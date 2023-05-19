https://ria.ru/20230519/sistema-1872978851.html

РЭЦ готов помочь создать цифровую систему для бизнеса в Узбекистане

РЭЦ готов помочь создать цифровую систему для бизнеса в Узбекистане - РИА Новости, 19.05.2023

РЭЦ готов помочь создать цифровую систему для бизнеса в Узбекистане

Группа Российского экспортного центра уже не первый год способствует расширению торгово-экономических связей России и Узбекистана, в том числе помогает создать... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T16:45

2023-05-19T16:45

2023-05-19T16:45

xiv международный экономический форум "россия — исламский мир: kazanforum"

российский экспортный центр (рэц)

узбекистан

россия

технологии

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Группа Российского экспортного центра уже не первый год способствует расширению торгово-экономических связей России и Узбекистана, в том числе помогает создать систему проверки контрагентов, где компании могут получить исчерпывающую информацию о потенциальном партнере, рассказал директор по развитию зарубежной сети РЭЦ Дмитрий Прохоренко в ходе круглого стола "Россия-Узбекистан" форума "Россия - Исламский мир: KazanForum 2023"."На данный момент в Узбекистане отсутствует система аналогичная российским, и Группа РЭЦ готова способствовать налаживанию рабочих контактов с компаниями-интеграторами, трансферу российских технологий в данный проект", - сказал Прохоренко.По его словам, это поможет расширять торгово-экономическое сотрудничество бизнес-сообществ двух стран.

https://ria.ru/20230519/podderzhka-1872917419.html

узбекистан

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), узбекистан, россия, технологии