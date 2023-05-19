https://ria.ru/20230519/spetsoperatsiya-1872846388.html

Российская артиллерия уничтожила более 20 украинских военных под Херсоном

Российская артиллерия уничтожила более 20 украинских военных под Херсоном - РИА Новости, 19.05.2023

Российская артиллерия уничтожила более 20 украинских военных под Херсоном

Российские артиллеристы ударом по месту размещения подразделения украинских войск в Белозерском районе Херсонской области уничтожили 18 солдат и 8 автомобилей... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T11:14

2023-05-19T11:14

2023-05-19T11:15

специальная военная операция на украине

в мире

белозерский район

херсонская область

вооруженные силы украины

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл), 19 мая – РИА Новости. Российские артиллеристы ударом по месту размещения подразделения украинских войск в Белозерском районе Херсонской области уничтожили 18 солдат и 8 автомобилей противника, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "Ночью по месту временной дислокации одного из подразделений ВСУ в районе населённого пункта Токаревка, был нанесен артиллерийский удар в результате которого 18 военнослужащих ВСУ погибли, 15 получили ранения, 8 единиц автомобильной техники выведены из строя", - сказал собеседник агентства. Также, по его словам, "вчера артиллерийским огнем в районе населённого пункта Софиевка уничтожена 122-миллиметровая гаубица Д-30 с боекомплектом, потери противника: 3 погибших военных ВСУ, 4 раненых".

https://ria.ru/20230514/rotatsiya-1871602444.html

белозерский район

херсонская область

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Дарья Буймова

в мире, белозерский район, херсонская область , вооруженные силы украины