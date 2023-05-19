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Российская артиллерия уничтожила более 20 украинских военных под Херсоном - РИА Новости, 19.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:14 19.05.2023 (обновлено: 11:15 19.05.2023)
https://ria.ru/20230519/spetsoperatsiya-1872846388.html
Российская артиллерия уничтожила более 20 украинских военных под Херсоном
Российская артиллерия уничтожила более 20 украинских военных под Херсоном - РИА Новости, 19.05.2023
Российская артиллерия уничтожила более 20 украинских военных под Херсоном
Российские артиллеристы ударом по месту размещения подразделения украинских войск в Белозерском районе Херсонской области уничтожили 18 солдат и 8 автомобилей... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T11:14
2023-05-19T11:15
специальная военная операция на украине
в мире
белозерский район
херсонская область
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл), 19 мая – РИА Новости. Российские артиллеристы ударом по месту размещения подразделения украинских войск в Белозерском районе Херсонской области уничтожили 18 солдат и 8 автомобилей противника, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "Ночью по месту временной дислокации одного из подразделений ВСУ в районе населённого пункта Токаревка, был нанесен артиллерийский удар в результате которого 18 военнослужащих ВСУ погибли, 15 получили ранения, 8 единиц автомобильной техники выведены из строя", - сказал собеседник агентства. Также, по его словам, "вчера артиллерийским огнем в районе населённого пункта Софиевка уничтожена 122-миллиметровая гаубица Д-30 с боекомплектом, потери противника: 3 погибших военных ВСУ, 4 раненых".
https://ria.ru/20230514/rotatsiya-1871602444.html
белозерский район
херсонская область
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в мире, белозерский район, херсонская область , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Белозерский район, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
Российская артиллерия уничтожила более 20 украинских военных под Херсоном

Российская артиллерия уничтожила под Херсоном 18 солдат и восемь автомобилей ВСУ

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкВыстрел 240-мм миномета 2С4 "Тюльпан" в зоне проведения спецоперации
Выстрел 240-мм миномета 2С4 Тюльпан в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Выстрел 240-мм миномета 2С4 "Тюльпан" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл), 19 мая – РИА Новости. Российские артиллеристы ударом по месту размещения подразделения украинских войск в Белозерском районе Херсонской области уничтожили 18 солдат и 8 автомобилей противника, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Ночью по месту временной дислокации одного из подразделений ВСУ в районе населённого пункта Токаревка, был нанесен артиллерийский удар в результате которого 18 военнослужащих ВСУ погибли, 15 получили ранения, 8 единиц автомобильной техники выведены из строя", - сказал собеседник агентства.
Также, по его словам, "вчера артиллерийским огнем в районе населённого пункта Софиевка уничтожена 122-миллиметровая гаубица Д-30 с боекомплектом, потери противника: 3 погибших военных ВСУ, 4 раненых".
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