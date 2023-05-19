https://ria.ru/20230519/spetsoperatsiya-1872934547.html

ВСУ за сутки потеряли более 70 военных и наемников под Артемовском

ВСУ за сутки потеряли более 70 военных и наемников под Артемовском - РИА Новости, 19.05.2023

ВСУ за сутки потеряли более 70 военных и наемников под Артемовском

ВС РФ на артемовском направлении в ДНР за сутки уничтожили свыше 70 украинских военных и наемников, а также две американские контрбатарейные РЛС AN/TPQ-50,... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T14:34

2023-05-19T14:34

2023-05-19T14:34

специальная военная операция на украине

в мире

россия

артемовский

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. ВС РФ на артемовском направлении в ДНР за сутки уничтожили свыше 70 украинских военных и наемников, а также две американские контрбатарейные РЛС AN/TPQ-50, сообщило Минобороны России. По данным ведомства, за прошедшие сутки на артемовском тактическом направлении штурмовые отряды вели бои в западной части города. Подразделения "Южной" группировки войск сдерживали противника, прикрывая фланги штурмовых отрядов, авиация и артиллерия группировки нанесли удары по живой силе и технике противника в районе Калиновки, Часова Яра и Красного. "За прошедшие сутки в данном районе авиацией совершено пять самолетовылетов. Артиллерией группировки выполнено 68 огневых задач. В ходе боев уничтожено более 70 украинских военнослужащих и наемников, две боевые машины пехоты, один бронетранспортер, три пикапа, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - говорится в сводке.

россия

артемовский

донецкая народная республика

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, артемовский, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)