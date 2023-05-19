Рейтинг@Mail.ru
Россия и Куба подписали соглашения по укреплению сотрудничества - РИА Новости, 19.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:33 19.05.2023
https://ria.ru/20230519/sotrudnichestvo-1872786248.html
Россия и Куба подписали соглашения по укреплению сотрудничества
Россия и Куба подписали соглашения по укреплению сотрудничества - РИА Новости, 19.05.2023
Россия и Куба подписали соглашения по укреплению сотрудничества
Россия и Куба по итогам межправкомиссии подписали ряд соглашений, направленных на укрепление сотрудничества двух государств, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T00:33
2023-05-19T00:33
дмитрий чернышенко
куба
россия
гавана
рикардо кабрисас
евразийский экономический союз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/94048/82/940488218_0:73:1811:1092_1920x0_80_0_0_ffc742fd19e28da49a10012aefc18015.jpg
ГАВАНА, 19 мая - РИА Новости. Россия и Куба по итогам межправкомиссии подписали ряд соглашений, направленных на укрепление сотрудничества двух государств, передает корреспондент РИА Новости. Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко и заместитель премьер-министра, министр внешней торговли и иностранных инвестиций Республики Куба Рикардо Кабрисас провели в Гаване 20-е заседание межправительственной Российско-Кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. По итогам межправкомиссии Россия и Куба подписали ряд соглашений, реализация которых позволит укрепить всестороннее взаимодействие двух стран, сказал Чернышенко. В числе подписанных документов - меморандум о сотрудничестве в области строительства между министерством строительства Республики Куба и министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Документ определяет приоритетные направления развития двустороннего взаимодействия в строительном секторе: модернизацию заводов и предприятий по производству строительных материалов на Кубе, организацию поставок строительных материалов и оборудования на Кубу, подготовку кадров для строительной отрасли. Также подписано соглашение между Федеральной таможенной службой и министерством внешней торговли и иностранных инвестиций Кубы о сотрудничестве в рамках единой системы тарифных преференций Евразийского экономического союза. Это позволит упростить процедуру предоставления режима преференций для кубинских товаров. Подписанный меморандум в сфере энергетики между министерствами энергетики создает благоприятные условия по повышению нефтеотдачи на месторождении "Бока де Харуко" и других нефтяных проектов, которые будут способствовать укреплению энергетической безопасности Кубы. Меморандум о сотрудничестве в области карантина растений позволит регламентировать взаимные поставки сельхозпродукции растительного происхождения. Также был подписан план мероприятий о сотрудничестве в сфере спорта до 2025 года.
https://ria.ru/20230518/banki-1872757370.html
https://ria.ru/20230430/kuba-1868790513.html
куба
россия
гавана
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/94048/82/940488218_130:0:1682:1164_1920x0_80_0_0_34cd26174d584d6b8396e03e78dd9956.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дмитрий чернышенко, куба, россия, гавана, рикардо кабрисас, евразийский экономический союз
Дмитрий Чернышенко, Куба, Россия, Гавана, Рикардо Кабрисас, Евразийский экономический союз
Россия и Куба подписали соглашения по укреплению сотрудничества

Россия и Куба подписали ряд соглашений, направленных на укрепление сотрудничества

© Fotolia / Albert Buchatskyy Флаг Кубы
Флаг Кубы - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© Fotolia / Albert Buchatskyy
Флаг Кубы . Архивное фото
Читать ria.ru в
ГАВАНА, 19 мая - РИА Новости. Россия и Куба по итогам межправкомиссии подписали ряд соглашений, направленных на укрепление сотрудничества двух государств, передает корреспондент РИА Новости.
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко и заместитель премьер-министра, министр внешней торговли и иностранных инвестиций Республики Куба Рикардо Кабрисас провели в Гаване 20-е заседание межправительственной Российско-Кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
Чернышенко: Россия согласовывает формат работы отечественных банков на Кубе
Вчера, 20:15
По итогам межправкомиссии Россия и Куба подписали ряд соглашений, реализация которых позволит укрепить всестороннее взаимодействие двух стран, сказал Чернышенко.
В числе подписанных документов - меморандум о сотрудничестве в области строительства между министерством строительства Республики Куба и министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Документ определяет приоритетные направления развития двустороннего взаимодействия в строительном секторе: модернизацию заводов и предприятий по производству строительных материалов на Кубе, организацию поставок строительных материалов и оборудования на Кубу, подготовку кадров для строительной отрасли.
Также подписано соглашение между Федеральной таможенной службой и министерством внешней торговли и иностранных инвестиций Кубы о сотрудничестве в рамках единой системы тарифных преференций Евразийского экономического союза. Это позволит упростить процедуру предоставления режима преференций для кубинских товаров.
Подписанный меморандум в сфере энергетики между министерствами энергетики создает благоприятные условия по повышению нефтеотдачи на месторождении "Бока де Харуко" и других нефтяных проектов, которые будут способствовать укреплению энергетической безопасности Кубы.
Меморандум о сотрудничестве в области карантина растений позволит регламентировать взаимные поставки сельхозпродукции растительного происхождения. Также был подписан план мероприятий о сотрудничестве в сфере спорта до 2025 года.
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
Слуцкий заявил, что Россия не бросит Кубу
30 апреля, 01:14
 
Дмитрий ЧернышенкоКубаРоссияГаванаРикардо КабрисасЕвразийский экономический союз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала