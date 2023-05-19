https://ria.ru/20230519/stsenariy-1872846081.html
Центробанк верит в "иранский сценарий" на российском фондовом рынке
Центробанк верит в "иранский сценарий" на российском фондовом рынке - РИА Новости, 19.05.2023
Центробанк верит в "иранский сценарий" на российском фондовом рынке
Первый зампредседателя Банка России Владимир Чистюхин верит, что через какое-то время в РФ реализуется иранский сценарий бурного роста на фондовом рынке за счёт РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T11:14
2023-05-19T11:14
2023-05-19T12:05
экономика
россия
иран
владимир чистюхин
центральный банк рф (цб рф)
xiv международный экономический форум "россия — исламский мир: kazanforum"
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КАЗАНЬ, 19 мая - РИА Новости. Первый зампредседателя Банка России Владимир Чистюхин верит, что через какое-то время в РФ реализуется иранский сценарий бурного роста на фондовом рынке за счёт средств населения - об этом он сказал, выступая на международном экономическом форуме "Россия - Исламский мир. KazanForum". "Я верю, что через какое-то время у нас пойдет иранский сценарий в том смысле, что с большой, со значимой опорой на внутреннего инвестора - может быть, через какое-то время через привлечение внешних инвесторов - мы сумеем очень серьезно расти на фондовом рынке капитала", - сказал Чистюхин. Так он ответил на вопрос первого зампредседателя правления Сбербанка Александра Ведяхина о возможности в России "иранского эффекта". Тот отметил, что биржевой индекс Ирана с 2019 года по 2020 год вырос в шесть раз за счет того, что свободная ликвидность населения, ограниченного в инвестировании за пределами государства, пошла на местный рынок. Агентство РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20230517/moshennichestvo-1872289717.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, иран, владимир чистюхин, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Иран, Владимир Чистюхин, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), XIV Международный экономический форум "Россия — Исламский мир: KazanForum"
Центробанк верит в "иранский сценарий" на российском фондовом рынке
ЦБ верит, что в России реализуется иранский сценарий бурного роста на фондовом рынке
КАЗАНЬ, 19 мая - РИА Новости. Первый зампредседателя Банка России Владимир Чистюхин верит, что через какое-то время в РФ реализуется иранский сценарий бурного роста на фондовом рынке за счёт средств населения - об этом он сказал, выступая на международном экономическом форуме "Россия - Исламский мир. KazanForum".
"Я верю, что через какое-то время у нас пойдет иранский сценарий в том смысле, что с большой, со значимой опорой на внутреннего инвестора - может быть, через какое-то время через привлечение внешних инвесторов - мы сумеем очень серьезно расти на фондовом рынке капитала", - сказал Чистюхин.
Так он ответил на вопрос первого зампредседателя правления Сбербанка
Александра Ведяхина о возможности в России "иранского эффекта". Тот отметил, что биржевой индекс Ирана
с 2019 года по 2020 год вырос в шесть раз за счет того, что свободная ликвидность населения, ограниченного в инвестировании за пределами государства, пошла на местный рынок.
Агентство РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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