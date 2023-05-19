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РЭЦ готов помочь создать цифровую систему для бизнеса в Узбекистане - РИА Новости, 19.05.2023
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XIV Международный экономический форум "Россия — Исламский мир: KazanForum"
 
16:45 19.05.2023
https://ria.ru/20230519/sistema-1872978851.html
РЭЦ готов помочь создать цифровую систему для бизнеса в Узбекистане
РЭЦ готов помочь создать цифровую систему для бизнеса в Узбекистане - РИА Новости, 19.05.2023
РЭЦ готов помочь создать цифровую систему для бизнеса в Узбекистане
Группа Российского экспортного центра уже не первый год способствует расширению торгово-экономических связей России и Узбекистана, в том числе помогает создать... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T16:45
2023-05-19T16:45
xiv международный экономический форум "россия — исламский мир: kazanforum"
российский экспортный центр (рэц)
узбекистан
россия
технологии
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Группа Российского экспортного центра уже не первый год способствует расширению торгово-экономических связей России и Узбекистана, в том числе помогает создать систему проверки контрагентов, где компании могут получить исчерпывающую информацию о потенциальном партнере, рассказал директор по развитию зарубежной сети РЭЦ Дмитрий Прохоренко в ходе круглого стола "Россия-Узбекистан" форума "Россия - Исламский мир: KazanForum 2023"."На данный момент в Узбекистане отсутствует система аналогичная российским, и Группа РЭЦ готова способствовать налаживанию рабочих контактов с компаниями-интеграторами, трансферу российских технологий в данный проект", - сказал Прохоренко.По его словам, это поможет расширять торгово-экономическое сотрудничество бизнес-сообществ двух стран.
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российский экспортный центр (рэц), узбекистан, россия, технологии
XIV Международный экономический форум "Россия — Исламский мир: KazanForum", Российский экспортный центр (РЭЦ), Узбекистан, Россия, Технологии

РЭЦ готов помочь создать цифровую систему для бизнеса в Узбекистане

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкДиректор по развитию зарубежной сети АО "Российский экспортный центр" Дмитрий Прохоренко
Директор по развитию зарубежной сети АО Российский экспортный центр Дмитрий Прохоренко - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Директор по развитию зарубежной сети АО "Российский экспортный центр" Дмитрий Прохоренко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Группа Российского экспортного центра уже не первый год способствует расширению торгово-экономических связей России и Узбекистана, в том числе помогает создать систему проверки контрагентов, где компании могут получить исчерпывающую информацию о потенциальном партнере, рассказал директор по развитию зарубежной сети РЭЦ Дмитрий Прохоренко в ходе круглого стола "Россия-Узбекистан" форума "Россия - Исламский мир: KazanForum 2023".
"На данный момент в Узбекистане отсутствует система аналогичная российским, и Группа РЭЦ готова способствовать налаживанию рабочих контактов с компаниями-интеграторами, трансферу российских технологий в данный проект", - сказал Прохоренко.
По его словам, это поможет расширять торгово-экономическое сотрудничество бизнес-сообществ двух стран.
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
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Вчера, 13:53
 
XIV Международный экономический форум "Россия — Исламский мир: KazanForum"Российский экспортный центр (РЭЦ)УзбекистанРоссияТехнологии
 
 
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