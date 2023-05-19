https://ria.ru/20230519/trevoga-1872789219.html
Почти на всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Почти на всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 19.05.2023
Почти на всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена почти на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T01:49
2023-05-19T01:49
2023-05-19T01:49
специальная военная операция на украине
украина
хмельницкая область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена почти на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Как следует из карты, не затронутыми тревогой остаются четыре области на западе Украины. Ранее сообщалось о взрывах в Черниговской, Киевской и Хмельницкой областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230519/vzryvy-1872788422.html
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украина, хмельницкая область, вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Хмельницкая область, Вооруженные силы РФ, В мире
Почти на всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Почти на всей территории Украины звучат сирены воздушной тревоги