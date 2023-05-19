https://ria.ru/20230519/tula-1872951359.html

Проект "Музейное лето в Туле" объединит более 200 культурных событий

Проект "Музейное лето в Туле" объединит более 200 культурных событий - РИА Новости, 19.05.2023

Проект "Музейное лето в Туле" объединит более 200 культурных событий

Свыше 200 крупных культурных событий, в числе которых театральный фестиваль "Толстой", фестиваль классической музыки "Музыкальное лето в Поленово" и День... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T15:38

2023-05-19T15:38

2023-05-19T15:38

тульская область

тула

алексей дюмин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/13/1872957273_0:15:3036:1723_1920x0_80_0_0_97a8ab30a5d286a30163d7b37d7d4fac.jpg

ТУЛА, 19 мая – РИА Новости. Свыше 200 крупных культурных событий, в числе которых театральный фестиваль "Толстой", фестиваль классической музыки "Музыкальное лето в Поленово" и День пряника, вошли в проект "Музейное лето в Туле", который будет запущен 5 июня, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона.По его словам, откроет череду мероприятий выставка "По следам шелкового пути" о культурно-исторических связях России и Востока. Посетители увидят картины из коллекций Государственного музея Востока, Национального музея Республики Марий Эл им. Т. Евсеева, Республиканского музея изобразительных искусств, Тульского музея изобразительных искусств и Фонда "Русские меценаты".Кроме того, в Тульском кремле с июня по август будет проходить театрально–музыкальный фестиваль "Кремлевские сезоны". Знаковым событием в военно-патриотической тематике станут выставки, посвященные героям СВО. В их числе – обновленный проект "Солдатские письма. Читаем вместе" и выставочная инсталляция под открытым небом "Живи и помни". Также в рамках проекта пройдет патриотический фестиваль на Куликовом поле, историко-литературный фестиваль "Война и Мир", фестиваль добрых искусств "Пятницкая башня", фестиваль креативных индустрий и другие. Ярким событием станет праздник "Фанфары Тульского кремля" в историческом центре города, рассказали в пресс-службе.В свою очередь, заместитель министра экономического развития региона Лариса Соломатина подчеркнула, что при поддержке губернатора в регионе активно развивается сфера туризма. Глава области поставил задачу разработать предложение для гостей региона на любой вкус. Как результат - в прошлом году Тульскую область посетило более 1,5 миллиона туристов. В первом квартале этого года в области уже побывали более 320 тысяч человек. В Тульскую область приходят сетевые отели и открываются небольшие гостиницы. В 2022 году число мест в гостиницах приблизилось к 17 тысячам, в 2023 – их уже порядка 18 тысяч. Загрузка отелей в историческом центре Тулы сейчас приближается к пиковой и составляет порядка 80-90%. Также активно развивается и общепит. В 2022 году в области было более одной тысячи предприятий общественного питания, сейчас их уже более 1,1 тысячи, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230503/onkotsentr-1869491169.html

тула

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

тула, алексей дюмин