https://ria.ru/20230519/spetsoperatsiya-1872931702.html

Минобороны оценило потери ВСУ на Донецком направлении

Минобороны оценило потери ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 19.05.2023

Минобороны оценило потери ВСУ на Донецком направлении

Потери украинской армии за сутки в результате активных действий подразделений, ударов авиации и огня артиллерии "Южной" группировки войск на донецком... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T14:30

2023-05-19T14:30

2023-05-19T14:35

россия

безопасность

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Потери украинской армии за сутки в результате активных действий подразделений, ударов авиации и огня артиллерии "Южной" группировки войск на донецком направлении составили до 130 военнослужащих, сообщило Минобороны России."На донецком направлении в результате активных действий подразделений, ударов авиации и огня артиллерии "Южной" группировки войск уничтожено до 130 украинских военнослужащих, десять автомобилей, а также одна буксируемая гаубица L118 производства Великобритании", - сообщили в ведомстве.Кроме того, в районе Бокового в ДНР уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения украинских войск.

https://ria.ru/20230519/spetsoperatsiya-1872930507.html

россия

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, безопасность, донецкая народная республика