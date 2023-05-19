https://ria.ru/20230519/tsunami-1872809382.html
В Новой Каледонии отменили угрозу цунами
В Новой Каледонии отменили угрозу цунами - РИА Новости, 19.05.2023
В Новой Каледонии отменили угрозу цунами
Власти Новой Каледонии отменили угрозу цунами, объявленную после мощного землетрясения, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местную службу гражданской... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T08:36
2023-05-19T08:36
2023-05-19T08:36
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Власти Новой Каледонии отменили угрозу цунами, объявленную после мощного землетрясения, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местную службу гражданской безопасности. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в 13.57 по местному времени (05.57 мск). Его эпицентр располагался в 448 километрах от города Нумеа - столицы заморской территории Франции в Тихом океане. Об угрозе возникновения разрушительных волн для ряда тихоокеанских государств и территорий сообщила американская система предупреждения о цунами. Как сообщает агентство, прежде чем отменить угрозу, спасательные службы Новой Каледонии включили сирены оповещения о цунами и начали мероприятия по эвакуации жителей из прибрежных районов страны.
https://ria.ru/20230517/zemletryasenie-1872284203.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, новая каледония, франция, тихий океан
В мире, Новая Каледония, Франция, Тихий океан
В Новой Каледонии отменили угрозу цунами
В Новой Каледонии отменили угрозу цунами после мощного землетрясения