https://ria.ru/20230519/sotrudnichestvo-1872786248.html

Россия и Куба подписали соглашения по укреплению сотрудничества

Россия и Куба подписали соглашения по укреплению сотрудничества - РИА Новости, 19.05.2023

Россия и Куба подписали соглашения по укреплению сотрудничества

Россия и Куба по итогам межправкомиссии подписали ряд соглашений, направленных на укрепление сотрудничества двух государств, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T00:33

2023-05-19T00:33

2023-05-19T00:33

дмитрий чернышенко

куба

россия

гавана

рикардо кабрисас

евразийский экономический союз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/94048/82/940488218_0:73:1811:1092_1920x0_80_0_0_ffc742fd19e28da49a10012aefc18015.jpg

ГАВАНА, 19 мая - РИА Новости. Россия и Куба по итогам межправкомиссии подписали ряд соглашений, направленных на укрепление сотрудничества двух государств, передает корреспондент РИА Новости. Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко и заместитель премьер-министра, министр внешней торговли и иностранных инвестиций Республики Куба Рикардо Кабрисас провели в Гаване 20-е заседание межправительственной Российско-Кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. По итогам межправкомиссии Россия и Куба подписали ряд соглашений, реализация которых позволит укрепить всестороннее взаимодействие двух стран, сказал Чернышенко. В числе подписанных документов - меморандум о сотрудничестве в области строительства между министерством строительства Республики Куба и министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Документ определяет приоритетные направления развития двустороннего взаимодействия в строительном секторе: модернизацию заводов и предприятий по производству строительных материалов на Кубе, организацию поставок строительных материалов и оборудования на Кубу, подготовку кадров для строительной отрасли. Также подписано соглашение между Федеральной таможенной службой и министерством внешней торговли и иностранных инвестиций Кубы о сотрудничестве в рамках единой системы тарифных преференций Евразийского экономического союза. Это позволит упростить процедуру предоставления режима преференций для кубинских товаров. Подписанный меморандум в сфере энергетики между министерствами энергетики создает благоприятные условия по повышению нефтеотдачи на месторождении "Бока де Харуко" и других нефтяных проектов, которые будут способствовать укреплению энергетической безопасности Кубы. Меморандум о сотрудничестве в области карантина растений позволит регламентировать взаимные поставки сельхозпродукции растительного происхождения. Также был подписан план мероприятий о сотрудничестве в сфере спорта до 2025 года.

https://ria.ru/20230518/banki-1872757370.html

https://ria.ru/20230430/kuba-1868790513.html

куба

россия

гавана

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дмитрий чернышенко, куба, россия, гавана, рикардо кабрисас, евразийский экономический союз