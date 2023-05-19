https://ria.ru/20230519/spetsoperatsiya-1872934378.html
Российские военные в ДНР поразили склад артиллерийских боеприпасов ВСУ
Российские военные в ДНР поразили склад артиллерийских боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 19.05.2023
Российские военные в ДНР поразили склад артиллерийских боеприпасов ВСУ
Российские военные в ДНР поразили склад артиллерийских боеприпасов украинской армии, сообщило в пятницу министерство обороны РФ. РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T14:34
2023-05-19T14:34
2023-05-19T14:45
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
россия
красноармейск
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0b/1871115922_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9c01d6137057faf6e3eb7c28839ca0a4.jpg
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Российские военные в ДНР поразили склад артиллерийских боеприпасов украинской армии, сообщило в пятницу министерство обороны РФ. "В районе населенного пункта Красноармейск Донецкой народной республики поражен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.Всего за сутки поражены 76 украинских артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 103 районах, отмечает Минобороны РФ.
https://ria.ru/20230519/spetsoperatsiya-1872930507.html
донецкая народная республика
россия
красноармейск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0b/1871115922_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_28568338ccc4fd15f9ba3963a60af584.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, донецкая народная республика, россия, красноармейск, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Россия, Красноармейск, Вооруженные силы Украины
Российские военные в ДНР поразили склад артиллерийских боеприпасов ВСУ
Минобороны: российские военные в ДНР поразили склад артиллерийских боеприпасов ВСУ