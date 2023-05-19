https://ria.ru/20230519/torgovlya-1872796817.html

Глава Евросовета заявил о планах ЕС ограничить торговлю алмазами из России

Глава Евросовета заявил о планах ЕС ограничить торговлю алмазами из России - РИА Новости, 19.05.2023

Глава Евросовета заявил о планах ЕС ограничить торговлю алмазами из России

Евросоюз планирует ограничить торговлю российскими алмазами, заявил глава Евросовета Шарль Мишель. РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T04:28

2023-05-19T04:28

2023-05-19T04:28

россия

хиросима (префектура)

шарль мишель

риши сунак

евросовет

евросоюз

g7

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Евросоюз планирует ограничить торговлю российскими алмазами, заявил глава Евросовета Шарль Мишель. "Мы ограничим торговлю российскими алмазами... Российские алмазы не вечны", - цитирует агентство Франс Пресс Мишеля, который выступал на пресс-конференции в японской Хиросиме, где проходит саммит G7. Ранее об эмбарго в отношении российских алмазов объявил британский премьер-министр Риши Сунак.

https://ria.ru/20230518/sanktsii-1872634425.html

россия

хиросима (префектура)

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2023

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россия, хиросима (префектура), шарль мишель, риши сунак, евросовет, евросоюз, g7, санкции в отношении россии