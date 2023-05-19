https://ria.ru/20230519/spetsoperatsiya-1872943666.html
Российская ПВО сбила десять украинских дронов и семь снарядов HIMARS
Российская ПВО сбила десять украинских дронов и семь снарядов HIMARS - РИА Новости, 19.05.2023
Российская ПВО сбила десять украинских дронов и семь снарядов HIMARS
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 10 украинских беспилотников и 7 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T14:51
2023-05-19T14:51
2023-05-19T14:51
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
рсзо himars
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 10 украинских беспилотников и 7 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ. Всего с начала спецоперации было уничтожено 428 украинских военных самолетов, 234 вертолета, 4218 беспилотных летательных аппаратов, 423 зенитных ракетных комплекса, 9227 танков и других боевых бронированных машин, 1100 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4852 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 10304 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Харьковская область, Украина, Вооруженные силы Украины, РСЗО HIMARS
Российская ПВО сбила десять украинских дронов и семь снарядов HIMARS
Минобороны: российская ПВО за сутки сбила десять украинских дронов и семь снарядов HIMARS