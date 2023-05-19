https://ria.ru/20230519/tiktok-1872799803.html

Пользователи Tiktok в Монтане обратились в суд из-за запрета приложения

Пользователи Tiktok в Монтане обратились в суд из-за запрета приложения - РИА Новости, 19.05.2023

Пользователи Tiktok в Монтане обратились в суд из-за запрета приложения

Пользователи TikTok обратились в суд, чтобы оспорить закон о запрете приложения в американском штате Монтана, сообщает газета New York Times со ссылкой на... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T05:57

2023-05-19T05:57

2023-05-19T05:57

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Пользователи TikTok обратились в суд, чтобы оспорить закон о запрете приложения в американском штате Монтана, сообщает газета New York Times со ссылкой на исковое заявление. Ранее сообщалось, что губернатор штата Грег Джанфорте подписал закон о запрете использования в регионе социальной сети TikTok, объяснив это "защитой персональных данных монтанцев от Коммунистической партии Китая". "Создатели и зрители контента в TikTok подают иск, чтобы оспорить закон ... который пытается запретить свободу слова", - утверждается в судебном иске. Пользователи заявляют, что закон нарушает их права и превышает юридические полномочия штата Монтана. В конце апреля газета Wall Street Journal сообщала, что Джанфорте обратился к местным законодателям с просьбой изменить законопроект, чтобы он позволил полностью запретить использование не только TikTok, но и любых соцсетей, передающих данные "иностранным противникам". Ранее губернатор запретил пользоваться приложением на правительственных устройствах в Монтане.

https://ria.ru/20230410/blogery-1864190645.html

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монтана, tiktok, в мире