https://ria.ru/20230519/svitera-1872900019.html

Из Рязанской области отправили более пяти тысяч огнестойких свитеров на СВО

Из Рязанской области отправили более пяти тысяч огнестойких свитеров на СВО - РИА Новости, 19.05.2023

Из Рязанской области отправили более пяти тысяч огнестойких свитеров на СВО

Бойцы в зоне специальной военной операции получили за несколько месяцев более 5 тысяч огнестойких свитеров, произведенных на трикотажном предприятии в Рязанской РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T13:18

2023-05-19T13:18

2023-05-19T13:18

надежные люди

рязанская область

общероссийский народный фронт

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РЯЗАНЬ, 19 мая – РИА Новости. Бойцы в зоне специальной военной операции получили за несколько месяцев более 5 тысяч огнестойких свитеров, произведенных на трикотажном предприятии в Рязанской области, рассказал РИА Новости предприниматель Владимир Милькин. "Составили, сделали, доставили на территорию, где проходит СВО, лично в руки танкистам. Через Союз танкистов прям непосредственно для экипажей... Тысяч пять или семь что ли мы сделали этих огнестойких свитеров", - рассказал Милькин. Он пояснил, что огнестойкий свитер - это изделие, специально разработанное и изготовленное для бойцов. Он сделан из специальной пряжи, закупленной в Китае. Первоначальные испытания проводились своими силами паяльной лампой, позднее свитер отправили на исследование в специализированную лабораторию и недавно получили "очень хорошие показатели". Милькин рассказал, что осенью прошлого года в зону СВО он совместно с Рязанским региональным отделением Общероссийского народного фронта отправлял шапки, балаклавы, перчатки. В процессе общения в бойцами выявили потребность в одежде для танкистов, которая бы не прилипала к телу, когда плавится под воздействием огня. Разработкой специального плетения, дизайна, производством занимались сотрудники трикотажного предприятия в Клепиковском районе Рязанской области. "Работа была такая тяжелая, и всем было интересно. Работали и по субботам, чтобы успеть максимум (изделий отправить - ред.) туда", - добавил предприниматель. Последнюю партию свитеров доставили в зону СВО пару недель назад. Тогда же отправили огнестойкие балаклавы, сделанные из остатков пряжи. Изделия передавали не только танкистам, но и десантникам, экипажам БМП, отметил Милькин.

https://ria.ru/20230519/spetsoperatsiya-1872833457.html

рязанская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

рязанская область, общероссийский народный фронт