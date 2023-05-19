https://ria.ru/20230519/spetsoperatsiya-1872934378.html

Российские военные в ДНР поразили склад артиллерийских боеприпасов ВСУ

Российские военные в ДНР поразили склад артиллерийских боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 19.05.2023

Российские военные в ДНР поразили склад артиллерийских боеприпасов ВСУ

Российские военные в ДНР поразили склад артиллерийских боеприпасов украинской армии, сообщило в пятницу министерство обороны РФ. РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T14:34

2023-05-19T14:34

2023-05-19T14:45

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

россия

красноармейск

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Российские военные в ДНР поразили склад артиллерийских боеприпасов украинской армии, сообщило в пятницу министерство обороны РФ. "В районе населенного пункта Красноармейск Донецкой народной республики поражен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.Всего за сутки поражены 76 украинских артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 103 районах, отмечает Минобороны РФ.

https://ria.ru/20230519/spetsoperatsiya-1872930507.html

донецкая народная республика

россия

красноармейск

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, донецкая народная республика, россия, красноармейск, вооруженные силы украины