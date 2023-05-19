https://ria.ru/20230519/strategiya-1872951246.html
Путин призвал скорректировать стратегию национальной политики России
Путин призвал скорректировать стратегию национальной политики России - РИА Новости, 19.05.2023
Путин призвал скорректировать стратегию национальной политики России
Президент РФ Владимир Путин считает необходимым внести корректировки в Стратегию национальной политики России с учетом вхождения в ее состав новых регионов. РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T15:15
2023-05-19T15:15
2023-05-19T15:19
россия
владимир путин
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848404482_0:0:3136:1764_1920x0_80_0_0_b98c05e7e21f8254d3fa76551212425e.jpg
ПЯТИГОРСК, 19 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает необходимым внести корректировки в Стратегию национальной политики России с учетом вхождения в ее состав новых регионов."В Стратегии национальной политики, конечно же, должны появиться корректировки, связанные с вхождением в состав России новых субъектов федерации", - сказал Путин в ходе заседания Совета по межнациональным отношениям.Он отметил, что новые регионы по своему составу тоже являются многонациональными – помимо русских и украинцев там проживают белорусы, татары, армяне, евреи, а также представители других народов, которые на себе "испытали все последствия агрессивного национализма, ксенофобии и антисемитизма" политики киевского режима.
https://ria.ru/20230519/narod-1872942831.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848404482_203:0:2934:2048_1920x0_80_0_0_b91586a1a5527277e9ad583e421b5b93.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, политика
Россия, Владимир Путин, Политика
Путин призвал скорректировать стратегию национальной политики России
Путин: стратегию нацполитики нужно скорректировать из-за появления новых регионов в России
ПЯТИГОРСК, 19 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает необходимым внести корректировки в Стратегию национальной политики России с учетом вхождения в ее состав новых регионов.
"В Стратегии национальной политики, конечно же, должны появиться корректировки, связанные с вхождением в состав России новых субъектов федерации", - сказал Путин в ходе заседания Совета по межнациональным отношениям.
Он отметил, что новые регионы по своему составу тоже являются многонациональными – помимо русских и украинцев там проживают белорусы, татары, армяне, евреи, а также представители других народов, которые на себе "испытали все последствия агрессивного национализма, ксенофобии и антисемитизма" политики киевского режима.
Путин заявил об укреплении российского народа в условиях внешней агрессии