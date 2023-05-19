https://ria.ru/20230519/tbilisi-1872924609.html
На акции оппозиции у аэропорта Тбилиси задержали шесть человек
На акции оппозиции у аэропорта Тбилиси задержали шесть человек - РИА Новости, 19.05.2023
На акции оппозиции у аэропорта Тбилиси задержали шесть человек
Шесть человек были задержаны на акции оппозиции, протестующей у Тбилисского аэропорта из-за запуска первого рейса из Москвы, сообщил РИА Новости сотрудник... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T14:12
2023-05-19T14:12
2023-05-19T14:12
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тбилиси
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ТБИЛИСИ, 19 мая - РИА Новости. Шесть человек были задержаны на акции оппозиции, протестующей у Тбилисского аэропорта из-за запуска первого рейса из Москвы, сообщил РИА Новости сотрудник патрульной полиции.В пятницу самолет российской авиакомпании "Азимут" выполнил первый после четырехлетнего перерыва рейс между странами и приземлился в аэропорту столицы Грузии. Представители грузинской оппозиционной партии "Дроа" пытались прорвать полицейский кордон и войти в здание аэропорта, однако полиция их остановила."Всего были задержаны шесть человек, будет опубликовано официальное заявление в связи со статьями", - сказал полицейский.Акция протеста уже завершилась, ее участники разошлись.Президент РФ Владимир Путин ранее в мае отменил визовый режим с Грузией, а также снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну. Минтранс РФ тогда же сообщил, что российские авиакомпании ведут подготовку к возобновлению полетов в Грузию, планируется еженедельно осуществлять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно на отечественных самолетах.
https://ria.ru/20230517/gruziya-1872332191.html
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Попытка оппозиции прорвать полицейский кордон в аэропорту Тбилиси
В Тбилисском аэропорту после приземления рейса из Москвы оппозиционеры попытались прорвать полицейский кордон
2023-05-19T14:12
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PT0M22S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, грузия, тбилиси, россия
В мире, Грузия, Тбилиси, Россия
На акции оппозиции у аэропорта Тбилиси задержали шесть человек
На акции из-за прибытия самолета из России у аэропорта Тбилиси задержали шесть человек