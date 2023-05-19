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Проект "Музейное лето в Туле" объединит более 200 культурных событий - РИА Новости, 19.05.2023
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Иллюстрация - Тульская область
Тульская область
 
15:38 19.05.2023
https://ria.ru/20230519/tula-1872951359.html
Проект "Музейное лето в Туле" объединит более 200 культурных событий
Проект "Музейное лето в Туле" объединит более 200 культурных событий - РИА Новости, 19.05.2023
Проект "Музейное лето в Туле" объединит более 200 культурных событий
Свыше 200 крупных культурных событий, в числе которых театральный фестиваль "Толстой", фестиваль классической музыки "Музыкальное лето в Поленово" и День... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T15:38
2023-05-19T15:38
тульская область
тула
алексей дюмин
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ТУЛА, 19 мая – РИА Новости. Свыше 200 крупных культурных событий, в числе которых театральный фестиваль "Толстой", фестиваль классической музыки "Музыкальное лето в Поленово" и День пряника, вошли в проект "Музейное лето в Туле", который будет запущен 5 июня, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона.По его словам, откроет череду мероприятий выставка "По следам шелкового пути" о культурно-исторических связях России и Востока. Посетители увидят картины из коллекций Государственного музея Востока, Национального музея Республики Марий Эл им. Т. Евсеева, Республиканского музея изобразительных искусств, Тульского музея изобразительных искусств и Фонда "Русские меценаты".Кроме того, в Тульском кремле с июня по август будет проходить театрально–музыкальный фестиваль "Кремлевские сезоны". Знаковым событием в военно-патриотической тематике станут выставки, посвященные героям СВО. В их числе – обновленный проект "Солдатские письма. Читаем вместе" и выставочная инсталляция под открытым небом "Живи и помни". Также в рамках проекта пройдет патриотический фестиваль на Куликовом поле, историко-литературный фестиваль "Война и Мир", фестиваль добрых искусств "Пятницкая башня", фестиваль креативных индустрий и другие. Ярким событием станет праздник "Фанфары Тульского кремля" в историческом центре города, рассказали в пресс-службе.В свою очередь, заместитель министра экономического развития региона Лариса Соломатина подчеркнула, что при поддержке губернатора в регионе активно развивается сфера туризма. Глава области поставил задачу разработать предложение для гостей региона на любой вкус. Как результат - в прошлом году Тульскую область посетило более 1,5 миллиона туристов. В первом квартале этого года в области уже побывали более 320 тысяч человек. В Тульскую область приходят сетевые отели и открываются небольшие гостиницы. В 2022 году число мест в гостиницах приблизилось к 17 тысячам, в 2023 – их уже порядка 18 тысяч. Загрузка отелей в историческом центре Тулы сейчас приближается к пиковой и составляет порядка 80-90%. Также активно развивается и общепит. В 2022 году в области было более одной тысячи предприятий общественного питания, сейчас их уже более 1,1 тысячи, добавили в пресс-службе.
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тула, алексей дюмин
Тульская область, Тула, Алексей Дюмин

Проект "Музейное лето в Туле" объединит более 200 культурных событий

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗрители на торжественной церемонии открытия Международного театрального фестиваля "Толстой" в музее-усадьбе "Ясная Поляна" в Тульской области
Зрители на торжественной церемонии открытия Международного театрального фестиваля Толстой в музее-усадьбе Ясная Поляна в Тульской области - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Зрители на торжественной церемонии открытия Международного театрального фестиваля "Толстой" в музее-усадьбе "Ясная Поляна" в Тульской области
Читать ria.ru в
ТУЛА, 19 мая – РИА Новости. Свыше 200 крупных культурных событий, в числе которых театральный фестиваль "Толстой", фестиваль классической музыки "Музыкальное лето в Поленово" и День пряника, вошли в проект "Музейное лето в Туле", который будет запущен 5 июня, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона.
По его словам, откроет череду мероприятий выставка "По следам шелкового пути" о культурно-исторических связях России и Востока. Посетители увидят картины из коллекций Государственного музея Востока, Национального музея Республики Марий Эл им. Т. Евсеева, Республиканского музея изобразительных искусств, Тульского музея изобразительных искусств и Фонда "Русские меценаты".
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Кроме того, в Тульском кремле с июня по август будет проходить театрально–музыкальный фестиваль "Кремлевские сезоны". Знаковым событием в военно-патриотической тематике станут выставки, посвященные героям СВО. В их числе – обновленный проект "Солдатские письма. Читаем вместе" и выставочная инсталляция под открытым небом "Живи и помни". Также в рамках проекта пройдет патриотический фестиваль на Куликовом поле, историко-литературный фестиваль "Война и Мир", фестиваль добрых искусств "Пятницкая башня", фестиваль креативных индустрий и другие. Ярким событием станет праздник "Фанфары Тульского кремля" в историческом центре города, рассказали в пресс-службе.
«
"Мероприятие пройдет в регионе второй год подряд по инициативе губернатора Алексея Дюмина. В этом году в рамках проекта запланировано порядка 220 мероприятий. Многие из них будут посвящены военно-патриотической тематике", – приводит пресс-служба слова министра культуры Тульской области Татьяны Рыбкиной, которая презентовала проект журналистам.
В свою очередь, заместитель министра экономического развития региона Лариса Соломатина подчеркнула, что при поддержке губернатора в регионе активно развивается сфера туризма. Глава области поставил задачу разработать предложение для гостей региона на любой вкус. Как результат - в прошлом году Тульскую область посетило более 1,5 миллиона туристов. В первом квартале этого года в области уже побывали более 320 тысяч человек.
В Тульскую область приходят сетевые отели и открываются небольшие гостиницы. В 2022 году число мест в гостиницах приблизилось к 17 тысячам, в 2023 – их уже порядка 18 тысяч. Загрузка отелей в историческом центре Тулы сейчас приближается к пиковой и составляет порядка 80-90%. Также активно развивается и общепит. В 2022 году в области было более одной тысячи предприятий общественного питания, сейчас их уже более 1,1 тысячи, добавили в пресс-службе.
 
Тульская областьТулаАлексей Дюмин
 
 
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