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СМИ: США могли уничтожить в Сирии мирного жителя вместо лидера "Аль-Каиды"* - РИА Новости, 19.05.2023
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06:54 19.05.2023 (обновлено: 06:56 19.05.2023)
https://ria.ru/20230519/ssha-1872802325.html
СМИ: США могли уничтожить в Сирии мирного жителя вместо лидера "Аль-Каиды"*
СМИ: США могли уничтожить в Сирии мирного жителя вместо лидера "Аль-Каиды"* - РИА Новости, 19.05.2023
СМИ: США могли уничтожить в Сирии мирного жителя вместо лидера "Аль-Каиды"*
Военные США признают, что жертвой их удара на северо-западе Сирии мог стать не лидер "Аль-Каиды"* (террористическая организация, запрещена в РФ), а мирный... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T06:54
2023-05-19T06:56
сирия
сша
россия
аль-каида
в мире
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Военные США признают, что жертвой их удара на северо-западе Сирии мог стать не лидер "Аль-Каиды"* (террористическая организация, запрещена в РФ), а мирный житель, сообщает газета Washington Post. Об ударе по территории Сирии, целью которой был "высокопоставленный лидер "Аль-Каиды*", 3 мая сообщило Центральное командование США (Centcom). Однако семья погибшего заявила, что он не был связан с террористами. По их словам, 56-летний бывший каменщик Лотфи Хасан Мисто пас овец, когда его убила американская ракета Hellfire. Близкие родственники описывают отца 10 детей как доброго, трудолюбивого человека, "вся жизнь которого прошла в бедности". "Мы больше не уверены, что убили лидера Аль-Каиды*", - сказал газете один из военных чиновников. Другой источник, признав, что погибший не был целью удара, тем не менее настаивает на его связи с "Аль-Каидой"*. Представитель Centcom Майкл Лохорн заявил, что командование проводит расследование в связи с сообщениями о жертвах среди гражданского населения в результате ракетного удара.* Террористическая организация, запрещенная на территории России
https://ria.ru/20230510/siriya-1870739172.html
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сирия, сша, россия, аль-каида, в мире
Сирия, США, Россия, Аль-Каида, В мире
СМИ: США могли уничтожить в Сирии мирного жителя вместо лидера "Аль-Каиды"*

WP: жертвой американского удара в Сирии мог стать не лидер "Аль-Каиды", а мирный житель

© РИА Новости / Михаил АлаеддинГород Дума
Город Дума - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Город Дума. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Военные США признают, что жертвой их удара на северо-западе Сирии мог стать не лидер "Аль-Каиды"* (террористическая организация, запрещена в РФ), а мирный житель, сообщает газета Washington Post.
Об ударе по территории Сирии, целью которой был "высокопоставленный лидер "Аль-Каиды*", 3 мая сообщило Центральное командование США (Centcom).
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
США создают "Армию свободной Сирии" с участием боевиков ИГ*, заявил Лавров
10 мая, 11:15
Однако семья погибшего заявила, что он не был связан с террористами. По их словам, 56-летний бывший каменщик Лотфи Хасан Мисто пас овец, когда его убила американская ракета Hellfire. Близкие родственники описывают отца 10 детей как доброго, трудолюбивого человека, "вся жизнь которого прошла в бедности".
"Мы больше не уверены, что убили лидера Аль-Каиды*", - сказал газете один из военных чиновников. Другой источник, признав, что погибший не был целью удара, тем не менее настаивает на его связи с "Аль-Каидой"*.
Представитель Centcom Майкл Лохорн заявил, что командование проводит расследование в связи с сообщениями о жертвах среди гражданского населения в результате ракетного удара.

* Террористическая организация, запрещенная на территории России
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
Иран раскритиковал заявление США о нахождении в стране лидера "Аль-Каиды"*
16 февраля, 18:36
 
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