https://ria.ru/20230519/spetsoperatsiya-1872833457.html
Казаки из Урюпинска доставили окопные свечи и лекарства в зону спецоперации
Казаки из Урюпинска доставили окопные свечи и лекарства в зону спецоперации - РИА Новости, 19.05.2023
Казаки из Урюпинска доставили окопные свечи и лекарства в зону спецоперации
Казаки из Урюпинска Волгоградской области доставили бойцам в зону специальной военной операции продукты, лекарства, окопные свечи и армейские спецсредства,... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T10:45
2023-05-19T10:45
2023-05-19T10:45
надежные люди
урюпинск
волгоградская область
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/13/1872831422_0:225:1280:945_1920x0_80_0_0_963f409d37cd08818b27d318081b9a98.jpg
ВОЛГОГРАД, 19 мая – РИА Новости. Казаки из Урюпинска Волгоградской области доставили бойцам в зону специальной военной операции продукты, лекарства, окопные свечи и армейские спецсредства, сообщил мэр города Юрий Хорошеньков в своем Telegram-канале. "Продукты питания, одежда, средства гигиены, армейские спецсредства, медикаменты, окопные свечи были доставлены до передовой нашим ребятам. Возглавлял конвой атаман Хоперского округа, депутат Урюпинской городской думы Дмитрий Пополитов при помощи казаков и активистов Урюпинска и Новониколаевского района", - сообщил Хорошеньков. Он отметил, что средства на покупку снаряжения и продуктов собрали жители Урюпинска и близлежащих районов, а также представители урюпинского землячества в Москве.
https://ria.ru/20230519/spetsoperatsiya-1872830364.html
урюпинск
волгоградская область
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/13/1872831422_25:53:1236:961_1920x0_80_0_0_a38a5905560f7bd83208bcabe467b57a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
урюпинск, волгоградская область, москва
Надежные люди, Урюпинск, Волгоградская область, Москва
Казаки из Урюпинска доставили окопные свечи и лекарства в зону спецоперации
Казаки из Урюпинска доставили продукты, окопные свечи и лекарства в зону спецоперации