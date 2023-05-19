https://ria.ru/20230519/spetsoperatsiya-1872943666.html

Российская ПВО сбила десять украинских дронов и семь снарядов HIMARS

Российская ПВО сбила десять украинских дронов и семь снарядов HIMARS - РИА Новости, 19.05.2023

Российская ПВО сбила десять украинских дронов и семь снарядов HIMARS

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 10 украинских беспилотников и 7 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T14:51

2023-05-19T14:51

2023-05-19T14:51

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

рсзо himars

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 10 украинских беспилотников и 7 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ. Всего с начала спецоперации было уничтожено 428 украинских военных самолетов, 234 вертолета, 4218 беспилотных летательных аппаратов, 423 зенитных ракетных комплекса, 9227 танков и других боевых бронированных машин, 1100 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4852 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 10304 единицы специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

харьковская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, харьковская область, украина, вооруженные силы украины, рсзо himars