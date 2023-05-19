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Ефимов: центр компетенций по беспилотным системам откроют в парке "Руднево" - РИА Новости, 19.05.2023
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14:21 19.05.2023 (обновлено: 14:22 19.05.2023)
https://ria.ru/20230519/tsentr-1872763172.html
Ефимов: центр компетенций по беспилотным системам откроют в парке "Руднево"
Ефимов: центр компетенций по беспилотным системам откроют в парке "Руднево" - РИА Новости, 19.05.2023
Ефимов: центр компетенций по беспилотным системам откроют в парке "Руднево"
В индустриальном парке "Руднево" особой экономической зоны Москвы расположится Центр компетенций "Беспилотные авиационные системы" (БАС) МГТУ имени Баумана,... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T14:21
2023-05-19T14:22
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. В индустриальном парке "Руднево" особой экономической зоны Москвы расположится Центр компетенций "Беспилотные авиационные системы" (БАС) МГТУ имени Баумана, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Он пояснил, что Центр компетенций является информационным и технологическим ядром пересечения научных подразделений вуза с организациями внешней среды в области беспилотных систем. Основными целями Центра будут развитие производства, продвижение инновационных разработок и значительное увеличение доли отечественных комплектующих в области БАС."Сегодня в парке "Руднево" формируется кластер новой отрасли беспилотных авиационных систем и уже запущено производство гражданских беспилотников. Для развития передовых технологий в апреле этого года между ОЭЗ "Технополис Москва", правительством Москвы и Бауманским университетом подписан договор об открытии на территории парка "Руднево" Центра компетенций", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Как указал директор Центра компетенций БАС Алесь Логинов, МГТУ имени Баумана принимает активное участие в развитии молодой отрасли БАС в России. В частности, в университете разрабатывают беспилотники нового поколения и готовят операторов БПЛА."Уровень развития гражданской индустрии беспилотных авиационных систем в России напрямую зависит от согласованности взаимодействия государства, науки и бизнеса. На базе Центра компетенций БАС нам удастся с глубокой экспертностью разрабатывать и внедрять в отрасль технологические решения, согласовывать подходы к создаваемой продукции, координировать эффективное распределение технологических компетенций между разработчиками", - сказал Логинов.
https://ria.ru/20230331/bespilotniki-1862212984.html
https://ria.ru/20230515/park-1871756445.html
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москва, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)

Ефимов: центр компетенций по беспилотным системам откроют в парке "Руднево"

© Пресс-служба КЭПиИЗОВладимир Ефимов
Владимир Ефимов
© Пресс-служба КЭПиИЗО
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. В индустриальном парке "Руднево" особой экономической зоны Москвы расположится Центр компетенций "Беспилотные авиационные системы" (БАС) МГТУ имени Баумана, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Он пояснил, что Центр компетенций является информационным и технологическим ядром пересечения научных подразделений вуза с организациями внешней среды в области беспилотных систем. Основными целями Центра будут развитие производства, продвижение инновационных разработок и значительное увеличение доли отечественных комплектующих в области БАС.
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"Сегодня в парке "Руднево" формируется кластер новой отрасли беспилотных авиационных систем и уже запущено производство гражданских беспилотников. Для развития передовых технологий в апреле этого года между ОЭЗ "Технополис Москва", правительством Москвы и Бауманским университетом подписан договор об открытии на территории парка "Руднево" Центра компетенций", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Как указал директор Центра компетенций БАС Алесь Логинов, МГТУ имени Баумана принимает активное участие в развитии молодой отрасли БАС в России. В частности, в университете разрабатывают беспилотники нового поколения и готовят операторов БПЛА.
"Уровень развития гражданской индустрии беспилотных авиационных систем в России напрямую зависит от согласованности взаимодействия государства, науки и бизнеса. На базе Центра компетенций БАС нам удастся с глубокой экспертностью разрабатывать и внедрять в отрасль технологические решения, согласовывать подходы к создаваемой продукции, координировать эффективное распределение технологических компетенций между разработчиками", - сказал Логинов.
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
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