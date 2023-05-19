https://ria.ru/20230519/telyatniki-1872912468.html

Удмуртия будет субсидировать роботизированные телятники

Удмуртия будет субсидировать роботизированные телятники - РИА Новости, 19.05.2023

Удмуртия будет субсидировать роботизированные телятники

Власти Удмуртии с 2024 года начнут субсидировать запуск роботизированных телятников, заявил глава республики Александр Бречалов. РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T13:42

2023-05-19T13:42

2023-05-19T13:42

удмуртская республика

малопургинский район

александр бречалов

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УФА, 19 мая – РИА Новости. Власти Удмуртии с 2024 года начнут субсидировать запуск роботизированных телятников, заявил глава республики Александр Бречалов. Он рассказал в своем телеграм-канале про сельскохозяйственное предприятие "Родина" из Малопургинского района, где открылся роботизированный телятник на 100 голов. В помещении телята будут содержаться с рождения до 6 месяцев на глубокой подстилке. Телятник разделен на 4 секции по 25 голов. В каждой секции есть ветеринарный блок для больных животных. Бречалов отметил, что среди установленного оборудования – аппарат для поения телят "Кормо-няня", поилки, танк-охладитель, автоматизированная система раздачи кормов. За смену все поголовье обслуживает один работник. "Сельхозпредприятие племенное, здесь 1360 голов крупного рогатого скота и больше 450 телят. В планах у председателя Геннадия Антипова еще кормоцех, родильное отделение и две роботизированные фермы. В прошлом году в хозяйстве уже запустили одну такую ферму на 140 голов, кстати, первую в Малопургинском районе. Мы приняли решение - со следующего года будем субсидировать запуск таких роботизированных кормокомплексов", - прокомментировал глава Удмуртии. В пресс-службе руководителя региона сообщили, что предприятие "Родина" является одним из племенных передовых хозяйств района. В 2023 году здесь планируют продлить племенной статус репродуктора по голштинской породе крупного рогатого скота. Основное направление - молочное животноводство и смешанное растениеводство. Валовое производство молока за 2022 год составило 4428 тонн. Удой на 1 фуражную корову составляет 7380 килограммов.

https://ria.ru/20230518/blagoustroystvo-1872677837.html

малопургинский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

малопургинский район, александр бречалов