https://ria.ru/20230519/spetsoperatsiya-1872931702.html
Минобороны оценило потери ВСУ на Донецком направлении
Минобороны оценило потери ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 19.05.2023
Минобороны оценило потери ВСУ на Донецком направлении
Потери украинской армии за сутки в результате активных действий подразделений, ударов авиации и огня артиллерии "Южной" группировки войск на донецком... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T14:30
2023-05-19T14:30
2023-05-19T14:35
россия
безопасность
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Потери украинской армии за сутки в результате активных действий подразделений, ударов авиации и огня артиллерии "Южной" группировки войск на донецком направлении составили до 130 военнослужащих, сообщило Минобороны России."На донецком направлении в результате активных действий подразделений, ударов авиации и огня артиллерии "Южной" группировки войск уничтожено до 130 украинских военнослужащих, десять автомобилей, а также одна буксируемая гаубица L118 производства Великобритании", - сообщили в ведомстве.Кроме того, в районе Бокового в ДНР уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения украинских войск.
https://ria.ru/20230519/spetsoperatsiya-1872930507.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, донецкая народная республика
Россия, Безопасность, Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика
Минобороны оценило потери ВСУ на Донецком направлении
Минобороны: потери ВСУ на Донецком направлении составили до 130 военных и наемников