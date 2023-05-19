https://ria.ru/20230519/spetsoperatsiya-1872846388.html
Российская артиллерия уничтожила более 20 украинских военных под Херсоном
Российская артиллерия уничтожила более 20 украинских военных под Херсоном - РИА Новости, 19.05.2023
Российская артиллерия уничтожила более 20 украинских военных под Херсоном
Российские артиллеристы ударом по месту размещения подразделения украинских войск в Белозерском районе Херсонской области уничтожили 18 солдат и 8 автомобилей... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T11:14
2023-05-19T11:14
2023-05-19T11:15
специальная военная операция на украине
в мире
белозерский район
херсонская область
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл), 19 мая – РИА Новости. Российские артиллеристы ударом по месту размещения подразделения украинских войск в Белозерском районе Херсонской области уничтожили 18 солдат и 8 автомобилей противника, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "Ночью по месту временной дислокации одного из подразделений ВСУ в районе населённого пункта Токаревка, был нанесен артиллерийский удар в результате которого 18 военнослужащих ВСУ погибли, 15 получили ранения, 8 единиц автомобильной техники выведены из строя", - сказал собеседник агентства. Также, по его словам, "вчера артиллерийским огнем в районе населённого пункта Софиевка уничтожена 122-миллиметровая гаубица Д-30 с боекомплектом, потери противника: 3 погибших военных ВСУ, 4 раненых".
https://ria.ru/20230514/rotatsiya-1871602444.html
белозерский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белозерский район, херсонская область , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Белозерский район, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
Российская артиллерия уничтожила более 20 украинских военных под Херсоном
Российская артиллерия уничтожила под Херсоном 18 солдат и восемь автомобилей ВСУ