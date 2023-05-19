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Казаки из Урюпинска доставили окопные свечи и лекарства в зону спецоперации - РИА Новости, 19.05.2023
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10:45 19.05.2023
https://ria.ru/20230519/spetsoperatsiya-1872833457.html
Казаки из Урюпинска доставили окопные свечи и лекарства в зону спецоперации
Казаки из Урюпинска доставили окопные свечи и лекарства в зону спецоперации - РИА Новости, 19.05.2023
Казаки из Урюпинска доставили окопные свечи и лекарства в зону спецоперации
Казаки из Урюпинска Волгоградской области доставили бойцам в зону специальной военной операции продукты, лекарства, окопные свечи и армейские спецсредства,... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T10:45
2023-05-19T10:45
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урюпинск
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ВОЛГОГРАД, 19 мая – РИА Новости. Казаки из Урюпинска Волгоградской области доставили бойцам в зону специальной военной операции продукты, лекарства, окопные свечи и армейские спецсредства, сообщил мэр города Юрий Хорошеньков в своем Telegram-канале. "Продукты питания, одежда, средства гигиены, армейские спецсредства, медикаменты, окопные свечи были доставлены до передовой нашим ребятам. Возглавлял конвой атаман Хоперского округа, депутат Урюпинской городской думы Дмитрий Пополитов при помощи казаков и активистов Урюпинска и Новониколаевского района", - сообщил Хорошеньков. Он отметил, что средства на покупку снаряжения и продуктов собрали жители Урюпинска и близлежащих районов, а также представители урюпинского землячества в Москве.
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урюпинск, волгоградская область, москва
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Казаки из Урюпинска доставили окопные свечи и лекарства в зону спецоперации

Казаки из Урюпинска доставили продукты, окопные свечи и лекарства в зону спецоперации

© Фото : Telegram-канал мэра УрюпинскаКазаки из Урюпинска доставили окопные свечи и лекарства в зону спецоперации
Казаки из Урюпинска доставили окопные свечи и лекарства в зону спецоперации - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© Фото : Telegram-канал мэра Урюпинска
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ВОЛГОГРАД, 19 мая – РИА Новости. Казаки из Урюпинска Волгоградской области доставили бойцам в зону специальной военной операции продукты, лекарства, окопные свечи и армейские спецсредства, сообщил мэр города Юрий Хорошеньков в своем Telegram-канале.
"Продукты питания, одежда, средства гигиены, армейские спецсредства, медикаменты, окопные свечи были доставлены до передовой нашим ребятам. Возглавлял конвой атаман Хоперского округа, депутат Урюпинской городской думы Дмитрий Пополитов при помощи казаков и активистов Урюпинска и Новониколаевского района", - сообщил Хорошеньков.
Он отметил, что средства на покупку снаряжения и продуктов собрали жители Урюпинска и близлежащих районов, а также представители урюпинского землячества в Москве.
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Надежные людиУрюпинскВолгоградская областьМосква
 
 
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