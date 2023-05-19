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СМИ: США могли уничтожить в Сирии мирного жителя вместо лидера "Аль-Каиды"*
СМИ: США могли уничтожить в Сирии мирного жителя вместо лидера "Аль-Каиды"* - РИА Новости, 19.05.2023
СМИ: США могли уничтожить в Сирии мирного жителя вместо лидера "Аль-Каиды"*
Военные США признают, что жертвой их удара на северо-западе Сирии мог стать не лидер "Аль-Каиды"* (террористическая организация, запрещена в РФ), а мирный... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T06:54
2023-05-19T06:54
2023-05-19T06:56
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Военные США признают, что жертвой их удара на северо-западе Сирии мог стать не лидер "Аль-Каиды"* (террористическая организация, запрещена в РФ), а мирный житель, сообщает газета Washington Post. Об ударе по территории Сирии, целью которой был "высокопоставленный лидер "Аль-Каиды*", 3 мая сообщило Центральное командование США (Centcom). Однако семья погибшего заявила, что он не был связан с террористами. По их словам, 56-летний бывший каменщик Лотфи Хасан Мисто пас овец, когда его убила американская ракета Hellfire. Близкие родственники описывают отца 10 детей как доброго, трудолюбивого человека, "вся жизнь которого прошла в бедности". "Мы больше не уверены, что убили лидера Аль-Каиды*", - сказал газете один из военных чиновников. Другой источник, признав, что погибший не был целью удара, тем не менее настаивает на его связи с "Аль-Каидой"*. Представитель Centcom Майкл Лохорн заявил, что командование проводит расследование в связи с сообщениями о жертвах среди гражданского населения в результате ракетного удара.* Террористическая организация, запрещенная на территории России
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сирия, сша, россия, аль-каида, в мире
Сирия, США, Россия, Аль-Каида, В мире
СМИ: США могли уничтожить в Сирии мирного жителя вместо лидера "Аль-Каиды"*
WP: жертвой американского удара в Сирии мог стать не лидер "Аль-Каиды", а мирный житель
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости.
Военные США признают, что жертвой их удара на северо-западе Сирии мог стать не лидер "Аль-Каиды"* (террористическая организация, запрещена в РФ), а мирный житель, сообщает
газета Washington Post.
Об ударе по территории Сирии, целью которой был "высокопоставленный лидер "Аль-Каиды*", 3 мая сообщило Центральное командование США (Centcom).
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Однако семья погибшего заявила, что он не был связан с террористами. По их словам, 56-летний бывший каменщик Лотфи Хасан Мисто пас овец, когда его убила американская ракета Hellfire. Близкие родственники описывают отца 10 детей как доброго, трудолюбивого человека, "вся жизнь которого прошла в бедности".
"Мы больше не уверены, что убили лидера Аль-Каиды*", - сказал газете один из военных чиновников. Другой источник, признав, что погибший не был целью удара, тем не менее настаивает на его связи с "Аль-Каидой"*.
Представитель Centcom Майкл Лохорн заявил, что командование проводит расследование в связи с сообщениями о жертвах среди гражданского населения в результате ракетного удара.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России
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