингов и 400 турмаршрутов в летний сезон-2023 - РИА Новости, 19.05.2023

Кубань откроет 90 кемпингов и 400 турмаршрутов в летний сезон-2023

Туристов Краснодарского края в летний курортный сезон будут ждать 400 маршрутов на территории заповедников, парков и горных курортов, а также в регионе... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T23:06

2023-05-19T23:06

2023-05-19T23:06

краснодарский край

новости - туризм

краснодарский край

мостовский район

геленджик

вениамин кондратьев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/02/1828573957_0:346:3025:2048_1920x0_80_0_0_b816f759b76be9c20ee982256518adbe.jpg

КРАСНОДАР, 19 мая - РИА Новости. Туристов Краснодарского края в летний курортный сезон будут ждать 400 маршрутов на территории заповедников, парков и горных курортов, а также в регионе откроются 90 кемпингов, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. "Летом откроются 90 кемпингов и глэмпингов на 4 тысячи мест. Если раньше они воспринимались как возможность размещения "пляжных" туристов, то сейчас это такой же комфортный вид отдыха вдали от шума и суеты, - передает краевая администрация слова Кондратьева. Он отметил, что в 2023 году в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" создали еще 13 подобных объектов. Они расположены в предгорье Абинского, Северского, Мостовского районов, а также на побережье Геленджика, Ейского и Туапсинского районов. Гости кемпингов могут разместиться в палатках, тент-хаусах, шатрах и домах на колесах. "В новом курортном сезоне будут доступны более 400 экскурсионных и туристских маршрутов. Некоторые уникальны и находятся на территории заповедников, национальных парков и горных курортов. В прошлом году мы внесли в реестр 43 новых маршрута, в этом – еще 23. К каждому дадут рекомендации по прохождению, квалификации инструкторов, количеству человек в группе и предпоходной подготовке участников", - добавил глава региона. По данным пресс-службы, на курортах края в этом году будут функционировать более 700 точек притяжения и объектов туристского показа. Это парки аттракционов, винодельни, контактные зоопарки, водопады, смотровые площадки, дольмены и археологические раскопки. Ранее Кондратьев говорил, что летом 2023 года Кубань планирует принять не менее 9 миллионов туристов. При этом детские здравницы региона ожидают около 300 тысяч детей.

https://ria.ru/20230417/turmarshruty-1865927162.html

https://ria.ru/20230417/trassy-1865934764.html

https://ria.ru/20230511/kurorty-1871003675.html

краснодарский край

мостовский район

геленджик

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

новости - туризм, краснодарский край, мостовский район, геленджик, вениамин кондратьев