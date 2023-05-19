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Путин призвал скорректировать стратегию национальной политики России - РИА Новости, 19.05.2023
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15:15 19.05.2023 (обновлено: 15:19 19.05.2023)
https://ria.ru/20230519/strategiya-1872951246.html
Путин призвал скорректировать стратегию национальной политики России
Путин призвал скорректировать стратегию национальной политики России - РИА Новости, 19.05.2023
Путин призвал скорректировать стратегию национальной политики России
Президент РФ Владимир Путин считает необходимым внести корректировки в Стратегию национальной политики России с учетом вхождения в ее состав новых регионов. РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T15:15
2023-05-19T15:19
россия
владимир путин
политика
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ПЯТИГОРСК, 19 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает необходимым внести корректировки в Стратегию национальной политики России с учетом вхождения в ее состав новых регионов."В Стратегии национальной политики, конечно же, должны появиться корректировки, связанные с вхождением в состав России новых субъектов федерации", - сказал Путин в ходе заседания Совета по межнациональным отношениям.Он отметил, что новые регионы по своему составу тоже являются многонациональными – помимо русских и украинцев там проживают белорусы, татары, армяне, евреи, а также представители других народов, которые на себе "испытали все последствия агрессивного национализма, ксенофобии и антисемитизма" политики киевского режима.
https://ria.ru/20230519/narod-1872942831.html
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россия, владимир путин, политика
Россия, Владимир Путин, Политика
Путин призвал скорректировать стратегию национальной политики России

Путин: стратегию нацполитики нужно скорректировать из-за появления новых регионов в России

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 19 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает необходимым внести корректировки в Стратегию национальной политики России с учетом вхождения в ее состав новых регионов.
"В Стратегии национальной политики, конечно же, должны появиться корректировки, связанные с вхождением в состав России новых субъектов федерации", - сказал Путин в ходе заседания Совета по межнациональным отношениям.
Он отметил, что новые регионы по своему составу тоже являются многонациональными – помимо русских и украинцев там проживают белорусы, татары, армяне, евреи, а также представители других народов, которые на себе "испытали все последствия агрессивного национализма, ксенофобии и антисемитизма" политики киевского режима.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
Путин заявил об укреплении российского народа в условиях внешней агрессии
Вчера, 14:48
 
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