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Пользователи Tiktok в Монтане обратились в суд из-за запрета приложения
Пользователи Tiktok в Монтане обратились в суд из-за запрета приложения - РИА Новости, 19.05.2023
Пользователи Tiktok в Монтане обратились в суд из-за запрета приложения
Пользователи TikTok обратились в суд, чтобы оспорить закон о запрете приложения в американском штате Монтана, сообщает газета New York Times со ссылкой на... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T05:57
2023-05-19T05:57
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Пользователи TikTok обратились в суд, чтобы оспорить закон о запрете приложения в американском штате Монтана, сообщает газета New York Times со ссылкой на исковое заявление. Ранее сообщалось, что губернатор штата Грег Джанфорте подписал закон о запрете использования в регионе социальной сети TikTok, объяснив это "защитой персональных данных монтанцев от Коммунистической партии Китая". "Создатели и зрители контента в TikTok подают иск, чтобы оспорить закон ... который пытается запретить свободу слова", - утверждается в судебном иске. Пользователи заявляют, что закон нарушает их права и превышает юридические полномочия штата Монтана. В конце апреля газета Wall Street Journal сообщала, что Джанфорте обратился к местным законодателям с просьбой изменить законопроект, чтобы он позволил полностью запретить использование не только TikTok, но и любых соцсетей, передающих данные "иностранным противникам". Ранее губернатор запретил пользоваться приложением на правительственных устройствах в Монтане.
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монтана, tiktok, в мире
Пользователи Tiktok в Монтане обратились в суд из-за запрета приложения
NYT: пользователи Tiktok в Монтане обратились в суд, чтобы оспорить запрет приложения
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости.
Пользователи TikTok обратились в суд, чтобы оспорить закон о запрете приложения в американском штате Монтана, сообщает
газета New York Times со ссылкой на исковое заявление.
Ранее сообщалось, что губернатор штата Грег Джанфорте подписал закон о запрете использования в регионе социальной сети TikTok, объяснив это "защитой персональных данных монтанцев от Коммунистической партии Китая".
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"Создатели и зрители контента в TikTok подают иск, чтобы оспорить закон ... который пытается запретить свободу слова", - утверждается в судебном иске.
Пользователи заявляют, что закон нарушает их права и превышает юридические полномочия штата Монтана.
В конце апреля газета Wall Street Journal сообщала, что Джанфорте обратился к местным законодателям с просьбой изменить законопроект, чтобы он позволил полностью запретить использование не только TikTok, но и любых соцсетей, передающих данные "иностранным противникам".
Ранее губернатор запретил пользоваться приложением на правительственных устройствах в Монтане.
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