https://ria.ru/20230519/spetsoperatsiya-1872833457.html

Казаки из Урюпинска доставили окопные свечи и лекарства в зону спецоперации

Казаки из Урюпинска доставили окопные свечи и лекарства в зону спецоперации - РИА Новости, 19.05.2023

Казаки из Урюпинска доставили окопные свечи и лекарства в зону спецоперации

Казаки из Урюпинска Волгоградской области доставили бойцам в зону специальной военной операции продукты, лекарства, окопные свечи и армейские спецсредства,... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T10:45

2023-05-19T10:45

2023-05-19T10:45

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ВОЛГОГРАД, 19 мая – РИА Новости. Казаки из Урюпинска Волгоградской области доставили бойцам в зону специальной военной операции продукты, лекарства, окопные свечи и армейские спецсредства, сообщил мэр города Юрий Хорошеньков в своем Telegram-канале. "Продукты питания, одежда, средства гигиены, армейские спецсредства, медикаменты, окопные свечи были доставлены до передовой нашим ребятам. Возглавлял конвой атаман Хоперского округа, депутат Урюпинской городской думы Дмитрий Пополитов при помощи казаков и активистов Урюпинска и Новониколаевского района", - сообщил Хорошеньков. Он отметил, что средства на покупку снаряжения и продуктов собрали жители Урюпинска и близлежащих районов, а также представители урюпинского землячества в Москве.

https://ria.ru/20230519/spetsoperatsiya-1872830364.html

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волгоградская область

москва

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

урюпинск, волгоградская область, москва