https://ria.ru/20230519/stsenariy-1872846081.html

Центробанк верит в "иранский сценарий" на российском фондовом рынке

Центробанк верит в "иранский сценарий" на российском фондовом рынке - РИА Новости, 19.05.2023

Центробанк верит в "иранский сценарий" на российском фондовом рынке

Первый зампредседателя Банка России Владимир Чистюхин верит, что через какое-то время в РФ реализуется иранский сценарий бурного роста на фондовом рынке за счёт РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T11:14

2023-05-19T11:14

2023-05-19T12:05

экономика

россия

иран

владимир чистюхин

центральный банк рф (цб рф)

xiv международный экономический форум "россия — исламский мир: kazanforum"

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КАЗАНЬ, 19 мая - РИА Новости. Первый зампредседателя Банка России Владимир Чистюхин верит, что через какое-то время в РФ реализуется иранский сценарий бурного роста на фондовом рынке за счёт средств населения - об этом он сказал, выступая на международном экономическом форуме "Россия - Исламский мир. KazanForum". "Я верю, что через какое-то время у нас пойдет иранский сценарий в том смысле, что с большой, со значимой опорой на внутреннего инвестора - может быть, через какое-то время через привлечение внешних инвесторов - мы сумеем очень серьезно расти на фондовом рынке капитала", - сказал Чистюхин. Так он ответил на вопрос первого зампредседателя правления Сбербанка Александра Ведяхина о возможности в России "иранского эффекта". Тот отметил, что биржевой индекс Ирана с 2019 года по 2020 год вырос в шесть раз за счет того, что свободная ликвидность населения, ограниченного в инвестировании за пределами государства, пошла на местный рынок. Агентство РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия, иран, владимир чистюхин, центральный банк рф (цб рф)