https://ria.ru/20230519/spetsoperatsiya-1872934547.html
ВСУ за сутки потеряли более 70 военных и наемников под Артемовском
ВСУ за сутки потеряли более 70 военных и наемников под Артемовском - РИА Новости, 19.05.2023
ВСУ за сутки потеряли более 70 военных и наемников под Артемовском
ВС РФ на артемовском направлении в ДНР за сутки уничтожили свыше 70 украинских военных и наемников, а также две американские контрбатарейные РЛС AN/TPQ-50,... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T14:34
2023-05-19T14:34
2023-05-19T14:34
специальная военная операция на украине
в мире
россия
артемовский
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. ВС РФ на артемовском направлении в ДНР за сутки уничтожили свыше 70 украинских военных и наемников, а также две американские контрбатарейные РЛС AN/TPQ-50, сообщило Минобороны России. По данным ведомства, за прошедшие сутки на артемовском тактическом направлении штурмовые отряды вели бои в западной части города. Подразделения "Южной" группировки войск сдерживали противника, прикрывая фланги штурмовых отрядов, авиация и артиллерия группировки нанесли удары по живой силе и технике противника в районе Калиновки, Часова Яра и Красного. "За прошедшие сутки в данном районе авиацией совершено пять самолетовылетов. Артиллерией группировки выполнено 68 огневых задач. В ходе боев уничтожено более 70 украинских военнослужащих и наемников, две боевые машины пехоты, один бронетранспортер, три пикапа, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - говорится в сводке.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, артемовский, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Артемовский, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ за сутки потеряли более 70 военных и наемников под Артемовском
Минобороны: под Артемовском за сутки ВСУ потеряли более 70 военных и наемников и две РЛС