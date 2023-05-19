https://ria.ru/20230519/strategiya-1872951246.html

Путин призвал скорректировать стратегию национальной политики России

Путин призвал скорректировать стратегию национальной политики России - РИА Новости, 19.05.2023

Путин призвал скорректировать стратегию национальной политики России

Президент РФ Владимир Путин считает необходимым внести корректировки в Стратегию национальной политики России с учетом вхождения в ее состав новых регионов. РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T15:15

2023-05-19T15:15

2023-05-19T15:19

россия

владимир путин

политика

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ПЯТИГОРСК, 19 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает необходимым внести корректировки в Стратегию национальной политики России с учетом вхождения в ее состав новых регионов."В Стратегии национальной политики, конечно же, должны появиться корректировки, связанные с вхождением в состав России новых субъектов федерации", - сказал Путин в ходе заседания Совета по межнациональным отношениям.Он отметил, что новые регионы по своему составу тоже являются многонациональными – помимо русских и украинцев там проживают белорусы, татары, армяне, евреи, а также представители других народов, которые на себе "испытали все последствия агрессивного национализма, ксенофобии и антисемитизма" политики киевского режима.

https://ria.ru/20230519/narod-1872942831.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, владимир путин, политика