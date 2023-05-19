https://ria.ru/20230519/svitera-1872900019.html
Из Рязанской области отправили более пяти тысяч огнестойких свитеров на СВО
Из Рязанской области отправили более пяти тысяч огнестойких свитеров на СВО - РИА Новости, 19.05.2023
Из Рязанской области отправили более пяти тысяч огнестойких свитеров на СВО
Бойцы в зоне специальной военной операции получили за несколько месяцев более 5 тысяч огнестойких свитеров, произведенных на трикотажном предприятии в Рязанской РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T13:18
2023-05-19T13:18
2023-05-19T13:18
надежные люди
рязанская область
общероссийский народный фронт
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РЯЗАНЬ, 19 мая – РИА Новости. Бойцы в зоне специальной военной операции получили за несколько месяцев более 5 тысяч огнестойких свитеров, произведенных на трикотажном предприятии в Рязанской области, рассказал РИА Новости предприниматель Владимир Милькин. "Составили, сделали, доставили на территорию, где проходит СВО, лично в руки танкистам. Через Союз танкистов прям непосредственно для экипажей... Тысяч пять или семь что ли мы сделали этих огнестойких свитеров", - рассказал Милькин. Он пояснил, что огнестойкий свитер - это изделие, специально разработанное и изготовленное для бойцов. Он сделан из специальной пряжи, закупленной в Китае. Первоначальные испытания проводились своими силами паяльной лампой, позднее свитер отправили на исследование в специализированную лабораторию и недавно получили "очень хорошие показатели". Милькин рассказал, что осенью прошлого года в зону СВО он совместно с Рязанским региональным отделением Общероссийского народного фронта отправлял шапки, балаклавы, перчатки. В процессе общения в бойцами выявили потребность в одежде для танкистов, которая бы не прилипала к телу, когда плавится под воздействием огня. Разработкой специального плетения, дизайна, производством занимались сотрудники трикотажного предприятия в Клепиковском районе Рязанской области. "Работа была такая тяжелая, и всем было интересно. Работали и по субботам, чтобы успеть максимум (изделий отправить - ред.) туда", - добавил предприниматель. Последнюю партию свитеров доставили в зону СВО пару недель назад. Тогда же отправили огнестойкие балаклавы, сделанные из остатков пряжи. Изделия передавали не только танкистам, но и десантникам, экипажам БМП, отметил Милькин.
https://ria.ru/20230519/spetsoperatsiya-1872833457.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рязанская область, общероссийский народный фронт
Надежные люди, Рязанская область, Общероссийский народный фронт
Из Рязанской области отправили более пяти тысяч огнестойких свитеров на СВО
В зону спецоперации отправили более пяти тысяч огнестойких свитеров из Рязанской области
РЯЗАНЬ, 19 мая – РИА Новости. Бойцы в зоне специальной военной операции получили за несколько месяцев более 5 тысяч огнестойких свитеров, произведенных на трикотажном предприятии в Рязанской области, рассказал РИА Новости предприниматель Владимир Милькин.
"Составили, сделали, доставили на территорию, где проходит СВО, лично в руки танкистам. Через Союз танкистов прям непосредственно для экипажей... Тысяч пять или семь что ли мы сделали этих огнестойких свитеров", - рассказал Милькин.
Он пояснил, что огнестойкий свитер - это изделие, специально разработанное и изготовленное для бойцов. Он сделан из специальной пряжи, закупленной в Китае
. Первоначальные испытания проводились своими силами паяльной лампой, позднее свитер отправили на исследование в специализированную лабораторию и недавно получили "очень хорошие показатели".
Милькин рассказал, что осенью прошлого года в зону СВО он совместно с Рязанским региональным отделением Общероссийского народного фронта
отправлял шапки, балаклавы, перчатки. В процессе общения в бойцами выявили потребность в одежде для танкистов, которая бы не прилипала к телу, когда плавится под воздействием огня.
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Разработкой специального плетения, дизайна, производством занимались сотрудники трикотажного предприятия в Клепиковском районе
Рязанской области. "Работа была такая тяжелая, и всем было интересно. Работали и по субботам, чтобы успеть максимум (изделий отправить - ред.) туда", - добавил предприниматель.
Последнюю партию свитеров доставили в зону СВО пару недель назад. Тогда же отправили огнестойкие балаклавы, сделанные из остатков пряжи. Изделия передавали не только танкистам, но и десантникам, экипажам БМП, отметил Милькин.