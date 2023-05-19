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Российские военные в ДНР поразили склад артиллерийских боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 19.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:34 19.05.2023 (обновлено: 14:45 19.05.2023)
https://ria.ru/20230519/spetsoperatsiya-1872934378.html
Российские военные в ДНР поразили склад артиллерийских боеприпасов ВСУ
Российские военные в ДНР поразили склад артиллерийских боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 19.05.2023
Российские военные в ДНР поразили склад артиллерийских боеприпасов ВСУ
Российские военные в ДНР поразили склад артиллерийских боеприпасов украинской армии, сообщило в пятницу министерство обороны РФ. РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T14:34
2023-05-19T14:45
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
россия
красноармейск
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Российские военные в ДНР поразили склад артиллерийских боеприпасов украинской армии, сообщило в пятницу министерство обороны РФ. "В районе населенного пункта Красноармейск Донецкой народной республики поражен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.Всего за сутки поражены 76 украинских артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 103 районах, отмечает Минобороны РФ.
https://ria.ru/20230519/spetsoperatsiya-1872930507.html
донецкая народная республика
россия
красноармейск
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безопасность, донецкая народная республика, россия, красноармейск, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Россия, Красноармейск, Вооруженные силы Украины
Российские военные в ДНР поразили склад артиллерийских боеприпасов ВСУ

Минобороны: российские военные в ДНР поразили склад артиллерийских боеприпасов ВСУ

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ во время подготовки самоходной артиллерийской установки (САУ) "Гиацинт-С" к боевой стрельбе на Ореховском направлении в Запорожской области
Военнослужащие ВС РФ во время подготовки самоходной артиллерийской установки (САУ) Гиацинт-С к боевой стрельбе на Ореховском направлении в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащие ВС РФ во время подготовки самоходной артиллерийской установки (САУ) "Гиацинт-С" к боевой стрельбе на Ореховском направлении в Запорожской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Российские военные в ДНР поразили склад артиллерийских боеприпасов украинской армии, сообщило в пятницу министерство обороны РФ.
"В районе населенного пункта Красноармейск Донецкой народной республики поражен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.
Всего за сутки поражены 76 украинских артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 103 районах, отмечает Минобороны РФ.
Самоходная-артиллерийская установка (САУ) МСТА-С в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ под Харьковом
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаРоссияКрасноармейскВооруженные силы Украины
 
 
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